Взрыв ракеты New Glenn может отложить лунную программу США

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний 29 мая на космодроме на мысе Канаверал. В результате происшествия никто не пострадал, однако инфраструктура космодрома получила значительные повреждения, сообщает портал NASA Spaceflight.

Инцидент может иметь серьезные последствия для американской лунной программы. Ракета New Glenn должна была участвовать в доставке посадочного модуля Blue Moon на Луну в рамках программы по возвращению астронавтов на спутник Земли.

По данным издания Politico, восстановление поврежденной инфраструктуры космодрома займет несколько месяцев. Это может привести к переносу сроков реализации лунной программы как минимум на год.

NASA планировало в следующем году провести испытания лунных посадочных модулей компаний Blue Origin и SpaceX. В случае затягивания работ Blue Origin, миссия Artemis III может быть реализована с использованием технологий только SpaceX. Однако такой сценарий создаст повышенные риски, так как будет сделана ставка на непроверенные технологии одной компании.

Напомним, что ранее экипаж миссии «Артемида-2» установил рекорд удаления от Земли. Астронавты на корабле Orion удалились на 406 608 км, превысив достижение экспедиции «Аполлон-13» на 6 437 км.

Наталья Жирнова