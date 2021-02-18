«Реальное время» публикует опровержение к материалу «Необычный аукцион: специалист по наращиванию струн от сердца до лобка прочитает лекцию стартаперам Татарстана»
Опровержение сведений, содержащихся в материале, опубликованном на сайте в 18:20, 05.12.2018г.
Решением Арбитражного суда РТ от 23.07.2020 г. сведения о принадлежности гражданина Миллиардера Андрея Владимировича к запрещенным религиозным объединениям (сектам); о принадлежности сайта в сети Интернет https://irlem-practice.ru/ к числу сайтов, посредством которых распространяются учения запрещенных религиозных объединений (сект); о включении в программу тренингов и иных мероприятий, организованных индивидуальным предпринимателем Миллиардером Андреем Владимировичем, тренингов (семинаров) на темы, не соответствующие профилю мероприятий, в том числе тренингов на темы дисциплин «ритмология», «наращивание струн»; о наличии у истца задолженностей перед третьими лицами, признаны не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию индивидуального предпринимателя Миллиардера Андрея Владимировича.Общество Татарстан
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