Россия и Казахстан развивают сотрудничество в сфере маркетплейсов и IT, заявил Решетников

На сегодняшний день на маркетплейсах в России работают 120 тыс. поставщиков из Казахстана

Россия и Казахстан серьезно развивают сотрудничество по линии маркетплейсов. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, чьи слова приводит RT.

Как подчеркнул министр, на сегодняшний день на маркетплейсах в России работают 120 тыс. поставщиков из Казахстана.

— Тема IT находится в серьезном фокусе у лидеров, искусственный интеллект обсуждается... есть куда расти», — сказал он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан вместе работают над внедрением ИИ в экономику двух стран.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ официально запустил международные беспилотные грузоперевозки с Казахстаном.

Никита Егоров