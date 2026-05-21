Авито запускает программу подготовки аналитиков

Годовая программа стажировки поможет подготовить кадры в области продуктовой аналитики

Авито открыла набор на Avito Analyst Bootcamp (буткемп аналитиков Авито, — пер. с англ.) — годовую программу стажировки для начинающих аналитиков. Участники будут развивать навыки в продуктовой аналитике и BI-разработке, работать с большими данными и решать прикладные задачи.

Буткемп помогает студентам и начинающим аналитикам познакомиться с IT-сферой, получить практические навыки и поддержку наставников, узнать о карьерных возможностях в аналитике. Такой подход к стажировкам способствует развитию профессионального сообщества, формированию кадрового резерва и в целом поддерживает рост IT-индустрии в стране.

Сбор заявок продлится до 4 июня. Подать заявку могут кандидаты, которые:

владеют базовыми знаниями SQL и Python;

готовы работать от 30 часов в неделю удаленно или в одном из пяти офисов компании;

учатся на 2—4 курсе бакалавриата, 1—2 курсе магистратуры, 3—5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или IT-специальности.

На протяжении всего буткемпа учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в комьюнити стажеров. Присоединиться к буткемпу можно как очно, так и дистанционно — участвовать могут кандидаты из любого региона страны. У стажеров с лучшими результатами будет возможность продолжить работу.

Отбор в программу пройдет в несколько этапов. До 4 июня нужно заполнить заявку и отправить резюме. Затем кандидатов ждет тест и видеоинтервью. После этого состоятся два собеседования: одно с аналитиком или BI-разработчиком, второе — с руководителем и HR. На время стажировки участникам также будут доступны дополнительные курсы и обучающие материалы, чтобы системно прокачать навыки и знания в смежных областях.



«Для нас важно не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать им прозрачный и понятный трек развития: работу с реальными задачами, поддержку наставников, обучение и профессиональное сообщество. Благодаря буткемпу участники могут быстро погрузиться в практику и за год прокачать навыки в продуктовой аналитике или BI-разработке,» — отметила Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью компании «Авито».

Возрастное ограничение программы 18+.