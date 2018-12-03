Капитан «Уфимца» Артем Исаков: «Как-то в молодости вместе с Тимофеем Мозговым пропустили рейс»

Он тренировался в летних лагерях в Америке, а теперь играет в столице Башкортостана

В текущем сезоне Суперлиги второго дивизиона баскетбольный клуб «Уфимец» выступает уверенно — команда проиграла лишь дважды. Уверенность на площадке зависит, как известно, и от капитана. Им в уфимском клубе уже не первый год единогласно выбирается опытный Артем Исаков. В детстве он шел записываться на футбол, но секция не работала — судьба сама подсказала заняться баскетболом. О важных моментах своего спортивного пути 31-летний защитник «Уфимца» рассказал в интервью «Реальному времени».

Слово капитана

— Артем, капитанская ноша — какая она?

— Здесь, в Уфе, я впервые в своей карьере стал капитаном. Признаюсь, никогда не задумывался об этой роли в команде, не придавал этому значения. И когда меня выбрали капитаном в «Уфимце», изначально не проникся этой функцией. Сейчас, когда прошел уже полноценный сезон, я могу сказать, какие задачи стоят перед капитаном команды, и понимаю, какая на нем лежит ответственность за коллектив. Я проникся этой функцией.

— И в чем она заключается?

— Моя задача в том, чтобы у нас был сплоченный коллектив, чтобы мы играли друг за друга, чтобы в команде царила рабочая атмосфера, которая будет приносить результат. Я полностью отвечаю за «химию» внутри команды. Это непростая миссия, нужно постоянно контролировать ситуацию: кого-то подбодрить, а в напряженных матчах, наоборот, охладить пыл эмоциональных игроков. Молодым ребятам может не хватать уверенности, поэтому необходимо им помочь, поддержать их, подсказать. Раньше я не думал, что это такая большая работа.

У нас собрана команда профессионалов, все игроки у нас индивидуально очень сильные. Многих ребят знаю давно, мы дополняем друг друга. Что касается проблем, то по ходу сезона явно будут не только взлеты, но и спады



— Какая атмосфера царит в раздевалке «Уфимца» в текущем сезоне?

— Проблемы обычно появляются по ходу сезона. Пока мы побеждаем — все будет хорошо. У нас собрана команда профессионалов, все игроки у нас индивидуально очень сильные. Многих ребят знаю давно, мы дополняем друг друга. Что касается проблем, то по ходу сезона явно будут не только взлеты, но и спады, и когда они появятся, проявится дух команды: насколько мы сплочены, насколько можем вместе преодолевать трудности.

— Начало этого сезона складывается удачно для «Уфимца». Как ты думаешь, это надолго?

— Сейчас рано говорить о соперниках и результатах, нужно отыграть первый круг. Если смотреть составы команд на бумаге, то я, как человек поигравший, могу сказать, что «Уфимец» по подбору игроков, их опыту и уровню — однозначно сильнейшая команда в Суперлиге второго дивизиона. Но одно дело — быть сильной командой на бумаге, другое дело — стать таковой на паркете. Для этого должна быть проделана большая работа на сборах, внутри команды, в раздевалке. И только в конце сезона мы сможем ответить, сделали эту работу или нет, смогли сыграться или нет.

«Однажды мы пропустили свой рейс»

— Какой сезон в твоей карьере запомнился тебе больше всего?

— Период, когда я выступал в фарм-клубе подмосковных «Химок» в Суперлиге. Это был наш дебют во взрослом баскетболе. Команда была молодая, всем ребятам было не больше 18 лет. Заняли тогда четвертое место, чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в тройку. В нашей команде выступал и будущий чемпион НБА Тимофей Мозгов, Вячеслав Зайцев, Петр Губанов, а также воспитанник башкирского баскетбола Игорь Смыгин. Многие ребята из того состава сейчас играют в командах Единой лиги ВТБ. Все были молодые, голодные до игр. Свободное время мы проводили вместе, голова у всех была забита только баскетболом.

— Были курьезные моменты в твоей карьере?

— Как-то в составе «Химок» мы поехали в Испанию на международный турнир, заняли вроде бы второе место. Турнир запомнился на всю жизнь, поскольку там были команды со всей Европы, например литовский «Жальгирис». Многие игроки того турнира сейчас выступают в НБА. А курьез в том, что мы вместе с Тимофеем Мозговым и моим другом Валентином Новиковым пропустили наш рейс в Москву во время пересадки в Мадриде. Нам было всего по 18 лет, это была одна из наших первых поездок за границу. Весь день провели в Мадриде, не знали ни языка, ни города, это был шок. Было весело, но по прилету нас наказали.





«В сезоне 2015/2016 хороший опыт я получил в красноярском «Енисее» в Единой лиге ВТБ. Кстати, с «Енисеем» мы дошли до «Финала четырех» Еврокубка FIBA, в котором мне также удалось поиграть». Фото basket-enisey.ru

— Какие этапы твоей профессиональной карьеры повлияли на то, каким баскетболистом ты стал сегодня?

— В первую очередь, это чемпионство с екатеринбургским «Уралом» в Суперлиге в сезоне 2011/2012 и выступление во Владивостоке, когда в сезоне 2013/2014 «Спартак-Приморье» занял третье место в Суперлиге. Также в сезоне 2015/2016 хороший опыт я получил в красноярском «Енисее» в Единой лиге ВТБ. Кстати, с «Енисеем» мы дошли до «Финала четырех» Еврокубка FIBA, в котором мне также удалось поиграть.

«Баскетбол — это шахматы в движении»

— Известно, что ты был на сборах в США. Расскажи подробнее об этом опыте.

— В межсезонье я стараюсь по максимуму уделить время своему организму и своей игре, именно в этот период необходимо работать над своими слабыми сторонами и улучшать сильные стороны. В Америку я ездил два сезона подряд. Сам арендуешь жилье и машину. Это был хороший опыт, оба раза я ездил на четыре недели, тренировались вместе с Тимофеем Мозговым. В тренировочные лагеря приезжают игроки из НБА и европейских чемпионатов. Эти поездки я рассматривал как возможность увидеть не только страну, но, в первую очередь, саму знаменитую баскетбольную систему Америки.

— Чем отличаются тренировки в Америке от наших?

— Там тренируются также два раза в день, но занятия направлены в основном на развитие индивидуального мастерства и персональных навыков. Мне понравилась система и подход к тренировкам, как там работают. У меня был специальный тренер по физической подготовке, я открыл для себя много новых упражнений. Это было удивительно. В баскетбольном зале очень большое внимание уделяется работе ног, владению мячом. Акцент делается на такие мелочи, о которых ты даже не думаешь. Большое внимание уделяется физической подготовке, твоим навыкам и умениям: дриблингу, обыгрышу, броску. Преимущество в том, что там собирается много сильных ребят, с которыми проводятся спарринги один на один, два на два, три на три.

— Многие говорят, что баскетбол — самая умная игра с мячом, согласен?

— Да, баскетбол — это шахматы в движении. Безусловно, самая умная командная игра с мячом. Недостаточно просто уметь бросать мяч или вести его, в баскетболе важна игра головой, и уже потом ногами и руками. Здесь множество защитных и атакующих комбинаций, ты должен принимать решения за доли секунды, на высоких скоростях. Если упустил момент, то ситуация уже меняется в пользу соперника. Кто быстро принимает правильное решение в защите и нападении, тот и побеждает.





«Когда выдается хорошая погода, люблю гулять по Уфе. Мне нравится площадь Салавата Юлаева и улица Ленина». Фото kulturaufa.ru



Тату и жизнь на два города

— На твоем теле есть татуировки. Можешь раскрыть их смысл?

— Да, у меня есть татуировка на ребрах, но это мое личное, посыл для меня, а не для окружающих, поэтому пока об этом говорить не готов.

— Ты в Уфе уже второй год. Успел познакомиться с городом?

— Когда выдается хорошая погода, люблю гулять по Уфе. Мне нравится площадь Салавата Юлаева и улица Ленина. Я хорошо изучил некоторые районы: Зеленую Рощу, Дему, Черниковку. Уфа как город мне нравится, здесь есть все необходимое.

— А какие города тебе еще нравятся?

– Москва и Санкт-Петербург, это понятно. Мне нравится Краснодар — своим климатом, хороший город. Екатеринбург компактный, красивый миллионник. Думаю, не принципиально, где жить, главное, чтобы было любимое дело. Я не привязан к месту, через какое-то время могу перебраться в другой город. Все зависит от того, чем я занимаюсь.

— Твоя супруга играет в волейбольной команде «Заречье-Одинцово» из Москвы. Тяжело жить вот так, на расстоянии?

— Мы с ней начали общаться, когда я играл во Владивостоке в «Спартаке-Приморье», а она выступала в московском «Динамо». Познакомились на сборах в Хорватии, завязалось общение, и в конце сезона я перебрался в Москву. У нас похожий образ жизни, мы оба спортсмены, поэтому хорошо понимаем друг друга и поддерживаем. На самом деле, жить на расстоянии трудно, но я понимаю, насколько она любит волейбол, она понимает, насколько я люблю баскетбол, это наша работа, любимая работа. Весной и летом мы вместе, а когда начинается сезон, живем на разные города и стараемся почаще прилетать друг к другу.

У меня всего этого не было, и когда я вижу детей, которые подходят ко мне, вспоминаю себя. У них такая возможность есть, и я могу им это дать, поэтому стараюсь никогда не отказывать и с удовольствием общаюсь с болельщиками



«Мы играем для зрителей, иначе никакого смысла в игре нет»

— Ты никогда не отказываешь болельщикам в фотографиях и автографах?

— Мы играем для зрителей, если бы их не было, то не было бы и никакого смысла в игре. Во-вторых, когда я сам был ребенком и рос в маленьком городе, у нас не было профессиональной команды. Я смотрел записи игр с видеокассет, которые записывал раз в неделю, просыпаясь по ночам. Пытался с них чему-то научиться и мог только мечтать, чтобы кто-нибудь из профессионалов приехал к нам в город и показал, как нужно тренироваться, играть, вести себя. У меня всего этого не было, и когда я вижу детей, которые подходят ко мне, вспоминаю себя. У них такая возможность есть, и я могу им это дать, поэтому стараюсь никогда не отказывать и с удовольствием общаюсь с болельщиками, с некоторыми даже переписываюсь в мессенджерах.

— Что мотивирует тебя каждый день приходить на тренировку и уходить из зала последним?

— Мной движет любовь к игре, страсть к баскетболу. Я с детства полюбил эту игру, и до сих пор эта любовь не угасла. Не могу назвать баскетбол своей работой, нет, это моя жизнь. Я хочу играть в баскетбол, хочу делать это достойно и хорошо, хочу быть лучшим. Особенно мне нравится играть для зрителей и болельщиков, радовать их победами и красивой игрой. Вот все это меня и мотивирует.