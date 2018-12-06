Капитана баскетбольного «Уфимца» обвиняют в харрасменте

Российская федерация баскетбола в курсе инцидента, но пока отмалчивается

Девушка из танцевальной группы поддержки барнаульского клуба «АлтайБаскет» предъявляет обвинения капитану баскетбольного «Уфимца» Артему Исакову в домогательстве. Во вторник, 4 декабря, после игры Суперлиги-2 в Барнауле между местным «АлтайБаскетом» и «Уфимцем» (69:76) Исаков после обмена команд рукопожатиями пощупал девушку из группы поддержки за ягодицы. Чирлидерша пожаловалась хореографу, а та — руководству барнаульского клуба. О ситуации уже в курсе в Российской федерации баскетбола, сообщает Breaking Mash. Спортивная редакция «Реального времени» с разрешения источника публикует полную версию видео.





БК «Уфимец» на своем официальном сайте прокомментировал ситуацию так: «Добавим, что после матчей игроки команды по традиции уже не первый сезон собираются в центральном круге, благодарят друг друга и болельщиков за поддержку и выкрикивают название команды. Чирлидирши из группы поддержки «АлтайБаскет» по окончании матча преградили путь к центральному кругу башкирскому коллективу и капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову. Чтобы пройти в центр площадки, присоединиться к ребятам и прокричать победоносное «Уфимец», капитану уфимского клуба пришлось деликатно подвинуть одну из девушек группы поддержки».

Отметим, что ранее Артем Исаков давал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

