Необычный аукцион: стартаперам Татарстана лекции по IT заменят наращиванием струн от сердца до лобка

Тендер на 400 тысяч в ИТ-парках Казани и Челнов выиграл Андрей Миллиардер — человек с экстравагантной фамилией и не менее экстравагантной профессией

400 тысяч рублей отдадут Казанский и Челнинский ИТ-парки за семинар для «питомцев» своих бизнес-инкубаторов. Дело в принципе обычное — деньги на бизнес-тренинги госучреждения тратят едва ли не каждый день, но случай в татарстанской кузнице высоких технологий из ряда вон выходящий. Аукцион выиграл лектор с экстравагантной фамилией Миллиардер и не менее экстравагантным ремеслом. В создании ИТ-проектов и продаже ИТ-решений Андрей Миллиардер замечен не был, зато давно практикует эзотерические учения — готов выстроить для своих клиентов «струну сердце — лобок» и «научить бессмертию». Организация, в которой состоит Миллиардер, имеет славу секты. Подробности в материале «Реального времени».

Cтартаперам Татарстана проведут по струне от сердца до лобка

Неожиданно закончился аукцион на оказание услуги по организации тренингов и семинаров для резидентов ИТ-парка Казани и его филиала в Набережных Челнах. За 400 тысяч рублей и 396 тысяч рублей соответственно руководство кузницы стартапов хотело научить своих подопечных в Казани: «метрикам как инструменту кратного роста ИТ-проектов», навыкам презентации ИТ-проекта и продажи ИТ-решений, каналам и инструментам привлечения пользователей в ИТ-проекты и финансовому моделированию. В Набережных Челнах — интернет-маркетингу, ведению переговоров, управлению командой и юридическим основам стартапов.

Итоги подвели вчера, начинающим предпринимателям в сфере высоких технологий придется познать высокие материи, но только из непостижимой для многих области эзотерики и экстрасенсорики.

Аукцион выиграл ИП Миллиардер Андрей Владимирович. Человек с очень редкой фамилией предоставляет не менее редкие услуги в сфере «ритмология». Например, за 2,5 тысячи рублей он проведет беседу на тему «Я — солнечная консерва», за 5 тысяч рублей может вырастить «струну мозг — указ — заказ» или даже «струну сердце — лобок». За 7 тысяч рублей Миллиардер готов освободить своих клиентов «от глупости и грубости», научить «достижению бессмертности и сгустку пространства», а за 11 тысяч — «озарить вторым и последующим ритмом возврата».

Миллиардер продешевил и обошел Гафурова

Надо отметить, что на аукционе в челнинском ИТ-парке Миллиардер продешевил. Услугу по «озарению» обитателей челнинского бизнес-инкубатора с начальной ценой в 396 тысяч рублей он согласился оказать всего за 178 тысяч 20 рублей. Обойдя таким образом пять конкурентов, включая такого солидного, как КФУ. Федеральный вуз готов был выполнить контракт за 239 тысяч 20 рублей.

В ИТ-парке Набережных Челнов в неофициальной беседе с журналистом «Реального времени» признались, что результат получился «интересным и даже неожиданным», но на то и нужен аукцион, что побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. «Когда определяли победителя, знали ли, что он предлагает весьма экстравагантные услуги?» — поинтересовался корреспондент редакции.

— Нет, в соответствии с процедурой закупки участник выражает согласие на участие в закупке на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, то есть в соответствии с техническим заданием, — дали комментарий в Челнинском ИТ-парке. Аналогичный ответ пришел и из Казанского ИТ-парка.

Тренинги в ИТ-парке — дело обычное. Согласно стандарту качества, государственная услуга «Бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий» включает в себя организацию участия резидентов в семинарах и тренингах с целью повышения уровня компетенции резидента. Такие тренинги ИТ-парк проводит ежегодно, в предыдущие два года выигрывал их КФУ.

В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что пока не знают о результатах аукциона, на планерке этот вопрос не обсуждался.

Мастер на все руки: от ИТ-бизнеса до межэтнической журналистики и антикоррупции



Отметим, что ИП Миллиардер Андрей Владимирович ритмы госзакупок познал недавно. Участвовать в аукционах он начал в ноябре 2018 года и оказался мастером на все руки. Кроме секретов в области ИТ он также готов поделиться практиками решения межнациональных и этнических проблем с журналистами из Рязани. Миллиардер выиграл соответствующий тендер от Министерства по делам информационной политики Рязанской области на проведение однодневного обучающего семинара для представителей местных СМИ и общественных организаций. Начальная цена контракта составила 151 тыс. рублей, но наш герой сбросил ее до 80 тыс. рублей, оставив не у дел Гильдию межэтнической журналистики.

За 21 тыс. 76 рублей эксперт по «выстраиванию струн от сердца до лобка» научит правительство Ульяновской области противодействовать коррупции. Право на проведение 14-часового семинара на эту тему он урвал у Ульяновского филиала РАНХиГС, который предлагал обучить антикоррупции всего-то за 21,5 тысячи при начальной цене более 84,7 тыс. рублей.

Справедливости ради скажем, что не по одному контракту договор с Миллиардером пока не заключен. Во всяком случае, информации об этом на портале госзакупок нет.

Андрей Миллиардер оказался Андреем Овсянниковым

Миллиардер Андрей Владимирович зарегистрирован в качестве ИП с декабря 2017. Место регистрации — Башкортостан, Кармаскалинский район, село Бузовьязы. Но «богатая» фамилия — это, скорее всего, псевдоним. По номеру ИНН «СПАРК» выдает еще одного Андрея Владимировича — с фамилией Овсянников.

И этот Андрей Владимирович тоже занимается «ритмологией», правда, в разных тематических сообществах указывает разный город — то Уфу, то Екатеринбург, то Иркутск. Овсянников пишет о себе, что помогает людям, правильно подбирая ритм. Вот и благодарная клиентка на его страничке откликается — мол, достигла неожиданных и даже невероятных результатов: «Когда дочь предложила покрасить мне волосы, я на удивление согласилась их покрасить в красный цвет! С вечера они были еще коричнево-красные, но утром я увидела себя огненно-рыжей. Когда увидела, что и ногти стали оранжевыми, я поняла, что из всех радужных цветов у меня явно из них активизировался оранжевый».

После таких отзывов страшно представить, какого эффекта могут достичь стартаперы из Татарстана, журналисты из Рязани и чиновники из Ульяновска.

Связаться с Овсянниковым-Миллиардером «Реальному времени» не удалось. Номера, указанные на сайтах и страницах в соцсетях, «не могут быть вызваны». Установить связь с гуру, можно, если только заказать и оплатить через интернет его консультацию.

«Он опять где-то накосячил?»

На тематических страницах Овсянникова-Миллиардера можно найти отзывы от клиентов и партнеров по его другим видам бизнеса. Так, некий Валерий Саркисян пишет, что работал вместе с ним в ООО «ГДС-Строй» «где Андрей учредитель и директор, я занимался отдельным видом деятельности, по договоренности… он брал себе процент со всех моих договоров — остальное мое. Все бы ничего, но как только суммы по договорам стали значительными, начались проблемы и задержки с деньгами (от Андрея), по итогу он остался должен 220 000 рублей. Сумма не большая и не маленькая, и уже целый год меня кормят завтраками и обещаниями».

Согласно системе «СПАРК», Овсянников является директором и учредителем двух ООО — «ГДС-Строй» и «Корона», зарегистрированных в Свердловской области. Оба предоставляют услуги в области строительства. Против обеих компаний были иски в арбитражных судах. С «ГДС-Строй» подрядчик через суд взыскал долг в 460 тысяч рублей. С «Короной» судились четыре организации — начиная с Пенсионного фонда, заканчивая Сарапульским МУП ЖКХ. У последнего был иск на 1,1 млн рублей по ненадлежащему исполнению договора подряда, но суд постановил — отклонить. Не иначе как «струна мозг — приказ — показ» помогла.

По телефону «ГДС-Строя» сейчас отвечает некий мужчина. На вопрос: «Можно ли поговорить с Андреем Владимировичем?» — он устало переспрашивает: «Это из банка, что ли? Он опять где-то накосячил?» Как признался собеседник «Реальному времени», номер уже года два принадлежит не Овсянникову, а ему, но на него по-прежнему звонят, пытаясь выйти на бывшего владельца.

К айтишникам Татарстана постучались сектанты?

Отдельного рассказа стоит сама «наука ритмология». Придумала ее Евдокия Марченко, которая организовала частное научное учреждение Институт ритмологии Лучезарновой Евдокии (ИрлЕМ). Кроме этого, Марченко — писательница и колумнист «Комсомольской правды». Андрей Миллиардер на странице «ИрлЕМ» указан как консультант и «личный ритмолог». ИрлЕМ — фактически филиал «Радостеи» (Радостея — это псевдоним Евдокии Марченко). Википедия относит ее к «опасным (деструктивным) новым религиозным организациям синкретического типа». СМИ сообщали о случаях самоубийств адептов «Радостеи». Также СМИ сообщают о попытке Марченко внедрить свои учения через государственные организации — детсады, выставки, конкурсы живописи. Еще одной структурой Марченко является ООО «Озаринг Глобал», именно на его счета приходят деньги от клиентов «ИрлЕМ» — покупателей частных консультаций и слушателей онлайн-семинаров. Информация о финансовой деятельности этих компаний в открытых источниках отсутствует.

О перспективе проведения тренингов в ИТ-парках Казани и Челнов, учитывая своеобразие лектора, в ИТ-парке «Реальному времени» не ответили. Юрист, специализирующийся на спорах в сфере госзакупок, пояснил «Реальному времени», что законных поводов не признавать Миллиардера победителем нет.

— Не допускается дискриминация по вероисповеданию, воззрениям или каким-то другим причинам. Заказчик дает техническое задание, которое исполнитель берется за определенную сумму выполнить. Достаточно подтвердить свою квалификацию, которая тоже оговорена в этих документах, и неважно, что за предприятие или индивидуальный предприниматель это будет. Отменить торги можно, только если заранее установлена дискриминация, например, когда создаются условия под конкретного участника — по срокам выполнения, по объему. Тогда другие участники могут подать жалобу, — говорит юрист Михаил Карпов.

«Я бы не торопился просто так огульно в чем-то обвинять человека»

Генеральный директор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер посоветовал не быть столь категоричными в отношении лектора.

— Я приверженец Адама Смита, а он говорил, что любая фирма имеет возможность войти в рынок. Поэтому давайте дождемся, сходите на эту лекцию и сделайте репортаж. Есть же вещи, которые мы до конца не понимаем. Циолковскому на салфетках рисовали, что его ракета не может лететь! Поэтому я бы не торопился просто так огульно в чем-то обвинять человека. Может, он собой что-то представляет, кто его знает? Надо судить по делам, поэтому давайте дождемся и услышим, — говорит Геллер.

По его словам, заказчик может расторгнуть контракт сразу же после первой лекции, если поймет, что она не соответствует условиям. Но исполнитель вправе обратиться в суд.

— Но вообще, мое впечатление об этой истории плохое. Если ты заказываешь лекции, то там должно быть написано, о чем она. Значит, неправильно была создана документация — это ошибка заказчика, он должен быть профессионалом и знать, чего хочет, чтобы не удивляться потом, — подытожил Яков Геллер.

По сообщению пресс-службы ИТ-парка, с победителем аукциона заказчик пока не связывался. В соответствии с процедурой закупки в положенный срок ему должны направить проект контракта на подписание, а договор заключить не ранее 14 декабря. Другое дело — собирались ли вообще в ИТ-парке проводить обучающие семинары? В техническом задании срок исполнения контракта указан до 31 декабря. Учитывая, что договор планируется заключить не ранее 14 декабря, а там уже и Новый год, для бизнеса, даже начинающего, время подводить итоги, а не отвлекаться на семинары.