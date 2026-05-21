Радмир Беляев — журналистам: «Вы уже не четвертая, а вторая власть»

Мэр Нижнекамска поздравил работников СМИ с прошедшим Днем печати Татарстана

Фото: Альберт Муклаков

Встреча с журналистами прошла в администрации Нижнекамска. Сначала представителям СМИ показали Единый ситуационный центр, который открылся в марте 2025 года. Это своего рода «мозговой центр», куда стекается информация по основным сферам города: видеонаблюдение, домофония, состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, экономики, социальной сферы и других.

— «Цифровой Нижнекамск» — ядро ситуационного центра. В него входят 150 показателей, 6 интерактивных карт по 23 направлениям. Каждый день в 10 часов руководители получают сводку о текущих событиях в городе, включая отключения отопления и горячей воды, а также количество происшествий. Наш проект стал призером второго всероссийского конкурса как лучший орган власти в сфере управленческих инноваций в 2025 году, — не без гордости сказал директор «Информационного центра» Максим Шаронов.

После осмотра «Мозгового центра» Нижнекамска журналистов пригласили в малый зал администрации, где состоялась встреча с Радмиром Беляевым по случаю прошедшего в Татарстане Дня печати. Глава пришел с опозданием. Причина уважительная, как оказалось, он встречался с российским хоккеистом, воспитанником нижнекамской хоккейной школы «Нефтехимик» Михаилом Сергачевым. Известный спортсмен приехал в Нижнекамск с благотворительной миссией.

— Наш земляк очень много делает для города. Он создал благотворительный фонд «Сектор 98». Обсудили планы. У него много планов. Скоро их анонсируем, — заинтриговал Беляев.

Затем градоначальник перешел к основной теме повестки, поблагодарив работников СМИ за самоотверженный труд.

— Хочу вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником, Днем печати Республики Татарстан. И поблагодарить за вашу работу и профессионализм. Нижнекамск — крупный промышленный город. Здесь происходит достаточно много событий. Я всегда говорю, вы уже не четвертая, а вторая власть, потому что сейчас у всех в карманах телефоны. Любые моменты люди снимают, отправляют, тут же это подхватывают средства массовой информации. Но здесь, конечно, очень важна объективность данных, — отметил Беляев.

Он попросил журналистов чаще обращать внимание на положительные события, но при этом не забывать про критику. Она должна быть конструктивной, уточнил мэр.

— Уверен, что в Нижнекамске положительного намного больше, чем отрицательных моментов. Где-то надо народ успокоить, где-то правильно спозиционировать. Мы с вами все люди и воспринимаем ту подачу, которая является современной и актуальной, — подчеркнул Беляев.

Журналистом сегодня можно работать только по призванию, заметил глава.

— Быть журналистом нелегко. Зарплаты у вас невысокие. Есть определенные сложности с техническим обеспечением. Тем не менее у вас сложился устойчивый коллектив, вы все не первый год работаете. И это тоже призвание — быть журналистом. Сегодня это по-другому не назовешь, — подчеркнул Беляев.

В завершение встречи мэр Нижнекамска отметил журналистов благодарственными письмами. Среди награждаемых была и корреспондент службы новостей «Реального времени» Лилия Егорова.

