Две модернизированные после испытаний ракеты «Союз-5» будут готовы к запуску в 2027 году

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о завершении доработки двух новых ракет-носителей «Союз-5». Работы проведены с учетом результатов первого испытательного пуска, который состоялся 30 апреля с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе первого запуска обе ступени ракеты отработали в штатном режиме. Массогабаритный макет был успешно выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим контролируемым падением в специально выделенном районе Тихого океана.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую ракету, способную выводить до 17 тонн полезной нагрузки на опорную орбиту. Запуск ракет планируется осуществлять с космодрома Байтерек — совместного российско-казахстанского комплекса на Байконуре.

По словам руководителя «Роскосмоса», эксплуатация новой ракеты позволит существенно снизить стоимость выведения грузов на орбиту. «Союз-5» станет первой новой ракетой-носителем в России с 2014 года, отметил Баканов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Головным разработчиком проекта выступает РКК «Энергия».

Наталья Жирнова