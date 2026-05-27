Названо количество IT-специалистов и уровень их зарплаты в России
В общей занятости доля айтишников выросла до 3,8%
На сегодняшний день в России насчитывается 1,86 млн IT-специалистов (+20% за последний год). Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
По данным сотрудников аппарата, в общей занятости доля айтишников выросла до 3,8% (+0,6% за год). IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на данную динамику, подчеркнули в аппарате.
В среднем IT-специалисты зарабатывают 171 тыс. рублей в месяц, или около 2 млн рублей в год, добавили в аппарате.
Ранее сообщалось, что в Казани насчитывается больше десятка колледжей, где готовят подобных профессионалов. В общей сложности в местных заведениях среднего профессионального образования насчитывается более 3 тыс. бюджетных и 2,9 тыс. платных мест, а стоимость обучения варьируется от 38 до 108 тысяч рублей в год. При этом в некоторых колледжах для поступления на бесплатное обучение достаточно среднего балла аттестата 3,77, а где-то необходимо 4,9.
