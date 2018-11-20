Коновалов из «Рубина» может перейти в питерский «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в ближайшее трансферное окно может перейти в «Зенит», сообщает Nevasport. 22-летний центральный хавбек рассматривается питерцами в качестве замены в случае ухода из клуба аргентинца Леандро Паредеса.

Сейчас «Зенит» прорабатывает варианты сделки по игроку. Одним из них является обмен футболистами, «Рубину» может быть предложен Магомед Оздоев, которого не устраивает роль резервиста.

Отметим, что Оздоев уже выступал за казанский клуб под руководством Курбана Бердыева. В начале нынешнего года он и Эльмир Набиуллин перешли в «Зенит».

В текущем сезоне Игорь Коновалов сыграл в составе «Рубина» 13 матчей и забил один гол.

