В Роскомнадзоре опровергли информацию о сборе IP-адресов россиян
Ранее в СМИ появилась информация, что данные предоставляются, чтобы ведомство противодействовало угрозам безопасности российского сегмента интернета
Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей операторов связи, сообщает ТАСС. В ведомстве заявили, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.
Как пояснили в Роскомнадзоре, в соответствии с приказом №51 от 28 февраля 2025 года операторы связи передают только данные об IP-адресах, которые назначаются сетевому оборудованию и устройствам, используемым в их инфраструктуре.
В ведомстве подчеркнули, что сведения о конкретных пользователях, а также информация о принадлежности IP-адресов физическим лицам не передаются. В Роскомнадзоре добавили, что сбор данных о пользователях не ведется.
Ранее в СМИ появилась информация, что данные предоставляются, чтобы ведомство противодействовало угрозам безопасности российского сегмента интернета.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».