Кононов против фанатов «Спартака», два нападения на Глушакова и драка болельщиков

Ненависть вокруг матча, в котором «красно-белые» проиграли аутсайдеру австрийского чемпионата

Обыденный по своей вывеске матч «Спартак» — «Рапид» во втором тайме стал каким-то совершенно адским — как и последовавшие за ним события. Напомним, «Реальное время» предупреждало о такой возможности, и игра, к сожалению, оправдала ожидания. Об этом — в колонке побывавшего на ней популярного комментатора Виталия Ошовского.

Согревали лишь «крепкий чай» да турнирная таблица

Как нельзя некстати в Москву нагрянули морозы. По ощущениям, это был настоящий зимний день — с температурой ниже 10 градусов и пронизывающим ледяным ветром. У входа на «Открытие Арену» толпилось не так много людей: какие разговоры о футболе, когда из-за ветра банально голову поднять непросто?! Согревали лишь «крепкий чай» да турнирная таблица: для выхода в плей-офф Лиги Европы достаточно было обыграть аутсайдера австрийской Бундеслиги. «Обыгрывать обязаны! Мы ж «Спартак», в каком бы состоянии сейчас ни находились», — таким был лейтмотив рассуждений фанатов перед игрой.

Команды вышли на поле под гимн Лиги Европы, уже обменялись рукопожатиями, но народ на трибуны никак не прибывал. В итоге еле-еле собралось 20 тысяч болельщиков — один из худших результатов для «Спартака» в этом сезоне. И причина здесь, как вы понимаете, не только в морозе: в конце концов, у лондонского «Арсенала» в свое время выигрывали и при минус 20! Но о причинах — чуть позже. Тем более что первый тайм совсем не располагал к взрыву ненависти.

В первые 45 минут обе команды грешили регулярными потерями мяча в середине поля. Чуть меньше ошибались футболисты «Рапида», у которых четче получалась доставка мяча в финальную треть поля «Спартака». У австрийцев было немало неплохих подходов, но ни один из них даже близко не привел к опасному моменту. Зато единственная серьезная вылазка «Спартака» обернулась голом: проникающую передачу Мельгарехо замкнул Зе Луиш — 1:0.

Согревали лишь «крепкий чай» да турнирная таблица: для выхода в плей-офф Лиги Европы достаточно было обыграть аутсайдера австрийской Бундеслиги



Часть болельщиков «проглотила» слив

В это время фанатская трибуна «Спартака» периодически заряжала фирменную кричалку: «Глушак, иуда, у***вай отсюда!», но центральные трибуны все дружнее начинали протестовать. Как оказалось, болельщики — не менее циничные люди, чем руководители, тренеры или игроки. Для них не так уж важно, как команда добьется цели: прямым путем или через «слив» лучшего тренера современного «Спартака» после Романцева. Речь о Каррере, понятно. Но первая же победа над «Крыльями Советов» — и некоторые болельщики «Спартака» выразили готовность «проглотить» слив Карреры.

Можно было бы простить и спортивное предательство капитана, и огромные цены на билеты, если бы игра хотя бы отдаленно «соответствовала». Но уже четвертый месяц фанаты «Спартака» платят примерно 10 000 рублей в месяц, чтобы из матча в матч страдать и печалиться.

Плохую игру в первом половине матча признал даже Олег Кононов. «В первом тайме игра была не такой, какой мне хотелось ее видеть. Не хватало открываний под мяч, точности передач, мы делали ошибки. Да, мы забили быстрый гол. Хотелось бы видеть развитие преимущества не только за счет атак, но и за счет ударов, острых передач. В первом тайме мы играли внятно, а во втором — нет, но у меня вопросы и по первому», — говорил после игры новый тренер «Спартака».

У Кононова виноват фанат, которого… ударил Глушаков

Уже во втором тайме молодой парень выбежал на поле, миновав группу стюардов, после чего подбежал к Глушакову. По словам выбежавшего Мирослава Голунова, в его планы не входило устраивать драку, но планы резко изменил сам Глушаков, который… ударил первым! «Как видите, была провокация со стороны фаната, и это не прошло бесследно. Мы пропустили голы именно после этого инцидента», — заявил Кононов. Немалая часть журналистов после матча сошлась на мнении, что это — не более чем попытка «отмазаться» за провал в концовке.

На самом же деле игру полностью перевернула двойная замена Дитмара Кюхбауэра: тренер «Рапида» выпустил на поле опорника Штефана Шваба и нападающего Филиппа Шобесбергера. Последний в свое время получил две тяжелейшие травмы подряд и только сейчас возвращается в строй. Однако своими движениями на грани офсайда Шобесбергер заставил защиту «Спартака» волноваться по-настоящему. В свою очередь, с выходом Шваба у «Рапида» наконец-то появилась осмысленность не только на флангах атаки, но и в жизненно важной опорной зоне. Вот кто переломил ход матча, а не болельщик Голунов!

Тема Глушакова, уже наполовину «проглоченная» частью болельщиков «Спартака», во втором тайме всплыла с невиданной силой. «Фратрия» надоела, скажете? «Фратрия» — едва ли не последний оплот чести в этой грязной истории со сливом Карреры. И чтобы это наглядно продемонстрировать, вспомним «историю болезни» действующего капитана «Спартака».

В совокупности примеров, счет по «слитым» тренерам 2:1 в пользу Глушакова

«История болезни» Глушакова

Вот что говорил Глушаков в бытность игроком столичного «Локо» о Славене Биличе в 2013-м году. «Когда тренер не может наладить в команде дисциплину, начинается бардак. Билич — человек порядочный и адекватный, но как тренер это самый слабый специалист из тех, с кем мне приходилось работать». Спустя 2 года уже в «Спартаке» Глушаков при поддержке «ОПГ Ромашка» пошел на открытый конфликт с Дмитрием Аленичевым, но благодаря безоговорочной поддержке Леонида Федуна тренера удалось отстоять. И вот теперь — эпопея с Массимо Каррерой. В совокупности вышеперечисленных примеров, счет по «слитым» тренерам 2:1 в пользу Глушакова. Очень серьезный счет, позволяющий рассуждать об ощущении вседозволенности у капитана «Спартака».

Такой же счет был зафиксирован и в матче «Спартака» и «Рапида» — увы, в пользу австрийцев, что спровоцировало новый виток ненависти. Сразу после второго гола на центральной трибуне «Спартака» произошла драка сторонников и противников Глушакова. Сам Денис по окончании матча робко подошел к каждой из трибун, после чего направился давать интервью корреспонденту «Матч ТВ». Отвечать на вопросы ему было непросто, поскольку ведущего регулярно перебивала толпа болельщиков. «Снимай повязку!» — хором зарядила сотня болельщиков, после чего один из них даже предпринял попытку нового нападения на Дениса. Глаза Глушакова буквально налились ненавистью, но до рукопашной в подтрибунном помещении не дошло.

В этот момент боевые действия переместились к клубному автобусу. Часть болельщиков снова потребовала от Глушакова снять повязку, однако другая, успевшая простить капитана, принялась защищать Дениса и напала на оппонентов. Жертв в массовой драке, к счастью, не оказалось, но одного особо рьяного драчуна полиции задержать пришлось. А в эти минуты в зале для пресс-конференции ожидалась интереснейшая беседа. Куда ни зайди на «Открытие Арена» — везде происходило что-то глобальное!

Фактически Кононов заявил, что позиция «Фратрии» всерьез рассматриваться не будет

Прав ли Кононов, выбирая капитан в пику фанатам?

«Возможно, стоит хотя бы на время забрать повязку у Глушакова, чтобы банально не бесить людей?» — так прозвучал первый вопрос на послематчевой пресс-конференции. Усидеть на двух стульях в такой ситуации просто невозможно. И Кононов наконец-то четко обозначил свою позицию: «Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, она доверяет ему и хочет, чтобы капитан был связующим звеном между руководством и коллективом. Команда видит его личные качества. Сегодня был такой инцидент с Глушаковым, завтра может быть такой же с любым работником клуба, тренером. Мы так же себя будем вести? Даже если лишить его повязки, будут выбегать, чтобы сказать, что он не нужен», — фактически Кононов заявил, что позиция «Фратрии» всерьез рассматриваться не будет.

Но правильный ли это выбор? А что если «ОПГ Ромашка» надоест его тихая манера управления, и ей захочется кого-нибудь «поострее»? Глушаков за последние 5 лет трижды пытался «слить» тренеров, и Олегу Георгиевичу это наверняка хорошо известно. Не получится ли так, что своим решением оставить Глушакова капитаном Кононов роет себе же яму? Все больше людей готовы простить Дениса за его деятельное участие в увольнении Карреры. На страже чести продолжает оставаться только «Фратрия».