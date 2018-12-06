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Капитана баскетбольного «Уфимца» обвиняют в харрасменте

12:05, 06.12.2018 3

Российская федерация баскетбола в курсе инцидента, но пока отмалчивается

Капитана баскетбольного «Уфимца» обвиняют в харрасменте Фото: vk.com/bcufimets

Девушка из танцевальной группы поддержки барнаульского клуба «АлтайБаскет» предъявляет обвинения капитану баскетбольного «Уфимца» Артему Исакову в домогательстве. Во вторник, 4 декабря, после игры Суперлиги-2 в Барнауле между местным «АлтайБаскетом» и «Уфимцем» (69:76) Исаков после обмена команд рукопожатиями пощупал девушку из группы поддержки за ягодицы. Чирлидерша пожаловалась хореографу, а та — руководству барнаульского клуба. О ситуации уже в курсе в Российской федерации баскетбола, сообщает Breaking Mash. Спортивная редакция «Реального времени» с разрешения источника публикует полную версию видео.


БК «Уфимец» на своем официальном сайте прокомментировал ситуацию так: «Добавим, что после матчей игроки команды по традиции уже не первый сезон собираются в центральном круге, благодарят друг друга и болельщиков за поддержку и выкрикивают название команды. Чирлидирши из группы поддержки «АлтайБаскет» по окончании матча преградили путь к центральному кругу башкирскому коллективу и капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову. Чтобы пройти в центр площадки, присоединиться к ребятам и прокричать победоносное «Уфимец», капитану уфимского клуба пришлось деликатно подвинуть одну из девушек группы поддержки».

Отметим, что ранее Артем Исаков давал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

Интернет-газета «Реальное время»
СпортБаскетбол Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:38
    Чарлидерша, даже глазом не моргнула после "попопожатия") Не так все криминально, значит. Это просто такая месть за два поражения)
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  • Анонимно 15:03
    Да уж, звучит действительно как месть за поражения...
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  • Анонимно 15:41
    Мда... Ну позволил себе немного вольности, могла бы сразу ему на это указать
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