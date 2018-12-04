Светлана Барсукова: «Молочный рынок сегодня характеризуется увеличением объемов и падением цены»

Генеральный директор «Агросила» рассказала о планах и инвестициях в сельское хозяйство в 2019 году

Фото: Ринат Назметдинов

Инвестиционная программа сельскохозяйственного холдинга «Агросила» на 2019 год составит 2,5 млрд рублей. В планах компании модернизация нижнекамской площадки «Челны-Бройлер», увеличение выпуска продукции высокой степени готовности из мяса птицы, а также товаров под маркой «Халяль». Около 1 млрд рублей будет направлено на приобретение новой техники для агроферм холдинга. Об этом в интервью «Реальному времени» после пресс-тура по производственным цехам «Челны-Бройлер» рассказала генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

Птичий грипп не повлиял на рынок продуктов из мяса птицы

— Светлана Геннадьевна, в ходе пресс-тура «Челны-Бройлер» познакомил журналистов с проектом по выращиванию цыплят кросса «Кобб-500» и «Росс-308». С чем связан переход «Агросилы» на новый вид цыплят «Росс-308»?

— Предприятие эффективно, когда имеет возможность внедрять в производство новые бизнес-процессы. В течение года мы организовали выращивание второго кросса «Росс-308», что позволяет холдингу быть гибким и оставаться в лидерах сельскохозяйственной отрасли. Внедрение инновационных технологий на рынке России для сельскохозяйственных предприятий чрезвычайно важно, поскольку развитие вкусовых предпочтений потребителей не стоит на месте. И внедряя технологии на предприятиях, в том числе на «Челны-Бройлер», мы отвечаем запросам, которые потребитель предъявляет производителям сельскохозяйственной продукции.

«Агросила» планирует модернизировать нижнекамскую площадку «Челны-Бройлер»



— Какие проекты по развитию «Челны-Бройлер» в 2019 году планирует реализовать «Агросила»?

— Мы хотим модернизировать нижнекамскую площадку. У нас практикуется напольное выращивание птицы, а в планах частично перейти на клеточное. Таким образом, мы увеличим выход готовой продукции. Большие планы по взаимодействию с сетями быстрого питания HoReCa, для этого приобретается оборудование, которое позволит увеличить выпуск продукции высокой степени готовности. Кроме того, холдинг собирается увеличить количество товаров под маркой «Халяль».

— Каких инвестиций потребует модернизация нижнекамской площадки?

— На реконструкцию будет направлено порядка 500 млн рублей.

— Минэкономразвития прогнозировало, что в 2018 году птицеводческая отрасль покажет значительный рост продукции. Какие тенденции сложились в птицеводческой отрасли России на конец 2018 года?

— В конце 2016 года началось падение цен на продукцию из мяса птицы, снижение продолжалось весь 2017 год и завершилось в середине 2018 года. Сейчас цены на рынке стабилизируются. Конечно, всегда хочется, чтобы они были больше, но тут голосует потребитель.

Ассортимент «Челны-Бройлер» меняется в зависимости от вкусовых предпочтений потребителя. Сейчас в арсенале предприятия 340 наименований продукции из мяса птицы. В настоящий момент мы предполагаем их сократить, чтобы лучше управлять ассортиментом и заменить на тот, который выбирает покупатель.





Ассортимент «Челны-Бройлер» меняется в зависимости от вкусовых предпочтений потребителя



— За счет чего цены на продукцию из мяса птицы стабилизировались?

— Я думаю, это произошло за счет сокращения выпуска объема продукции из мяса птицы. Когда он сокращается, цена приходит в равновесное состояние.

— Возможно, выпуск продукции из мяса птицы сократился из-за ухода производителей?

— Ни для кого не секрет, что некоторые производители находятся в процедуре банкротства, либо происходит слияние и поглощение предприятия. Это также повлияло на стабилизацию цен и, кроме того, игроки, которые заявляли более низкую цену, нашли свою нишу.

— Как птичий грипп отразился на рынке?

— Он не повлиял на него, потому что был быстро купирован на территории регионов РФ.

— Какие инвестиции были сделаны в 2018 году в птицеводческую отрасль?

— В целом по холдингу инвестиции составили 2 млрд, по птице — около 500—600 млн рублей. В эту сумму входит и переход на кросс «Рос-308».

В 2019 году «Челны-Бройлер» планирует наладить поставки в Гонконг, Китай, Малайзию

— Продукция «Агросилы» ориентирована только на российский рынок?

— Мы поставляем продукцию в страны СНГ. Сахарный песок поступает за пределы России и СНГ, также есть планы о поставках в другие страны. В целом мы заинтересованы в продажах готовой продукции, поскольку она имеет более высокую добавленную стоимость. В следующем году «Челны-Бройлер» планирует наладить поставки продукции в страны азиатского региона — Гонконг, Китай, Малайзию.

— Были ли у вас попытки выйти с халяльной продукцией на арабский рынок?

— К нам приезжала делегация из королевства Бахрейн, чтобы посмотреть продукцию под маркой «Халяль», производимую «Челны-Бройлер». Гости были удовлетворены параметрами нашей продукции, но мы не осуществляем поставки. Принимая решение о продажах, мы руководствуемся экономической эффективностью: в настоящее время более эффективно поставлять продукцию в другие страны нежели Бахрейн. Арабские государства есть в планах, но они в будущем.

«Агросила» поставляет продукцию из мяса птицы в 26 регионов России

— В какие российские регионы направляете продукцию и какие планируете освоить в 2019 году?



— Мы поставляем продукцию в 26 регионов России. В перспективе наладить продажи в центральную часть и Сибирский округ. Москва пока не освоена. Там специфический рынок по мясу птицы. Продукт хотят покупать недорого, по крайней мере, мы пока не готовы продавать по такой цене в сетевые магазины, поскольку у нас есть возможность реализовать продукцию по другим каналам.

Опрыскиватели Househam не вызывают уплотнения почвы

— На прошлой неделе «Агросила» подписала соглашение с британской компанией Househam. В рамках договоренностей Househam поставит «Агросиле» два опрыскивателя для тестирования на предприятиях компании. На каком этапе сейчас сотрудничество с Househam?

— Наше сотрудничество предусматривает три этапа. Сейчас мы заключили договор о поставке опрыскивателей для теста их на полях «Агросилы». Опрыскиватели будут доставлены к весне следующего года. В сезон они будут тестироваться на полях «Агросилы». В ноябре мы составим объективное мнение о возможности использования на полях опрыскивателей. Второй этап предполагает, что мы станем представителями компании Househam на территории России. В ходе третьего этапа мы намеревались создать сборочное предприятие, которое будет выпускать опрыскиватели. Реализация третьего этапа предполагается в 2021 году. К этому времени мы подберем площадку для создания производства.

— Почему решили выбрать опрыскиватели Househam?

— Мы решили их протестировать, потому что они легкие, не вызывают уплотнения почвы, что важно для посевов сахарной свеклы. Кроме того у опрыскивателя простая конструкция, он легок в использовании. Техника безопасна для механизатора, поскольку шлейф от средств защиты растений (СЗР) не попадает на него. Кабина опрыскивателя герметичная, шлейф не идет спереди назад, а проходит по низу сзади. Таким образом, механизатор находится в безопасности. Техника обладает точным нанесением СЗР, что позволяет выполнить технологические операции.

Светлана Барсукова рассказала о ситуации на рынке опрыскивателей России

— Какие тенденции сложились на рынке опрыскивателей в России? Есть ли на нем место для новых производителей?

— На российском рынке опрыскивателей в основном иностранные производители, но есть и местные компании. Есть производители из Белгорода и Казани, которые производят качественную продукцию. Мы также ее используем на своих полях.

— Могут ли санкции помешать реализации проекта с британской компанией?

— У меня нет опасений, поскольку экономика является базисной частью политических реалий. Я думаю, что иностранные компании поменяют свое отношение к сотрудничеству с российскими предприятиями.

Инвестиции в растениеводство в 2018 году составили 300 млн рублей

— В интервью нашей газете вы заявили, что с экономической точки зрения сейчас наиболее рентабельным является растениеводство. Какое количество инвестиций было вложено в технологию растениеводства «Агросилой» в 2018 году?

— В этом году мы приобрели не так много техники, инвестиции в растениеводческое направление составили 300 млн рублей. В следующем году увеличим их до 1,1 млрд рублей. Крупное приобретение сделали в 2017 году, что позволило не покупать технику в этом году. Мы закупили только самоходные опрыскиватели, которые также можно использовать, как и разбрасыватели удобрений.

— Холдинг «Агросила» открыл «Заинский элеватор» на 150 тысяч тонн зерна. В течение какого времени вы планируете окупить инвестиции?

— Любой элеватор инфраструктурный объект и рассматривать его окупаемость как отдельную единицу в составе холдинга нецелесообразно. Срок окупаемости элеватора как самостоятельной единицы 70 лет. Что касается срока окупаемости в рамках холдинга, то он составляет порядка 7 лет. Для производственного объекта это хороший срок.

— Сколько элеваторов в собственности у компании?

— Всего три элеватора — набережночелнинский, Актанышское хлебоприемное предприятие и «Заинский элеватор».

— Этих мощностей достаточно?

— Недостаточно, но закрывает потребность в хранении сельскохозяйственных и технических культур на 55%. Остальное храним на сторонних площадях, это вполне разумно, поскольку в Татарстане много элеваторов. Планов на строительство новых пока нет.

Ожидаемый экономический эффект от технологии штрихкодирования — 57 млн рублей

— В 2017 году «Агросила» приобрела бренд «Просто молоко». Насколько возрос спрос на продукцию после покупки бренда?

— Рынок молочной продукции достаточно специфичен и в период 2017—2018 годов он характеризуется увеличением объемов и падением цены. Вы наверное видите в магазинах, что постоянно предлагается скидка на молочную продукцию. Это характерная особенность, и она держится на рынке уже 2 года. Производителей молока стало больше, а потреблять продукт больше не стали. Если вы пили один стакан кефира в день, то при цене на кефир в два раза ниже, вы не будете пить два стакана, потому что организм не требует этого. Бренд не влияет на цену продукта, который производит «Агросила». На цену влияет только рынок, не важно, какой у тебя бренд.

— Какая продукция завода «Агросила-молоко» приносит наибольшую прибыль компании?

— Пастеризованное молоко, его доля составляет 40 процентов.

«Агросила» намерена построить животноводческий комплекс на 4,5 тысячи голов



— Холдинг строит в Закамской зоне Татарстана животноводческий комплекс на 2,5 тысячи голов КРС. На какой стадии сейчас этот проект?

— Мы только собираемся строить животноводческий комплекс на 4,5 тысячи голов двумя очередями. Надеемся, что к концу 2019 года мы сможем ввести первую очередь на 2,5 тысячи голов.

— Каких результатов деятельности удалось достичь в 2018 году заводу «Заинский сахар»? Сколько сахарного песка было получено заводом в этом году?

— В этом году у нас хороший результат по выращиванию сахарной свеклы, высокая доброкачественность продукции, поэтому я полагаю, что по результатам работы сезона «Заинский сахар» покажет высокие показатели. Будет выработано не менее 152 тысяч тонн сахарного песка с учетом того, что свеклы собрали более 1,2 млн тонн.

— Насколько это больше по сравнению с прошлым годом?

— Это меньше на 330 тысяч тонн. Мы пошли на этот шаг сознательно, поскольку считаем, что необходимо ориентироваться на экономику. Приняли решение, что продолжить до 31 января 2019 года работу сахарного завода по производству сахара из урожая этого года.

— «Агросила» использует уникальную технологию штрихкодирования каждого мешка производимого сахара. Какого эффекта планируете достичь благодаря этой технологии?

— Эта система первая в России. Она внедряется для учета, контроля и обеспечения точности продукции, которая производится «Заинскии сахаром». Предположительно, экономический эффект составит не менее 57 млн рублей. В 2019 году на заводе «Заинский сахар» планируем модернизировать сушку, закончить систему оборотного водоснабжения и приобрести новую борт укладочную машину, которая также позволит принимать урожай с агроферм и каготировать его на полях для последующей переработки в более качественное состояние. Всего инвестиции в холдинг «Агросила» в 2019 году составят 2,5 млрд рублей.