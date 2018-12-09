«Книга о Чернояровском пассаже написана поверхностно, информация собрана из интернета»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Ринат Назметдинов

Как квантовая физика помогает отвлечься от повседневной работы, почему для развития бизнеса полезно развивать подсознание и как научиться слышать собеседника — предприниматели рассказали о книгах, прочитанных на этой неделе.

Айрат Нагимов, генеральный директор ИСК «Варикус»:

— Я предпочитаю читать последние исследования и новости на тему квантовой физики. Это отвлекает от повседневной работы. Последняя книга, которую прочитал, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. От романа невозможно оторваться, есть в нем что-то притягательное, наверное, это гений писателя. Можно сказать, что квантовая физика и роман «Мастер и Маргарита» чем-то схожи. И писательство, и квантовая физика, и бизнес — все это о жизни, которая состоит из элементов, образовавшихся при смерти звезд. Не было бы взрыва сверхновой, не было бы нас с вами, просто не хватило бы элементов собраться в живую материю.

Камиль Шайдаров, директор ООО УК «Пассаж»:

— В основном читаю экономические новости и литературу. На днях купил книгу Андрея Ершова «Модерн в архитектуре Казани». Читаю в ней про свой Чернояровский пассаж. Книга написана поверхностно, информация собрана из интернета, даже ошибки из Сети перекочевали в книгу. Создается впечатление, что она быстро состряпана для туристов. По крайней мере про свой дом я знаю все, а тут даже нет исторического анализа.

Виктория Агалакова, генеральный директор компании «Центр туризма и отдыха У-РА»:

— Я читаю о трансформации личности, истории успешных людей. Сейчас читаю «Подсознание может все» Джона Кехо. Я была на его семинаре в Самаре. Он утверждает, что необходимо работать с подсознанием, расширять его, используя разные практики и техники. В бизнесе важно ставить высокую планку. Конечно, для достижения успеха нужны собственные силы, а также вера в исполнение желания. Цели необходимо прорисовывать, сначала видеть на тонком плане, как мыслеформу, а потом усилиями спускать на материальный план. В книге «Подсознание может все» описано, какими техниками пользоваться, чтобы двигаться в бизнесе быстрее.

Андрей Волков, директор детективного агентства «Волков и Партнеры»:

— Последнюю книгу, которую я прочитал, написал Марк Гоулстон «Я слышу вас насквозь». Люди — социальные существа, нам важно, чтобы нас принимали, а главное — понимали. Иначе происходит внутренняя дисгармония и противоречие. Но как добиться того, чтобы нас принимали и понимали?

Эта книга научит, как найти подход к самому неприятному человеку, увидеть в самом скучном человеке что-то интересное, что никто не видит. А главное, как научиться слушать и понимать. Как научиться не смотреть, а видеть. Как чувствовать человека и видеть перед собой не шаблон, который нам внушило общество, а действительно особенного человека. Ведь если мы научимся понимать человека, поймем, что им движет и почему он так делает, то мы найдем подход к нему и договоримся, о чем угодно. Научитесь слушать, а не только слышать, и проблем с детьми, женой и руководством больше не будет существовать, потому что вы сможете с ними договориться.

Павел Семенов, основатель маркетингового агентства RoyalPro:

— В данный момент я читаю книги практикующих маркетологов и бизнесменов. Всегда интересно узнать об идее, которая сработала, оставив за бортом конкурентов, или наоборот провалилась. Как думали бизнесмены, претворяя свои идеи в жизнь, на что опирались, о чем думали — все эти моменты очень интересны действующим предпринимателям. В данный момент я читаю книгу «Взлом маркетинга», которую написал Фил Барден. Он раскрывает секреты поведенческой психологии людей.

Человеческий мозг, с одной стороны, очень сложный механизм, с другой — он любит все упрощать. И зная механизмы работы мозга, можно выстраивать стратегии по продвижению продуктов. Стратегический подход — еще один плюс книги. Автор пишет, как создать тренд на товар, упаковать продукт, вывести на рынок новый бренд. Вся информация подкреплена результатами научных исследований и примерами из жизни.

Обычным людям книга будет тоже полезна. Она написана простым и понятным языком. Произведение позволит не попасться на удочку недобросовестных маркетологов, продвигающих некачественный продукт.

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