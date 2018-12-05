От Кудряшова и Сорокина до Коновалова и Азмуна: кого продаст «Рубин» этой зимой

Чем казанский клуб займется в грядущее трансферное окно

«Рубин» завершает «осеннюю» часть сезона двумя матчами в Москве и Санкт-Петербурге. Первый из них, который пройдет сегодня в столице в рамках Кубка России, представляется более важным — победителю противостояния между действующим чемпионом «Локомотивом» и «Рубином» откроется дорога в полуфинал Кубка России. Если выиграют казанцы, это добавит «вистов» их руководству перед зимней трансферной кампанией. А «выход на рынок», судя по всему, будет непростым — команду Бердыева могут покинуть самые ликвидные активы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Контракт Кудряшова заканчивается, его продажа зимой — последний шанс заработать

Дамоклов меч УЕФА по линии финансового Fair Play уже «оцарапал» «Рубин», отлучив казанский клуб от еврокубков на сезон-два (в зависимости от результатов в российских соревнованиях). Но режим контроля над ним никто не отменял, а не самое убедительное выступление «Рубина» в первой части чемпионата не оставляет выбора — распродажа в татарстанском флагмане продолжится.

По информации «Реального времени», сразу четыре ведущих игрока «Рубина» могут зимой покинуть клуб. Ближе всего к этому Федор Кудряшов, который попал в сферу устойчивого интереса «Краснодара». Южане известны не только своим поиском игроков «на вырост», но и точечными попаданиями в трансферной категории «кому за 30». А Кудряшов — один из немногих из «ростовского десанта» Курбана Бердыева, кто реально не снизил планку после переезда в Казань.

На его счету в этом сезоне уже 11 матчей только в рамках РПЛ. Кроме того, 31-летний футболист находится в самом что ни на есть соку, и свидетельством тому — место в сборной Станислава Черчесова, который использует его на позиции центрального, а не крайнего защитника, как Бердыев. Если в «Краснодаре» пойдут по пути тренерского штаба сборной, футболист с «правильным паспортом» года на три уверенно закроет позицию центрального защитника.

Кудряшов — один из немногих из «ростовского десанта» Курбана Бердыева, кто реально не снизил планку после переезда в Казань. Фото Максима Платонова



По данным «Трансфермаркт», рыночная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро, и это тот случай, когда даже лимит на легионеров в РПЛ не позволит продать его дороже. Все дело в том, что контракт Федора с «Рубином» по окончании сезона заканчивается, а значит, уже 30 июня он может перейти в любой клуб бесплатно. Очевидно, что казанцам придется пойти на существенное снижение трансферных запросов при переходе Кудряшова в «Краснодар», чтобы получить хоть какие-то деньги, помимо сокращения зарплатной ведомости.

По данным исследования Sports.ru, Кудряшов зарабатывает в «Рубине» 1,5 миллиона евро в год, являясь, после ухода Карадениза и Рыжикова, одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

В торге за Сорокина «Спартаку» придется попотеть

Если продажу Кудряшова можно объяснить облегчением зарплатной ведомости и возрастом футболиста, то потеря молодого центрального защитника Егора Сорокина может стать неприятным сюрпризом. По данным «Реального времени», серьезный интерес к 23-летнему игроку проявляет московский «Спартак».

Перспективность Сорокина подтверждает и дебют футболиста в первой сборной России. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро, но, в отличие от Кудряшова, «Рубин» может получить серьезные деньги за игрока, поскольку контракт Сорокина рассчитан до лета 2021-го года, а значит, менеджмент казанцев может выступать в переговорах со «Спартаком» «с позиции силы». Если вероятность трансфера Кудряшова в «Краснодар» наши источники оценивают высоко, то в случае с Сорокиным речь пока идет о предметном интересе «Спартака» и не более того.

Весь сентябрь СМИ писали о планах питерского «Зенита» подписать одно из главных открытий Бердыева в текущем сезоне — хавбека Игоря Коновалова. Фото rubin-kazan.ru

Бердыев критиковал Игоря Коновалова, теперь хавбеком интересуется «Зенит»

Этим интерес красно-белых к игрокам «Рубина» не исчерпывается. Весь сентябрь СМИ писали о планах питерского «Зенита» подписать одно из главных открытий Бердыева в текущем сезоне — хавбека Игоря Коновалова. Дело, казалось, закончилось травмой игрока, но любые повреждения лечатся, и, по данным нашего издания, в борьбу за игрока включился московский «Спартак».

Интересно, что при очевидно высоком потенциале 22-летнего хавбека ему частенько доставалось от главного тренера казанцев, который обычно весьма скуп на публичную критику своих подопечных. «Серьезна ли потеря Коновалова? Да нет, какая это потеря», — говорил тренер журналистам перед игрой с «Уфой».

Между тем «Трансфермаркт» оценивает стоимость игрока достаточно высоко — 1,6 миллиона евро, контракт игрока с «Рубином» заканчивается лишь в конце следующего сезона, что оставляет клубу возможность для маневра в переговорах с тем же «Зенитом» или «Спартаком». Но надо понимать, что Коновалов, несмотря на оценку Бердыева, ключевая фигура в центре полузащиты «Рубина». На его счету — притом что это игрок скорее оборонительного плана — уже 4 (1+3) балла по системе «гол+пас» в 14-ти матчах. Потеря Игоря может добить и без того не слишком стройную атакующую игру команды.

9 миллионов за нынешнего Азмуна никто не даст. «Рубину» придется снижать запросы

Все последние трансферные окна РПЛ возникает вопрос о продаже «Рубином» Сердара Азмуна. Сразу оговоримся, что никакой информации об интересе к форварду с трансферной ценой 9 миллионов евро пока нет. Известно лишь, что казанский клуб, с учетом его финансовых проблем, не прочь поправить ситуацию, выгодно продав игрока.

Однако пик интереса к форварду за рубежом прошел еще до начала ЧМ-2018, в котором иранец так и не сумел отличиться забитыми мячами. И вообще, сейчас уже очевидно, что после перехода в «Рубин» из «Ростова» Азмун притормозил в развитии — за полтора сезона на счету нападающего лишь 10 голов в 44-х матчах.

Пик интереса к форварду за рубежом прошел еще до начала ЧМ-2018, в котором иранец так и не сумел отличиться забитыми мячами. Фото rubin-kazan.ru



Очевидно, что при таком раскладе 9 миллионов за Азмуна не предложит никто, но продавать игрока все-таки надо уже за любые деньги — вполне возможно, что в дальнейшем его стоимость будет только падать. Кроме того, продажа иранца может позволить «Рубину» сохранить хотя бы кого-то из перспективной пары Сорокин — Коновалов.

Что касается трансферной активности «Рубина» в плане приобретений, то менеджмент клуба продолжит ориентироваться на свободных агентов и аренды игроков. В этом случае лишь тренерское мастерство Курбана Бердыева должно спасти казанский клуб от борьбы за выживание в весенней части чемпионата.