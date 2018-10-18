Курбан Бердыев: «Серьезна ли потеря Коновалова? Да нет, какая это потеря»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем против «Уфы» рассказал о кадровых перестановках в составе и оценил соперника.
— После возвращения из сборных кто не сможет сыграть против «Уфы»?
— Коновалов нет — по желтым карточкам. И еще Цалагов. Остальные все готовятся.
— Сложно ли после перерыва влить в команду тех футболистов, которые были в сборных?
— Нет, это уже привычная история, поэтому особых проблем нет.
— Насколько плодотворно прошла эта пауза для команды?
— Думаю, что да, плодотворно. Все, что запланировали, все сделали. Что получилось — посмотрим в ближайших играх.
— Какие особенности «Уфы» и какой матч ожидается?
— Тяжелый матч, как обычно с «Уфой». Это дисциплинированная команда, все знают, как действовать. Особенно хорошо играют в обороне.
— После прошлого призыва в сборную Сорокин потерял место в составе. С чем это связано?
— С состоянием тех игроков на конкретный день. На день игры. То есть, кто сильнее — тот играет. У нас нет такого приоритета: сборник или нет. Потому что у нас есть периоды, когда сборники уезжают, и там не играют. И есть ребята, которые здесь работают и выглядят предпочтительнее. Так что, если Сорокин будет хорошо выглядеть на последних тренировках, то будет играть.
— А элемента «звездной болезни» здесь нет?
— Нет, я не думаю.
— Азмун некоторое время не играл в сборной. Сейчас он в каком состоянии вернулся?
— Я его еще не видел.
— Потеря Коновалова серьезная?
— Нет. Какая потеря? Это не потеря.
— А Джанаев в общей занимается?
— Занимается в общей, но по своей программе.
— В борьбу за Кокорина и Мамаева «Рубин» готов вступить?
— Прекратите такие вопросы, на предматчевой тренировке об этом даже не думаем, — приводит слова наставника «Рубина» корреспондент «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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