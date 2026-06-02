ИИ переведет онлайн-встречи на татарский язык

Функция автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в режиме реального времени уже запущена

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

Татарский язык стал первым среди национальных языков народов России, перевод на который доступен на платформе МТС Линк. Функция автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в режиме реального времени уже запущена.

Инструмент работает на базе российского софта. ИИ распознает речь спикеров, автоматически переводит ее на татарский и выдает в формате субтитров прямо в процессе беседы. Директор МТС в Татарстане Марат Кабанов рассказывает, что по активности онлайн-встреч и вебинаров Татарстан лидирует среди российских регионов (если не учитывать Москву и Санкт-Петербург). За 2025 год татарстанцы провели 80 тысяч таких «созвонов». Активны на платформе для бизнес-коммуникаций госучреждения, коммерческие компании, особенно из сфер образования и IT.

«Один из востребованных сценариев у пользователей — возможность общаться на родном языке. С учетом того, что на татарском говорят несколько миллионов жителей страны, мы добавили перевод, чтобы участники онлайн-мероприятий могли использовать в коммуникациях и его. При этом синхронный перевод с наиболее распространенных языков может быть полезен не только на рабочих совещаниях, но и на всероссийских и международных форумах и конференциях, которые регулярно принимает у себя республика», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Функция субтитров появилась на платформе в III квартале 2025 года. Основная задача — сделать деловое общение и обучение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух, в том числе для слабослышащих сотрудников.

В I квартале 2026 года функциональность субтитров была расширена: для разноязычной аудитории стал доступен перевод в режиме реального времени на 18 языков.