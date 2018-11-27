В Казани скончался известный детский хирург Михаил Рокицкий
В Казани на 88-м году жизни скончался основоположник казанской школы детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор Михаил Рафаилович Рокицкий.
Гражданская панихида пройдет 28 ноября в Казанском государственном медицинском университете. Похороны состоятся на Арском кладбище, сообщает Минздрав РТ.
С 1967 по 2000 год Рокицкий возглавлял кафедру детской хирургии КГМУ, с 1999 до 2007-го — депутат Госдумы 3-го и 4-го созывов.Общество Татарстан
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