Правительство расширило возможности получения льгот для IT-компаний с госучастием

Компании, имеющие не менее 50% прямого или косвенного государственного участия, смогут воспользоваться пониженными страховыми взносами в размере 15%

Российское правительство утвердило новые критерии для применения льготных страховых взносов в IT-сфере. Постановление направлено на поддержку компаний с государственным участием, занимающихся разработкой отечественного программного обеспечения.

Теперь аккредитованные IT-компании, имеющие не менее 50% прямого или косвенного государственного участия, смогут воспользоваться пониженными страховыми взносами в размере 15% (7,6% свыше единой предельной величины базы). Кроме того, их сотрудники получат доступ к специальным мерам поддержки для IT-специалистов.

Для получения льгот компании должны соответствовать определенным требованиям. В частности, они должны заниматься разработкой программного обеспечения для государственных информационных систем, участвовать в реализации значимых IT-проектов, быть правообладателями программ из перечня отечественного ПО для обязательной предустановки или создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры России.

На сегодняшний день в России насчитывается 1,86 млн IT-специалистов (+20% за последний год). Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Наталья Жирнова