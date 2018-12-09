Пять предновогодних стимулов «Уфы»: почему возможны очки в Краснодаре?

Последний экзамен года для Кириченко

Сегодня «Уфа» закроет первую часть своего пятого, юбилейного сезона в Премьер-лиге встречей в гостях с одним из лидеров — ФК «Краснодар». Перед «быками», что называется, замаячило красное полотнище победы, и в последних матчах они громят своих соперников, проявляя настойчивость и показывая приличную игру. «Уфа», напротив, после нужной, как глоток воздуха, победы над «Спартаком» (первой под началом Дмитрия Кириченко) разочаровала невнятностью намерений в Оренбурге и Каспийске. Почему «горожане» могут собрать волю в кулак в Краснодаре в ближайшее воскресенье? Об этом в материале «Реального времени».

Личная статистика обнадеживает



На самом деле, не все так печально, как кажется многим специалистам. «Уфа», прижатая к стенке, вдвойне опасна. Тем более что с «быками» у нее почти равенство в личных встречах. В самый первый свой сезон в Премьер-лиге уфимцы сначала победили в гостях — 2:0, в матче, где все единогласно считали фаворитами хозяев. Но в Уфе соперник взял реванш — 2:0. На второй год дома башкирская команда отстояла ничью — 1:1, но в Краснодаре была разбита — 4:0.

В третьем сезоне команды «откатали нули» в обеих встречах, а в четвертом голы Федора Смолова и Ивана Пауревича позволили командам обменяться победами в гостях. В текущем сезоне «Краснодар» нанес первое (домашнее) поражение уфимцам — 1:0, Беленов обидно пропустил дальний удар Вандерсона в угол. Почему бы не ответить тем же?

«Краснодар» же «любит» в текущем сезоне проигрывать дома со счетом 0:1. Фото fckrasnodar.ru



В гостях — совсем как в гостях



Второй стимул — прервать свою безвыигрышную гостевую серию в этом сезоне. Все три победы под руководством сначала Томарова, затем — Кириченко были одержаны уфимцами дома («Анжи» — 3:0, «Енисей» — 2:1, «Спартак» — 2:0). На выезде «горожане» играют очень тяжело — четыре ничьи и два поражения. «Краснодар» же «любит» в текущем сезоне проигрывать дома со счетом 0:1 (матчи против «Спартака» и «Ахмата»). Именно после встречи с грозненцами «быки» поперли наверх и после пяти беспроигрышных матчей (четыре победы и одна ничья) вплотную приблизились к «Зениту», находящемуся на вершине турнирной таблицы. Еще раз вспомним, что «Уфа» нанесла последнее поражение «Краснодару» еще при Семаке именно в гостевом матче прошлого сезона, это поражение лишило краснодарцев зоны Лиги чемпионов.

И.о. и бойцы его



Еще один стимул для рулевого «Уфы» Дмитрия Кириченко — одержать личную первую тренерскую победу в гостях, да еще на юге, где он родился и начинал свой футбольный путь. Кстати, последним успехом Дмитрия Сергеевича в роли и.о. в «Ростове» ровно год назад была победа как раз над «Уфой» (1:0).

После этого он объявил, что уходит из клуба. Фактически сейчас Кириченко, хотя и исполняет обязанности главного тренера, но руководит командой на поле. Похожая ситуация у «Краснодара» — официально главным тренером является Олег Фоменко, хотя «рулит» вроде бы Мурад Мусаев. Вот такая битва тренерских штабов в последнем сражении года.

Фактически сейчас Кириченко, хотя и исполняет обязанности главного тренера, но руководит командой на поле

Вопреки прогнозам



Самый главный, пожалуй, стимул для «Уфы» — выправить свое турнирное положение перед Новым годом и опровергнуть котировки букмекерских контор. Даже блестящая (хотя по игре много вопросов) победа над «Спартаком» все равно оставила «горожан» на границе стыков и вылета в ФНЛ.

По сути, «Уфа» и «Краснодар» находятся на разных полюсах турнирной таблицы — «быки» вторые, «уфимцы» 13—14-е. Конторы дают коэффициенты на победу «Краснодара» — 1.43 против 7.8. Это один из самых «высоких шансов» для хозяев на победу, выше только вероятность успеха ЦСКА в игре с «Енисеем» в Москве (1.36 против 11).

На чьей улице будет праздник?



Ну и матч в Краснодаре, венчающий игровой год, пройдет накануне Всемирного дня футбола. В этот праздник «Уфа» традиционно организует дома блиц-турниры и раздает подарки особо отличившимся футболистам (итоги республиканского сезона), отмечает СМИ и чествует своих ветеранов. В прошлом году, как отмечалось выше, не удалось порадовать в День футбола своих болельщиков — виноват Кириченко, по иронии судьбы.

Хотя домашнюю серию 2017 года «Уфа» завершила блестяще — 3:0 над несуществующим ныне «Амкаром». В прошлые годы «Уфа» под Новый год выиграла у «Томи» 1:0 и разделила очки с «Зенитом» — 1:1. Кроме того, есть ведь еще один большой вопрос по подарку. Кого отметят премией лучшему футболисту года от спонсора «Уфы», о которой говорилось на презентации талисмана-маскота (он по-прежнему без имени), пока неизвестно. Ее вроде бы уже пытался прибрать к рукам Дмитрий Живоглядов, но на самом деле больше шансов у вратаря Александра Беленова, который дважды в последних матчах отбивал пенальти, подарив «Уфе» при этом, к огромному сожалению, лишь очко по итогам выездов в Оренбург и Каспийск. Может, «Беля» замахнется на хет-трик и на «гран-при»?