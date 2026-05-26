Минцифры России отказалось от идеи платной регистрации смартфонов по IMEI
Основная цель создания базы — идентификация сим-карт, не находящихся в беспилотных летательных аппаратах
Министерство цифрового развития пересмотрело планы по введению платной регистрации смартфонов в рамках второго пакета антифрод-мер, сообщает «Ъ». Ранее предполагалось, что сбор будет обязательным для всех участников цепочки поставок.
В ведомстве официально заявили, что речи о взимании какой-либо платы не идет. При этом планы по созданию единой базы IMEI остаются в силе. Основная цель создания базы — идентификация сим-карт, не находящихся в беспилотных летательных аппаратах. По данным участников телеком-рынка, у инициативы есть и дополнительные задачи: легализация рынка и повышение собираемости налогов.
В настоящее время обсуждается возможность признания легитимными всех устройств, которые уже находятся у пользователей.
