В Роскомнадзоре опровергли информацию о сборе IP-адресов россиян

15:10, 26.05.2026

Фото: Lana Codes на Unsplash

Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей операторов связи, сообщает ТАСС. В ведомстве заявили, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.

Как пояснили в Роскомнадзоре, в соответствии с приказом №51 от 28 февраля 2025 года операторы связи передают только данные об IP-адресах, которые назначаются сетевому оборудованию и устройствам, используемым в их инфраструктуре.

В ведомстве подчеркнули, что сведения о конкретных пользователях, а также информация о принадлежности IP-адресов физическим лицам не передаются. В Роскомнадзоре добавили, что сбор данных о пользователях не ведется.

Ранее в СМИ появилась информация, что данные предоставляются, чтобы ведомство противодействовало угрозам безопасности российского сегмента интернета.

Наталья Жирнова

