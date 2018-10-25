Пермский аэропорт сохранит название «Большое Савино»

Пермский аэропорт «Большое Савино» не будут переименовывать.

Общественная палата РФ исключила Пермь из участников общенационального конкурса «Великие имена России» по переименованию аэропортов, так как в регионе уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта.

«В прошлом году была использована практика обращения к прикамцам по выбору названия нового аэровокзального комплекса Перми. Проведены телефонные опросы жителей и онлайн-голосования. Большинством голосов было выбрано название «Большое Савино»», — сообщили координаторы инициативы из Общественной палаты Пермского края.

В итоге организаторы на федеральном уровне учли данные обстоятельства и скорректировали список участников проекта, убрав из списка Пермь.

Напомним, ранее в России названия 45 аэропортов предложили дополнить именами выдающихся деятелей.