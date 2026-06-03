Национальный мессенджер «Макс» исчез из App Store

В настоящее время разработчики ждут ответа от Apple на запрос о предоставлении разъяснений

Фото: Динар Фатыхов

Национальный мессенджер «Макс» оказался временно недоступен для скачивания в магазине приложений Apple App Store. В настоящее время разработчики ждут ответа на запрос от Apple. Подробности ситуации и сроки возможного возвращения приложения в магазин пока неизвестны.

— Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На данный момент МАХ можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте MAХ, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что национальный мессенджер «Макс» получит комментарии и истории. По словам гендиректора компании, запуск новых функций для пользователей запланирован на июнь — июль текущего года.

Наталья Жирнова