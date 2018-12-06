Сельхозземли превращаются в коттеджные поселки: как 300 га в Лаишево ушли казанскому юристу

Россельхознадзор охотится на неуловимого лендлорда, а Минэкологии за бюджетные деньги хочет улучшить жизнь владельцам коттеджей

Министерство экологии Татарстана готовится провести расчистку и углубление притока реки Меша в районе села Бима. Начинание вроде бы хорошее, но, как выяснило «Реальное время», от подтопления жители старинного села никогда не страдали, зато большая вода по весне может грозить новому коттеджному поселку «Бима», который строят в 18 метрах от берега ручья. Интересна история поселка — раньше это были земли сельхозназначения, которые при печально известном экс-главе района Тимофееве были проданы за копейки. Более 300 га оказались у юриста Николая Парфирьева. Часть земель он перевел под ИЖС, часть, вероятно, ждет своего часа, так как по назначению не используется. За это лендлорда хочет наказать Россельхзознадзор, но не может поймать. Подробности — в материале «Реального времени».

Приток Меши расчистят за 16,5 млн рублей

Тендер на расчистку и дноуглубление левого притока реки Меша Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана объявило 19 ноября. Исполнителя работ должны выбрать 10 декабря. Согласно данным портала госзакупок, ведомство готово заплатить победителю аукциона 16,5 млн рублей.

Как прокомментировали «Реальному времени» в Минэкологии, 15 августа 2018 года было проведено комиссионное обследование состояния русла левого притока и установлено, что 2 километра водоема требуют срочной расчистки, так как кустарники и деревья замедляют прохождение половодья, и расположенное рядом село Бима может затопить. По данным министерства, в зоне подтопления находятся 90 жилых домов, линии связи, линии электропередач, газопровод, медицинское учреждение, хозпостройки.

Судя по спутниковым снимкам, единственное медучреждение села Бима находится в 300 метрах, ближайшие дома — в 100 метрах от притока. Их жители на ручей с глубиной от 20 до 90 см никогда не жаловались. Если половодье и проходило бурно, то их не затрагивало.

Ни в одном документальном перечне населенных пунктов, попадающих в зоны возможного затопления в паводковый период, которые ежегодно составляет МЧС Татарстана, нет села Бима. Да и вообще, единственный населенный пункт Лаишевского района, в котором есть опасность подтопления, — село Державино, расположенное рядом с озером.

За счет бюджетных денег хотят улучшить условия владельцев коттеджей в новом поселке «Бима», который находится в непосредственной близости от левого притока Меши. Фото poselki116.ru



За счет бюджетных денег хотят улучшить условия для владельцев коттеджей?

По мнению источников «Реального времени», озабочены в Министерстве экологии не судьбой жителей старинного села Бима, которым опасность подтопления, в общем-то, не грозит. За счет бюджетных денег хотят улучшить условия владельцев коттеджей в новом поселке «Бима», который находится в непосредственной близости от левого притока Меши. Минимальное расстояние до границ недавно размежеванных участков составляет всего 18 метров, их большая вода по весне и может накрыть.

Однако в Минэкологии предположение о благодеянии в адрес владельцев коттеджного поселка опровергли. «Угроза подтопления существует, чему соответствуют все обосновывающие материалы. К вышесказанному также добавим, что задача Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан — не ликвидировать последствия ЧС, а предотвратить и предупредить», — прокомментировали в министерстве.

Коттеджный поселок «Бима» оказался очень занятным объектом. Участки там ставили на учет в два приема — 19 мая и 22 июля 2017 года. Согласно данным Росреестра, все принадлежали Минсире Миначтдиновне Андреевой. Судя по информации на сайте девелопера, к сегодняшнему дню из 272 участков 225 уже имеют новых хозяев.

О личности бизнеследи Минсире Андреевой мало что известно. Она является владельцем одноименного крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в поселке Русские Саралы Лаишевского района, а также директором и учредителем ООО «Агропрофит», зарегистрированного в Лаишевском районе.

А вот последнее ООО представляет большой интерес. В «Агропрофите» у Андреевой 50% доли, еще по 25% принадлежат Николаю Афанасьевичу Парфирьеву и ООО «Земстройплюс», директором и учредителем которого также является Парфирьев.

Судя по информации на сайте девелопера, к сегодняшнему дню из 272 участков 225 уже имеют новых хозяев. Фото usadbart.ru



Легким движением руки сельскохозяйственные земли превращаются в коттеджные поселки

Кроме вышеуказанных компаний за Парфирьевым официально числится еще четыре («Агрополис», «Юрсервис», «Планета офисов» и «Офисный центр «Московская»). Но непрямые владения Парфирьева куда шире. Он настоящий лендлорд и является бенефициаром как минимум пяти коттеджных поселков общей площадью 185 га в Лаишевском районе Казани, плюс еще имеет более 200 га свободной земли в Лаишевском и Верхнеуслонском районах.

На Парфирьева уже давно точит зуб Управление Россельхознадзора по Татарстану. Земли, принадлежащие ему, имеют статус сельскохозяйственных, но он их по назначению не использует. Участки, ставшие коттеджными поселками, ранее тоже были сельхозземлями.

По данным источников «Реального времени», в начале 2000-х предприимчивый юрист Парфирьев завладел землей в приграничных с Казанью районах. Естественно, не для того, чтобы самому их возделывать, а ждать часа, когда можно будет поменять назначение и подороже продать. Зная, что по закону сельхозземля, не используемая по назначению в течение 3 лет, изымается, Парфирьев периодически ее сдает аграриям в аренду.

Но прежде чем рассказать о механизмах, с помощью которых Парфирьев уходит от ответственности, отметим немаловажную деталь. В годы, когда Парфирьев получил земли, руководителем Лаишевского района был небезызвестный Александр Тимофеев. С 2010 года Тимофеев стал главой Верхнеуслонского района, где успел поработать всего лишь год, потому что попался на взятке. Как установили следователи, а потом и суд, за содействие в оформлении земель в Верхнеуслонском районе Тимофеев просил с одного из предпринимателей 5 млн рублей. Жители Лаишевского района, кстати, поговаривают, что нынешние коттеджные поселки в районе — это бывшие паевые земли местных стариков. Продавали они их за бутылку водки, а некоторые и вовсе не продавали — просто с удивлением узнавали, что это кто-то за них уже сделал.

В годы, когда Парфирьев получил земли, руководителем Лаишевского района был небезызвестный Александр Тимофеев (на фото). Фото evening-kazan.ru



От «Татплодовощпрома» до мелких фермеров: кто должен Парфирьеву

Вернемся к вопросу, как лендлорду Николаю Парфирьеру так долго удается уходить от ответственности. Об одной из схем писала газета «Земля землица». Парфирьев заключает договор на аренду земельных участков с сельхозпредприятиями или фермерами. Договор заканчивается, и арендаторы считают, что для аренды на новый срок им надо составить новый договор, а если же они не хотят арендовать землю дальше, то им ничего не надо делать. Разумеется, земельный участок в этом случае они не обрабатывают. Не пашет там и сам Парфирьев, так как знает, что за неиспользование переданных в аренду сельхозземель ответственность перед законом несет не арендодатель, а арендатор. А согласно еще одному закону, если арендатор не уведомляет арендодателя об отказе продлевать договор аренды на следующий год, то он на тех же условиях автоматически продлевается. Про эту лазейку в законодательстве неопытные арендаторы даже не знают, а Парфирьев не только не несет ответственности за сорняки на поле, а через суды еще и взыскивает с наивных арендаторов «задолженность».

В 2013 году договор аренды с Парфирьевым заключил «Татплодовощпром» и задолжал по платежам. Долги Парфирьев переуступил ООО «Офисный центр «Московская», учредителем которого являлся, и от имени ООО подал заявление о признании предприятия банкротом. На сайтах районных судов и Верховного суда Татарстана можно найти десятки подобных дел, где Парфирьев выступает истцом.

Кстати, есть и дело о взыскании долга с ООО «Мир овощей» за аренду участка с кадастровым номером 16:24:070801:401 площадью 191 га — теперь это тот самый коттеджный поселок «Бима», по состоянию на 2011 год участок имел статус сельхозназначения. Из материалов дела следует, что первоначально собственником земли был Парфирьев, но в 2015 году участок разделили на два, хозяйкой второй половины стала Минсире Андреева, которая переуступила Парфирьеву право требования арендной платы.

Неуловимый лендлорд

В Россельхознадзоре, призванном следить за соблюдением земельного законодательства, Парфирьева знают все, но только заочно. Его регулярно приглашают в Управление для рассмотрения дела об административном правонарушении, но он не является. По словам собеседника в ведомстве, от ответственности Парфирьев пытается уйти по основанию о якобы неуведомлении. По закону, вручить уведомление должны в течение 30 дней, а Парфирьев (по каким причинам, в Россельхознадзоре не уточнили) получает корреспонденцию на 35-й день.

Недавно Россельхознадзор все-таки сумел добиться судебного решения, Верховный суд РТ поддержал позицию ведомства, и Парфирьеву назначили наказание по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель).

В Россельхознадзоре, призванном следить за соблюдением земельного законодательства, Парфирьева знают все, но только заочно. Фото shn.tatarstan.ru



Штраф по той статье для физлица — от 20 до 50 тыс. рублей. Сущие копейки, если учесть, что сотка в новоявленных коттеджных поселках стоит от 70 тыс. рублей. Как сообщили «Реальному времени» в Россельхознадзоре по РТ, заключение по исполнительному производству направлено судебным приставам.

Лишить земли за нецелевое использование намного сложнее. Тем не менее именно такую кампанию недавно объявили в Минземимущества РТ, и первые 500 га неиспользуемых сельхозземель изъяли именно в Лаишевском районе. По данным источников «Реального времени», спорные участки Николай Парфирьев недавно переоформил на сына Дмитрия. Для «Реального времени», как и для Россельхознадзора, Парфирьев-старший оказался неуловимым. В офисе «Юрсервиса», по словам секретаря, он не появляется, электронная почта, куда можно было бы направить запрос на получение комментария, у него отсутствует, номер личного телефона предоставлять отказались. Корреспондент издания оставил в приемной свой номер телефона, но к моменту публикации ни Парфирьев, ни кто-то из его представителей не перезвонил.

Связаться удалось с Дмитрием Парфирьевым. По его словам, о тендере Минэкологии по расчистке притока Меши ни он, ни его отец не знают, так как собственниками земли там не являются. Что касается споров с Россельхознадзором, то, по словам Парфирьева-младшего, «периодически бывают вопросы разного характера», но документы ведомство им не предъявляло, о решении суда им ничего неизвестно, а земля сельхозназначения по назначению и используется.