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В Казани скончался известный детский хирург Михаил Рокицкий

10:43, 27.11.2018
В Казани скончался известный детский хирург Михаил Рокицкий
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Казани на 88-м году жизни скончался основоположник казанской школы детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор Михаил Рафаилович Рокицкий.

Гражданская панихида пройдет 28 ноября в Казанском государственном медицинском университете. Похороны состоятся на Арском кладбище, сообщает Минздрав РТ.

С 1967 по 2000 год Рокицкий возглавлял кафедру детской хирургии КГМУ, с 1999 до 2007-го — депутат Госдумы 3-го и 4-го созывов.

Общество Татарстан
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