Сообщения в «Макс» продолжат приходить на iPhone, но без уведомлений

Пользователям советовали периодически самостоятельно открывать приложение

Фото: Динар Фатыхов

Уведомления о новых сообщениях и звонках в «Макс» не будут приходить на iPhone, так как приложение данного мессенджера удалили из App Store. При этом сами сообщения будут доставляться и все функции «Макс» останутся доступными, пишет RT со ссылкой на пресс-службу национального мессенджера.

Пользователям советовали периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. Также россиян призвали не удалять мессенджер со смартфона, так как второй раз его установить пока не получится.

Команда «Макс» на связи с Apple и пытается восстановить штатную работу всех сервисов.

Никита Егоров