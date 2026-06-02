В Госсовете РТ отметили сохранение цифрового неравенства в сельских районах Татарстана

В качестве одного из успешных примеров цифровизации участники заседания назвали проект по цифровизации кладбищ

В Татарстане все государственные услуги переведены в электронный формат, а более 97% рабочих мест в госсекторе используют отечественное программное обеспечение. Об этом стало известно на выездном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, которое прошло в Чистополе.



При этом парламентарии отметили, что в регионе сохраняются проблемы цифрового неравенства. В частности, речь идет о доступе к интернету в сельских поселениях и на автомобильных дорогах. Также обратили внимание на недостаточное качество интернет-соединения в школах и необходимость повышения цифровых компетенций муниципальных служащих.

В качестве одного из успешных примеров цифровизации участники заседания назвали проект по цифровизации кладбищ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одна из национальных целей России, которую поставили еще в 2024 году, — войти в топ‑25 стран по плотности роботизации к 2030 году. Подробнее о том, почему ключевая цель страны не должна заключаться только в достижении определенного места в рейтинге и как в этом может сыграть свою роль Татарстан, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова