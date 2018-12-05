Сергей Данилов, «БКС Премьер»: «Средний чек инвестиций в фондовый рынок достиг 1,5 млн рублей»

Руководитель региональной сети финансовой компании о состоянии, рисках и будущем рынка инвестиционных услуг

Как кризис повлиял на брокерские услуги, на что нужно делать ставку в инвестировании, чего опасаться и как в ближайшее время поведет себя рубль, в эксклюзивном интервью «Реального времени» с Сергеем Даниловым, руководителем региональной сети БКС, приехавшим на открытие офиса компании в Набережных Челнах.

В кризис объем инвестиций вырос

— Как изменился инвестиционный бизнес в России в последние годы на фоне экономических спадов?

— Серьезные колебания на рынке всегда вызывают всплеск интереса со стороны инвесторов. Люди понимают, что на изменениях стоимости активов можно хорошо заработать, поэтому в любой экономический кризис объем инвестиций растет.

— Как менялся спрос на брокерские услуги в это время?

— Брокерский бизнес в России продолжает развиваться. Мы только-только начинаем наращивать обороты в инвестировании в рынок ценных бумаг. Отрадно, что финансовая грамотность людей с каждым годом растет, вместе с ней возрастает и спрос на брокерские услуги.

— На рынок брокерских услуг 10 лет назад выходило огромное количество игроков, в том числе и банков, а как обстоят дела сейчас? Растет ли количество игроков?

— Сегодня на российском рынке представлено большое количество профессиональных участников. Многие банки, в том числе и с государственным участием, начинают активно предлагать клиентам именно брокерские услуги. Но костяк рынка уже сформировался, это порядка 10 компаний, включая коммерческие банки и банки с госучастием.

— Каков порог вхождения на рынок брокерских услуг?

— Он минимальный — от 100 рублей. При этом, чтобы сформировать хороший портфель, необходимы инвестиции не менее 1 млн рублей.

В малых городах динамика роста инвестуслуг выше, чем в мегаполисах

— Растет ли объем частных инвестиций в России?

— Колоссальными темпами. Выросла средняя сумма инвестиций частного инвестора. А, значит, он имеет возможность купить продукты с более высоким порогом входа.

— Какова статистика этого показателя в динамике за последние 5 лет?

— Средний чек инвестиций в фондовый рынок за последние 5 лет значительно вырос. Сегодня эта сумма достигает примерно полутора миллионов рублей.

— Какие регионы показывают наибольший спрос на рынке инвестиционных услуг?

— Традиционно это города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань. Но динамика роста гораздо выше в небольших городах. Они скоро догонят спрос мегаполисов.

— С чем это связано?

— Инерционный эффект — подтягиваются за крупными городами. Еще это связано с тем, что в небольшие города все чаще стали заходить крупные игроки. Играет роль и развитие дистанционных каналов — сегодня можно покупать и продавать ценные бумаги в мобильных приложениях, не выходя из дома.

— Что, на ваш взгляд, способствует развитию частных инвестиций в Татарстане?

— Наличие денег в первую очередь. Татарстан входит в пятерку регионов-лидеров страны по социально-экономическому развитию. Естественно, частные лица здесь ищут дополнительные возможности, чтобы приумножить состояние.

— Какова доля рынка БКС в Татарстане сегодня?

— Именно в инвестиционном бизнесе в Татарстане мы, пожалуй, занимаем лидирующую позицию, как и по всей России в принципе. Обороты на Московской бирже у БКС в четыре раза больше, чем у ближайших конкурентов.

— Если подводить итоги 2018 года, каким он стал для вашей компании? Расскажите об основных показателях.

— Рост основных бизнес-показателей «БКС Премьер» год к году по сравнению с 2017 годом составил порядка 80 процентов. Мы серьезно приросли и по клиентской базе, и по объему активов частных инвесторов.

«Рост основных бизнес-показателей «БКС Премьер» год к году по сравнению с 2017 годом составил порядка 80 процентов. Мы серьезно приросли и по клиентской базе, и по объему активов частных инвесторов». Фото bcspremier.ru



«Криптовалюту не предлагаем»

— Вы почувствовали влияние негативных событий в банковском секторе в прошлом году, в частности, санацию крупнейших банков. Может быть, был заметный приток их клиентов в БКС?

— Конечно, переток клиентов ощущается. И мы как инвестиционная компания имеем возможность заинтересовать клиентов более привлекательными с точки зрения доходности вариантами размещения средств. Если же говорить о классических вкладах, то наш банк является участником системы страхования вкладов, другими словами — средства на депозитах застрахованы государством.

— В России в 2018 году значительно вырос интерес к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Как вы считаете, с чем это связано?

— Во-первых, государство серьезно вкладывается в продвижение этого инструмента. Во-вторых, клиенты понимают, что этот продукт за счет налогового вычета дает гораздо больше возможностей, чем просто вложение в депозиты. Даже при покупке на ИИС консервативных инструментов, например, облигаций федерального займа, итоговая прибыль клиента будет выше депозита в банке. А если рассмотреть варианты портфельной инвестиции на ИИС, то результат может быть еще более привлекательным.

— Как вы относитесь к криптовалюте, криптоактивам, ICO и будете ли предлагать это своим клиентам?

— Мы инвестиции в криптоактивы не предлагаем. Тем не менее клиенты, которые приходят к нам с запросом по криптовалюте, могут получить качественные пояснения по этому рынку.

«В начале 2019 года есть риск ослабления рубля, но к концу будущего года ожидается возврат на текущие уровни».Фото polit.ru

«До конца года рубль сохранится на прежнем уровне»

— Каким будет будущий год для финансового рынка? Какие тенденции вы могли бы отметить?

— Думаю, что в следующем году интерес населения к инвестициям продолжит расти. В частности, это может быть связано со вступлением в действие закона о финансовом консультировании. Документ позволит серьезно сократить расстояние между финансовой структурой и клиентом. У клиентов возрастет доверие к инвестициям, они будут понимать, что деятельность финансового консультанта теперь регулируется федеральным законом. И это определенная защита для потребителя.

Основной спрос будет на защищенные инвестиции, которые могут обеспечить доходность плюс 3—4 процента к депозитным ставкам. Так или иначе люди понимают, что сейчас не очень стабильная геополитическая обстановка и вкладываться лучше в защитные инструменты.

— Какие риски сейчас наиболее актуальны для инвестиционного рынка России?

— Риски всегда примерно одни и те же. Они связаны с геополитической ситуацией, которая может провоцировать резкое движение рынка, перепады стоимости нефти и курсовые изменения валюты. Поэтому инвесторам следует внимательно следить за диверсификацией своего портфеля.

— Что ждать от нефти и рубля и какое влияние они будут оказывать на стоимость акций?

— Мы считаем, что до конца этого года рубль примерно сохранится на том уровне, на котором есть сейчас. По мнению наших аналитиков, нефть будет держаться ближе к $70. В начале 2019 года есть риск ослабления рубля, но к концу будущего года ожидается возврат на текущие уровни.

— А на какой период можно реально спрогнозировать колебания?

— Сегодня стоимость нефти обуславливается не какой-то фундаментальной составляющей, а чаще геополитической обстановкой. Риторика глав государств серьезно влияет на стоимость сырья, поэтому сложно делать более точные прогнозы.

— На что же стоит обратить внимание инвестору в 2019 году, какие инструменты, инвестиционные идеи и стратегии окажутся наиболее прибыльными, помогут не только сохранить, но и приумножить капитал?

— Как и в этом году инвестору стоит обращать внимание на долгосрочные инвестиционные решения. Они должны иметь хорошую диверсификацию — по классам активов, по валюте, странам и рискам. Залог успеха любой инвестиции — выбранная стратегия. Важно придерживаться намеченного плана. Долгосрочные инструменты более защищены от кратковременных колебаний, которые периодически происходят на рынке, и вероятность достижения ожидаемой цели гораздо выше.

Драйвером продаж сегодня являются структурированные продукты. Они обозначают клиенту четкий уровень максимального риска и конкретную доходность, которую он может получить. Человек на входе понимает, какой риск несет и какая премия у него будет, если продукт сработает. Второе направление — паевые инвестиционные фонды и доверительное управление. Плюс — сейчас для крупных инвесторов мы предоставляем услугу формирования долгосрочного портфеля на ETF, акциях и облигациях. Услуга позволит сформировать портфель на 10—15 лет вперед.

Беседовала Алина Губайдуллина