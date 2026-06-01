Татарстан стал одним из лучших региональных операторов Фонда «Сколково»

Стартапы республики получают доступ ко всем инструментам экосистемы

ИТ-парк Татарстана занял второе место в рейтинге региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года, подтвердив статус одного из лидеров по качеству поддержки технологических стартапов.

Как сообщила пресс-служба Минцифры республики, лидирующие позиции в рейтинге заняли операторы, которые эффективно взаимодействуют с компаниями, делятся своим опытом и внедряют лучшие практики. При оценке учитывались несколько ключевых показателей: объем привлеченных инвестиций и грантов, количество патентов и коммерческих контрактов, динамика роста числа резидентов и уровень их удовлетворенности.

Получив статус оператора, стартапы Татарстана получают доступ ко всем инструментам экосистемы «Сколково», включая нулевую ставку по налогу на прибыль, грантовую поддержку, акселераторы и программы возмещения инвестиций. ИТ-парк помогает соискателям на всех этапах — от подачи заявки до получения статуса резидента «Сколково».

На сегодняшний день ИТ-парк объединяет более 1000 резидентов, способствуя превращению стартапов в полноценные ИТ-компании. С момента своего открытия технопарк получил более 12 тыс. заявок с идеями, что привело к созданию на рынке 900 новых ИТ-компаний.

В 2025 году благодаря усилиям технопарка 150 компаний перешли на региональную налоговую программу «кИТык», которая снизила ставку на доходы с 6 до 1%, а на доходы минус расходы — с 10 до 5%.

ИТ-парк активно развивает образовательные и акселерационные инициативы. В 2025 году состоялся международный акселератор IT Park Global Startup Accelerator 2025, который собрал 160 заявок из 29 стран. Ежегодная «Школа цифровых чемпионов» поддерживает стартапы, работающие с передовыми технологиями, и помогает интегрировать их разработки в крупные промышленные предприятия. В этом году проекты успешно прошли пилотирование на таких предприятиях, как «Славица», «Нэфис» и «Булгарпиво», а для 15 участников была организована бизнес-миссия в Узбекистан.

Никита Егоров