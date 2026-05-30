Правительство РФ сделает интернет и связь в селах и на федеральных дорогах доступнее

Было принято соответствующее постановление

Правительство России утвердило новые правила совместного с крупными операторами использования радиоэлектронных средств. Постановление начнет действовать с 1 сентября 2026 года и останется в силе до сентября 2032 года.

Новые правила определяют, на каких территориях операторы связи смогут совместно использовать оборудование. В перечень смогут включать города, села и участки федеральных трасс, которые соответствуют техническим требованиям.

По новым правилам Роскомнадзор каждый год будет предлагать территории для включения в список, а Минцифры направит эти предложения операторам связи для оценки технических возможностей. После согласования перечень опубликуют на сайте министерства.

В первую очередь в список будут включать крупные населенные пункты и территории, где работает небольшое число операторов связи. При этом объекты смогут исключать из перечня, если связь станет доступнее или территории перестанут соответствовать требованиям.

Наталья Жирнова