Кто «озолотился» за счет «Татнефти»?

По версии Следкома, служебные автобусы нефтяников «таксовали» на трассе Челны — Казань, а служебные грузовики возили лес для турецкой компании

Почти 28 млн рублей рублей требует ПАО «Татнефть» с трех обвиняемых в должностных преступлениях и аферах со служебным имуществом. По версии Следкома, в течение нескольких лет нефтяная компания и ее подразделения оплачивали проезд своих сотрудников на буровые и доставку нужных грузов, но в действительности транспорт обслуживал коммерческие интересы менеджеров — возил пассажиров в Казань и древесину по заказу «Кастамону». В истории левых перевозок уже разбирается Елабужский горсуд. Как выяснило «Реальное время», раскрутка аферы началась с анонимного звонка… на «горячую линию» ПАО «Татнефть».

Использовали служебные автобусы и автопоезда

Фабулу «дела перевозчиков» от «нефтянки» на днях вкратце осветил замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома. На антикоррупционном брифинге он озвучил версию следствия: начальник инженерной службы НГДУ Ахсанов и начальник отдела эксплуатации «ТрансСервисЕлабуга» Аникин «на протяжении длительного времени использовали принадлежащие нефтяной компании автобусы и автопоезда с целью незаконного обогащения в особо крупном размере», при этом «часть похищенной суммы в размере 6 млн рублей была легализована путем оформления фиктивных договоров займа и перечисления на банковские счета обвиняемых, всего же похищено более 20 млн рублей».

Как выяснило «Реальное время», на скамью подсудимых Елабужского горсуда отправились сотрудники трех связанных с нефтедобычей компаний:

43-летний Ильнур Ахсанов, начальник центральной инженерно-технологической службы нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ПАО «Татнефть». Доля Минземимущества РТ — 30%, ведет разработку 22 месторождений в 11 административных районах Татарстана и одном районе Удмуртии.

39-летний Андрей Аникин, бывший начальник отдела эксплуатации ООО «ТрансСервисЕлабуга» (головная компания — «Таграс-Холдинг»). Он же с февраля 2015-го — директор ООО «Гранд».

65-летний Анатолий Полтанов, пенсионер, бывший распределитель работ на участке по обеспечению производства УК «Татбурнефть». Учредителем УК выступает «Таграс-Холдинг», который в свою очередь на треть контролируется московским АО «Олимп Ю», принадлежащим экс-«генералу» «Татнефти» Шафагату Тахаутдинову.

Фабулу «дела перевозчиков» от «нефтянки» на днях вкратце осветил замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома. Фото tatar-inform.ru



Ахсанова и Аникина обвиняют по шести эпизодам преступлений. Среди них — два мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), два злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201), а еще легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). Кроме того, Ахсанову вменяют передачу вознаграждения за незаконные действия (п. «б» ч. 3 ст. 204) представителю коммерческой организации, а Аникину — посредничество в этом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 204.1).

Полтанов обвиняется в получении того самого незаконного вознаграждения за незаконные действия (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). С обвинением полностью согласен лишь Полтанов, Аникин на следствии признавал вину частично, Ахсанов полностью отрицал причастность.

«Левый» маршрут оплачивался дважды?

Схема мошенничества, по версии Следкома, выглядела так — с января 2013 года по декабрь 2015 года НГДУ «Прикамнефть» через УК «Татбурнефть» заказывало в ООО «ТрансСервисЕлабуга» («ТСЕ») четыре автобуса КАВЗ для перевозки бригад нефтяников на буровые. Однако транспорт использовался в интересах самих злоупотреблявших полномочиями распорядителей, принося им прибыль, ведь автобусы возили пассажиров из Елабуги и Челнов в Казань и обратно. В каждом автобусе было по 35 мест, посадку пассажиров обеспечивали диспетчеры челнинской компании. На следствии они сообщили, что информацию о «свободных» автобусах получали с телефона Ильнура. Следствие уверено — это был Ильнур Ахсанов.

В Следкоме считают, что прибыль Аникина и Ахсанова за 2 года составила 22 млн 295 тысяч рублей. А ущерб УК «Татбурнефть» за тот же период оценивается в 7 млн 668 тысяч рублей — эти деньги были оплачены за фактически не оказанные услуги. И поспособствовал этому представитель потерпевшей компании Полтанов, который, минуя согласование в транспортном отделе, подписывал путевые листы «ТСЕ». За что, по версии следствия, неоднократно получал через Аникина деньги — общая сумма коммерческого подкупа не меньше 120 тысяч рублей, а вот о левых рейсах не знал и прибыли с них не получал.

Как выяснилось в ходе следствия, в потерпевшей УК была возможность обнаружить преступную схему значительно раньше — запрос данных спутникового мониторинга выявил несоответствие автомаршрутов указанным в заявке. Но контроль за данными GPS-мониторинга в компании был возложен на того же Полтанова.

НГДУ «Прикамнефть» через УК «Татбурнефть» заказывало в ООО «ТрансСервисЕлабуга» четыре автобуса КАВЗ для перевозки бригад нефтяников на буровые. Однако транспорт использовался в интересах самих распорядителей. Фото tatburneft.ru

Звонок на «горячую линию» обернулся исками на 35 миллионов

Также, по версии обвинения, с июля 2013 по октябрь 2016 года заказы транспортных услуг для НГДУ в том же «ТСЕ» оплачивала уже «Татнефть», неустановленные сотрудники которой были введены в заблуждение Аникиным и Ахсановым. В результате налево уходили не только автобусы, но и три автопоезда MAN. Грузовики тем временем использовали для перевозки древесины из Удмуртии, Кировской области и Пермского края в особую экономическую зону «Алабуга» на площадку компании «Кастамону Интергрейд Вуд Индастри».

Договоры на транспортные услуги для «Кастамону» заключал в феврале 2016-го уже бывший менеджер «ТСЕ», директор ООО «Гранд» Аникин, и именно на счет этого предприятия поступили 6 млн 108 тысяч рублей, полагают сотрудники Следкома. И еще около 10 млн составила прибыль от серых пассажирских перевозок по трассе М-7. Часть этой прибыли была обналичена за счет фиктивных договоров займа у того же «Гранда».

При этом в уголовном деле фигурируют 801 пассажирский и 259 грузовых рейсов, не выполненных, но оплаченных «Татнефтью». Представители потерпевшего ПАО «Татнефть» рассказывали силовикам — незаконную схему раскрыли в ходе внутренней аудиторской проверки осенью 2016 года. Кстати, поводом для ее проведения стал один-единственный анонимный звонок на горячую линию ПАО.

Размер ущерба в нефтедобывающей компании оценили в 12 млн 381 тысячу рублей. При этом гражданский иск ПАО по делу заявлен на сумму 27 млн 860 тысяч с учетом незаконного дохода от использования транспорта на 15 млн 479 тысяч. Еще один иск на 7 млн 688 тысяч предъявила УК «Татбурнефть».

Для обеспечения возможности взыскания Следком наложил арест на имущество Ахсанова — доли в двух квартирах в Альметьевске, общей площадью 87 и 60 кв. м. У Аникина арестовали Land Rover Discovery 3, также под арест попало имущество одной из коммерческих фирм — грузовик МАЗ и легковушки Mazda 6 и Hyundai Creta.

Грузовики временем использовали для перевозки древесины из Удмуртии, Кировской области и Пермского края на площадку компании «Кастамону» в «Алабуге». Фото kastamonu.ru

Вину не признал, от детектора отказался

Вину в полном объеме признал лишь экс-сотрудник «Татбурнефти» Анатолий Полтанов. Бывший руководитель отдела эксплуатации «ТСЕ» Андрей Аникин на предварительном следствии признавал только злоупотребления полномочиями, легализацию незаконных доходов и посредничество в коммерческом подкупе. Причастность к мошенническому хищению средств заказчика перевозок Аникин отрицал, говорил, что лишь присвоил 305 тысяч из похищенного Ахсановым, а еще помог с «обналом» по фиктивным договорам займа, за что получил еще 330 тысяч. По версии Аникина лично его действия обернулись ущербом для «Татнефти» в сумму не более 830 тысяч рублей, и он согласен ее погасить.

На допросах Аникин рассказывал, что был вынужден подчиняться Ахсанову — тот с первых же дней работы начальником инженерной службы НГДУ «Прикамнефть» стал предъявлять претензии к ООО «ТСЕ», якобы автобусы прибывают не вовремя, в них холодно, грязно и техсостояние оставляет желать лучшего. Опасаясь, что постоянные придирки обернутся лишением премии, представитель «ТСЕ», по его словам, пошел на поклон к Ахсанову и услышал — вопрос может быть улажен, если «транспорт будет обслуживать других людей за наличный расчет», а компания-поставщик услуг не будет вмешиваться. Конверты с деньгами (от 5 до 20 тысяч рублей) обвиняемый, с его слов, также приносил Полтанову не по своей инициативе. Получатель брал, молча подписывал путевые листы, только, когда узнал о пассажирских перевозках, начал возмущаться и отказываться.

Ильнур Ахсанов на следствии заявил о невиновности и дал показания против своих непосредственных руководителей в НГДУ. С его слов, еще в 2013 году он обнаружил путевые листы без соответствующих заявок от его подразделения, несколько раз пропустил, а потом запретил подчиненным это делать и был вызван на ковер к руководству. А там якобы услышал — «это благотворительность, согласованная с руководством ПАО», и получил команду — подписывать путевые листы и дальше. На следствии Ахсанов рассказывал, что его подписи на путевых листах подделывали, а когда история получила огласку — даже вымогали 5 млн рублей, обещая в противном случае «утопить показаниями».

Примечательно, что в ходе следствия несколько руководителей НГДУ, по требованию руководства, проходили тестирование на «детекторе лжи» в Москве. Ахсанов от этой процедуры отказался.

Следующее заседание суда по этому делу намечено на 20 декабря.