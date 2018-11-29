«Пусть говорят». Почему игра «Спартака» с «Рапидом» затмит любое шоу

Сегодня — новая серия в матче самых скандальных команд текущей Лиги Европы

Уходящая осень стала для «Спартака» одной из самых черных за всю его историю. Однако совсем скоро «красно-белым» представится шанс ее заметно скрасить. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о сегодняшнем матче «Спартака» с «Рапидом», который обещает затмить собой любое шоу.

«Спартак» — как ребенок из неблагополучной семьи

Этой осенью «Спартак» предстал перед нами чем-то вроде неблагополучной семьи, где мать поколачивает сына, отец бухает днями напролет, а отчаявшиеся родственники не в силах повлиять на ситуацию. Клуб выглядит разболтанным и не понимающим, как выйти из этого бесконечного дурного сериала. Как минимум дважды за последние месяцы о «красно-белых» говорили даже в ток-шоу «Пусть говорят» — чаще было только о Джигарханяне. Наверное, это лучшая иллюстрация того, что ситуация в «Спартаке» последних месяцев напоминала разборку в рамках скандального ток-шоу.

Леониду Федуну в этой ситуации можно только посочувствовать. Уже известно, что конфликт между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой начался еще весной, но владелец «Спартака» долгое время не принимал никаких решений. Вместо того, чтобы пресечь «разрастание гнойника», Леонид Арнольдович залепил его пластырем. Временно помогло: «Спартак» здорово начал чемпионат и считался многими главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Что стало с гнойником после — вы сами прекрасно знаете. Более того, пожар в «Спартаке» разгорелся, когда у Федуна настало время долгожданного отпуска, совпавшего с увольнением любимого в фанатской среде «красно-белых» Карреры.

Приход Олега Кононова логичен не столько с точки зрения тактики или стилистики игры, сколько в плане улучшения атмосферы в целом



Фанаты — Федуну: «Как отдохнул, г****н?

Встречали Федуна с отдыха отнюдь не хлебом-солью. Многие до сих пор помнят скандальнейший баннер на матче «Уфа» — «Спартак»: «Как отдохнул, г****н?», который мгновенно разлетелся по Сети.

Болельщики вменяют президенту клуба потерю контроля над ситуацией и преследование исключительно своих, коммерческих интересов. Не обходят они и вопросы селекции: ответа на вопрос об отсутствии замен Жиго и Промесу до сих пор не получено.

Но при всем негативе надо отдать должное Леониду Арнольдовичу: последние его шаги нельзя назвать нелогичными. Когда в семье каждый методично ссорится с каждым, ее глава нанимает психолога. Приход Олега Кононова логичен не столько с точки зрения тактики или стилистики игры, сколько в плане улучшения атмосферы в целом.

Первые шаги аккуратиста Кононова

Кононов — аккуратист, который в принципе не приемлет столь резких настроений внутри коллектива. И «Краснодар», и «Ахмат» с «Арсеналом» отличались тем, что были единым целым: ни в одной из этих команд при Кононове и близко не полыхал пожар.

Тушить, а затем ремонтировать выгоревший почти дотла красно-белый дом ему предстоит еще очень долго. Но первые шаги в исполнении Олега Георгиевича получились верными. Новый главный тренер «Спартака» провел длительную беседу с Глушаковым, в которой стороны явно нашли общие точки соприкосновения. Это демонстрирует и акция, которую спартаковские игроки «замутили» на днях, сфотографировавшись с баннером «Один за всех, и все за одного!» и номером 8 на груди.

Новый главный тренер «Спартака» провел длительную беседу с Глушаковым, в которой стороны явно нашли общие точки соприкосновения. Это демонстрирует и акция, которую спартаковские игроки «замутили» на днях

Фанаты так быстро не успокоятся

Однако Кононов не может не понимать, что важнейшей частью «Спартака» являются его фанаты. А они, будем говорить честно, вряд ли простят Глушакова в ближайшие месяцы. «Мы требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Кроме того, обращаем внимание, что уход из «Спартака» Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать. Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам «Спартака». Массимо — один из нас!» — говорится в официальном заявлении «Фратрии» — самой узнаваемой фанатской группировкой «красно-белых».

Не забыли фанаты «Спартака» ответить и на акцию «Один за всех, и все за одного!» Как нельзя некстати они выложили в Сеть переписку Дениса с его экс-женой Дарьей, в котором пара открыто и бессовестно обсуждает «слив» Карреры.

Многое в ситуации со «сливщиком» будет зависеть от фанатов «Спартака». В оставшихся матчах у них есть все шансы додавить Глушакова. В условиях всеобщей ненависти можно отыграть месяц-другой, но когда твои же болельщики поют про тебя отборно-матерные песни всю игру — так можно и с ума сойти. Поэтому вероятно, что в случае сохранения прежнего давления «слить» из «Спартака» получится уже самого Дениса.

В оставшихся матчах, дабы хоть немного развернуть болельщиков к себе, Глушакову потребуется настоящее чудо

Глушакову нужен сегодня дубль в ворота «Рапида», где полыхает не меньше

В оставшихся матчах, дабы хоть немного развернуть болельщиков к себе, Глушакову потребуется настоящее чудо — например, дубль в ворота «Рапида». Событие вполне реальное, поскольку и сам «Рапид» сейчас напоминает горящий дом.

У команды с самого старта сезона не пошла игра, из-за чего она оказалась в зоне вылета. Главный тренер «Рапида» Горан Джуричин какое-то время вынужден был терпеть оскорбления болельщиков, но в кубковой игре с «Маттерсбургом» он натурально сошел с ума. В матче, который был выигран лишь в серии пенальти, Джуричин подбежал к фанатской трибуне «Рапида», показал средний палец и призвал ультрас выйти с ним подраться.

Руководство венского клуба немедленно отреагировало на выходку Джуричина и уволило его. На его место пришел Дитмар Кюхбауэр, но никаких подвижек в игре «Рапида» до сих пор не видно. В австрийской Бундеслиге «Рапид» все так же борется за выживание, а обстановка внутри коллектива по-прежнему далека от идеальной.

Сегодня в Москве встречаются две самые скандальные команды Лиги Европы. Как фанаты «Спартака» будут дожимать Глушакова? Какие баннеры они ему приготовят? Сможет ли Денис забить, и если да — как отпразднует гол? Справятся ли австрийцы со своим пожаром? Наконец, как поведет себя Олег Кононов? «Пусть говорят» о «Спартаке» — в 18.50, на «Открытие Арене».