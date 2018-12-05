В Казани возобновили судебное следствие по делу экс-главы ГИСУ

Фото: Реальное время

Намеченное на завтра оглашение приговора по делу экс-главы ГИСУ Рашида Нуруллина откладывается. Вахитовский райсуд Казани принял решение о возобновлении судебного следствия и сделал это уже после выступления подсудимого с последним словом и ухода судьи в совещательную комнату.

Эту информацию «Реальному времени» подтвердил гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов.

Как выяснилось, у суда возникли дополнительные вопросы к одному из свидетелей и к подсудимому. Ожидается, что завтра состоятся их повторные допросы, после чего сторонам повторно предложат участвовать в судебных прениях, а Рашиду Нуруллину вновь предоставят право выступить с последним словом.

Напомним, 26 ноября прокуратура запросила для экс-начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ условный срок в 3 года за превышение полномочий, повлекших незаконную оплату 216 млн рублей в пользу ПСО «Казань» за невыполненные на тот момент работы.

Подсудимый причастность к каким-либо преступлениям в ходе всего процесса отрицал.