Минцифры России отказалось от идеи платной регистрации смартфонов по IMEI

Основная цель создания базы — идентификация сим-карт, не находящихся в беспилотных летательных аппаратах

Фото: Динар Фатыхов

Министерство цифрового развития пересмотрело планы по введению платной регистрации смартфонов в рамках второго пакета антифрод-мер, сообщает «Ъ». Ранее предполагалось, что сбор будет обязательным для всех участников цепочки поставок.

В ведомстве официально заявили, что речи о взимании какой-либо платы не идет. При этом планы по созданию единой базы IMEI остаются в силе. Основная цель создания базы — идентификация сим-карт, не находящихся в беспилотных летательных аппаратах. По данным участников телеком-рынка, у инициативы есть и дополнительные задачи: легализация рынка и повышение собираемости налогов.

В настоящее время обсуждается возможность признания легитимными всех устройств, которые уже находятся у пользователей.

Наталья Жирнова