«Минимальный порог рентабельности в сельском хозяйстве 15 процентов»

Online-конференция со Светланой Барсуковой, генеральным директором холдинга «Агросила»

Фото: Олег Тихонов

В чем особенность ситуации на сельхозрынке 2017 года, какие направления являются наиболее выгодными и перспективными и как «Агросила» намерена за 3 года пробиться в топ-5 агропромышленных холдингов РФ, рассказала генеральный директор холдинга Светлана Барсукова на online-конференции «Реального времени».

Запрет на белорусское молоко не спасет от падения цен

В 2017 году на агропромышленном рынке, в частности, на рынке сырого молока сложилась нетипичная для него ситуация, заявила Светлана Барсукова. Ранее существовали вполне определенные ценовые колебания: весной и летом закупочные цены падали, к зиме цены росли. В минувшем же году цена начала снижаться с августа и продолжает снижение до настоящего времени.

При этом значительного роста цен ожидать сейчас также не стоит. Определенную помощь в росте цен окажет запрет на поставку некоторых молочных продуктов из Белоруссии, однако, по мнению Барсуковой, эта помощь будет «несущественной».

«На текущий момент созданы определенные запасы продукции у производителей, ввоз которой на территорию РФ ограничен или запрещен. Кроме того, выходим на сезон «большого молока», который наступает в России с поздней весны и длится до осени. Поэтому если мы будем рассматривать ценовые колебания, то весной и летом цена на сырое молоко будет все-таки снижаться», — заявила Барсукова

Что касается цен на готовый продукт, то показатели останутся более-менее стабильными. Это связано с тем, что производители молочной продукции имеют определенную ценовую структуру своих продуктов, которая со временем не претерпевает значительных изменений.

Выходим на сезон «большого молока», который наступает в России с поздней весны и длится до осени. Поэтому если мы будем рассматривать ценовые колебания, то весной и летом цена на сырое молоко будет все-таки снижаться

Процент белорусских товаров на рынке Татарстана довольно ощутим, хотя и приходится в основном в сетях федеральных ретейлеров. По оценке Барсуковой, доля молочных продуктов из Белоруссии составляет около 25—30%. Однако ослабления конкуренции Барсукова не ожидает: «дело не в ограничении присутствия какого-то товара на рынке, а о производстве конкурентного продукта производителями, расположенными на территории Российской Федерации».

Регулировать не цены, а процессы

Барсукова не поддержала регулирование закупочных цен на какие-либо продукты со стороны государства. По ее мнению, государство должно регулировать не сами цены, а производственные и рыночные процессы, помогая таким образом производителям оставаться конкурентоспособными. Над этим же должен работать и сам производитель

В качестве примера она привела рынок зерна, на котором до 2016 года присутствовали интервенции под руководством государства, позволявшие сохранить баланс цен.

Плюсы вертикально-интегрированных холдингов

Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов констатировал, что закупочные цены упали не только по направлению сырого молока, но и на других направлениях рынка. По данным Барсуковой, в Татарстане в сегменте готовой продукции произошло падение цен от 12 до 17%, а если речь идет о продукции, которую аграрии производят непосредственно «на земле», то падение будет до 30%.

В этой ситуации лучше всех на рынке агропрома чувствуют себя вертикально-интегрированные холдинги (к которым относится и «Агросила»), чем производители монопродукта.

«Я могу руководить процессом [формирования] стоимости от низа до верха. То есть я могу перераспределить затраты, которые у меня в определенном сегменте растут и переложить бремя на сегмент, который находится в более выгодном положении», — объяснила Барсукова.

Я могу руководить процессом [формирования] стоимости от низа до верха. То есть я могу перераспределить затраты, которые у меня в определенном сегменте растут и переложить бремя на сегмент, который находится в более выгодном положении

Именно благодаря этому в той самой нетипичной ситуации в 2017 году холдинг увеличил выручку на 12%, с 31 до 34 млрд рублей (хотя план на год холдинг недовыполнил на 3%). При этом Барсукова констатировала неизбежное снижение рентабельности продукции.

По словам главы «Агросилы», рост показали все направления холдинга. Объемы выручки распределились следующим образом: 33% приходится на птицеводство, по 15% — сахарное и животноводческое направления, остальные — растениеводство. Именно растениеводство Барсукова назвала «драйвером» холдинга.

Отдельно Барсукова упомянула успехи «Челны-Бройлера», который обеспечивает мясом птицы порядка 60% Татарстана и входит в топ-10 производителей мяса птицы в РФ. При этом в Татарстане реализуют порядка 40% продукции компании, еще 60% — за пределами региона, в 25 других субъектах РФ. Барсукова подчеркнула, что пока компания не планирует развивать какое-либо другое направление, кроме производства мяса бройлеров.

Перспективы за растениеводством, халяльной продукцией и продуктами высокой степени готовности

Говоря о перспективных направлениях, Барсукова упомянула производство халяльной продукции. По ее словам, спрос на халяль обусловлен в том числе и тенденцией на правильное, здоровое и качественное питание, а халяльность в этом вопросе служит именно стандартом качества. Поэтому халяльные продукты покупают люди различного вероисповедания и социального положения.

С экономической же точки зрения сейчас наиболее рентабельным является растениеводство: в отдельных случаях показатель рентабельности может достигать 60%, также в этом направлении есть не полностью занятые ниши. Минимальный порог рентабельности в сельском хозяйстве она назвала 15% — на него следует ориентироваться предприятиям в этой сфере. «Эта та рентабельность, которую реально получить, если вкладываешь и душу, и профессионализм в занятие этой деятельностью» — заявила Барсукова.

Эта та рентабельность, которую реально получить, если вкладываешь и душу, и профессионализм в занятие этой деятельностью

Еще одно перспективное направление, которым занялась «Агросила», — продукция высокой готовности. В феврале этого года было запущено предприятие «Агросила «Челны-МПК», где как раз производят такие продукты. Глава холдинга отметила, что около 30% такой продукции уходит в сети быстрого питания. Кроме того, Барсукова упомянула продукцию высокой готовности в числе той, которая может заинтересовать клиентов за рубежом.

Отвечая на вопросы читателей, глава «Агросилы» опровергла заявление о том, что Россия зависит от импорта продуктов из-за границы. По ее словам, по многим направлениям страна обеспечивает себя полностью, иногда более чем на 100%. Проблемы есть лишь в отдельных нишах АПК — например, в производстве сельхозтехники, и эти проблемные направления также могут стать перспективными для запуска бизнеса.

Вести из-за рубежа: как сказались санкции и с кем заключили заграничные контракты?

По мнению Барсуковой, санкции дали производителям толчок к развитию: компании начали производство тех продуктов, на которые они раньше не обращали внимание. В качестве примера она привела российские сыры, которые сейчас представлены на рынке во всех ценовых и качественных сегментах. «Агросила» также начала возделывать новые культуры и расширила линейку готовых продуктов из мяса птицы.

Барсукова высоко оценила перспективы татарстанских предприятий по экспорту продукции за рубеж.

«У нас качественный продукт, который востребован и в странах Азии, и в странах Африки. В мусульманских странах востребована продукция халяль, которая производится как на территории Республики Татарстан, так и в целом на территории Российской Федерации», — заявила она.

Барсукова подчеркнула, что при поставке за рубеж следует учитывать вкусовые пристрастия конкретного потребителя. За рубежом «Агросила» поставляет свою продукцию в страны СНГ и Прибалтики, а также заключила контракт по поставке сахара в Марокко.

У нас качественный продукт, который востребован и в странах Азии, и в странах Африки. В мусульманских странах востребована продукция халяль

В топ-5 — за 3 года

«Агросила» поставила себе цель войти в пятерку агрохолдингов в течение ближайших 2-3 лет. В первую очередь для этого будут наращивать мощности: упомянутая выше «Агросила «Челны-МПК» за год вырастет по мощности с 60 до 144 тонн в сутки. Также холдинг будет расширять свой «земельный банк», увеличивать выпуск товарного молока и поголовье скота, а также работать над урожайностью сахарной свеклы.

Конкретно в 2018 году «Агросила» запланировала значительные приобретения сельхозтехники и модернизацию предприятия «Заинский сахар». Также у холдинга имеются планы по расширению ассортимента и качества продукции на приобретенной недавно «Агросиле-Молоко»

В 2018 году на вышеперечисленные цели «Агросила» намерена потратить порядка одного миллиарда рублей.

Профессионализм и хорошая команда

В преддверии 8 Марта читатели «Реального времени» задали Барсуковой вопросы по этой теме: «Как такая хрупкая и красивая женщина может управлять таким большим и сложным бизнесом?». Барсукова ответила, что вне зависимости от половой принадлежности, главное в бизнесе — профессионализм и хорошая команда

«С моей точки зрения, главное в любом человеке — это профессионализм. Независимо от того, женщина ты или мужчина, если ты профессионален в своей области, то тебе будет легко вести этот вид бизнеса. Потом хотелось бы отметить, что все мы окружены людьми, и у меня тоже есть команда, которая работает наравне со мной. Я считаю, это очень важный фактор для реализации идей и планов, которые у нас в холдинге имеются. Без команды, которая может реализовать все эти идеи, практически невозможно было бы это сделать». — ответила Барсукова.

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