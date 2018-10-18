Курбан Бердыев: «Серьезна ли потеря Коновалова? Да нет, какая это потеря»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем против «Уфы» рассказал о кадровых перестановках в составе и оценил соперника.

— После возвращения из сборных кто не сможет сыграть против «Уфы»?

— Коновалов нет — по желтым карточкам. И еще Цалагов. Остальные все готовятся.

— Сложно ли после перерыва влить в команду тех футболистов, которые были в сборных?

— Нет, это уже привычная история, поэтому особых проблем нет.

— Насколько плодотворно прошла эта пауза для команды?

— Думаю, что да, плодотворно. Все, что запланировали, все сделали. Что получилось — посмотрим в ближайших играх.

— Какие особенности «Уфы» и какой матч ожидается?

— Тяжелый матч, как обычно с «Уфой». Это дисциплинированная команда, все знают, как действовать. Особенно хорошо играют в обороне.

— После прошлого призыва в сборную Сорокин потерял место в составе. С чем это связано?

— С состоянием тех игроков на конкретный день. На день игры. То есть, кто сильнее — тот играет. У нас нет такого приоритета: сборник или нет. Потому что у нас есть периоды, когда сборники уезжают, и там не играют. И есть ребята, которые здесь работают и выглядят предпочтительнее. Так что, если Сорокин будет хорошо выглядеть на последних тренировках, то будет играть.

— А элемента «звездной болезни» здесь нет?

— Нет, я не думаю.

— Азмун некоторое время не играл в сборной. Сейчас он в каком состоянии вернулся?

— Я его еще не видел.

— Потеря Коновалова серьезная?

— Нет. Какая потеря? Это не потеря.

— А Джанаев в общей занимается?

— Занимается в общей, но по своей программе.

— В борьбу за Кокорина и Мамаева «Рубин» готов вступить?

— Прекратите такие вопросы, на предматчевой тренировке об этом даже не думаем, — приводит слова наставника «Рубина» корреспондент «Реального времени».