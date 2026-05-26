В России усилили контроль за IP-адресами пользователей

Меры вводят для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета

Фото: Мария Зверева

В отношении операторов, которые не передают властям данные об IP-адресах абонентов, начали вводить санкции. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, пишут «Известия».

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, оператор должен сообщить IP-адрес после получения соответствующего уведомления. В марте текущего года такие «эсэмэски» получили 1 359 операторов связи.

Отмечается, что операторов информируют о вышеуказанной обязанности в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи». Причем IP-адрес предоставляется, чтобы ведомство противодействовало угрозам безопасности российского сегмента интернета, компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.

Как объяснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, если оператор не будет предоставлять IP-адрес, то его оштрафуют. Причем в первый раз размер денежного наказания может достигать 500 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 1 миллиона.

Ранее сообщалось, что в России отсрочат введение платы за VPN-трафик.

Никита Егоров