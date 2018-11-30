Азат Хамаев: «Лаишево — это начало кампании изъятия земель у неэффективных владельцев»

Первое и последнее предупреждение лендлордам: либо строй — либо отдай государству, в районе уже изъяли 500 гектаров

Фото: Максим Платонов

Государственным «катком» по пустующим пригородным землям лендлордов пройдутся татарстанские власти. Сегодня министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев на ежегодной коллегии ведомства обнародовал сенсационный прецедент с изъятием у бизнеса 500 га земли в Лаишевском районе, которые оставались неосвоенными больше 5 лет. Впрочем, грандиозные потрясения, связанные с повсеместным переходом на кадастровую оценку стоимости, еще впереди. С будущего года на кадастровый учет встают все сельхозземли Татарстана, к ним добавятся торговые объекты площадью от 3 тысяч кв. м, а на очереди остаются лесной, водный фонд и рекреационные зоны. Для урегулирования незатухающих споров вокруг справедливости кадастровой оценки заработает согласительная комиссия, но не при Росреестре, а при МЗИО. Избавит ли это от судебных расходов, покажет время.

Татарстан рассказал, как шагнул в кадастр

В этом году ежегодная коллегия МЗИО была совмещена с отчетной встречей представителей Ассоциации органов исполнительной власти субъектов ПФО в области земельных и имущественных отношений, куда входят все 14 поволжских регионов. Казань была выбрана местом очередной встречи неслучайно: в этом году все регионы обязаны перейти на кадастровую оценку стоимости земли и недвижимости, что приведет к десятикратному росту налогов собственников за жилье и на землю.

В отличие от них, Татарстан, как известно, одним из первых в стране перешел на кадастровую оценку еще в 2016 году, считается наиболее подготовленным. По словам министра земельных и имущественных отношений Татарстан Азата Хамаева, в республике завершена кадастровая оценка имущества граждан и торговых комплексов площадью от 3 тысяч га, созданы все необходимые структуры для администрирования земельных и имущественных отношений. В прошлом году было создано госучреждение «Центр государственной кадастровой оценки», которое заменило собой деятельность множества частных оценщиков. Его возглавила Лена Хамзина. За два года служба провела гигантскую работу по переводу на кадастровую оценку сельхозземель республики.

Запрет на продажу сельхозземель снят

Строго говоря, кадастровая оценка земель сельхозназначения в Татарстане проведена в 2011 году. «Но в связи с изменениями в федеральном законе «Об оценочной деятельности» проведение кадастровой оценки было приостановлено. В результате осложнилась процедура продажи и аренды земельных участков из состава земель сельхозназначения, поскольку стартовой ценой аукциона является кадастровая стоимость, но только в том случае, если результаты оценки утверждены не ранее чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении аукциона. В текущем году данный вопрос был решен, проведена кадастровая оценка земель сельхозназначения, результаты которой будут применяться с 1 января следующего года». В будущем году, как отметил министр, центр приступит к проведению кадастровой оценки торговых объектов площадью 2 тысячи га, лесного, водного фондов и рекреационных зон. Нетрудно догадаться, что таким образом с собственников земельных угодий начнут, что называется, «драть в три шкуры», но насколько пополнится от этого казна — глава МЗИО скромно умолчал.

Центр государственной кадастровой оценки заменил собой деятельность множества частных оценщиков. Его возглавила Лена Хамзина. Фото tatar-inform.ru

Главный бич для МЗИО: суды понижают оценку на 30—40%

Обратной стороной реформы являются судебные споры по пересмотру кадастровой оценки, которые не утихают до сих пор. Глава МЗИО пожаловался, что в результате судебных решений кадастровая оценка объектов снижается на 30—40%, тогда как ведомство несет значительные издержки. «Количество судебных споров по оспариванию кадастровой оценки не имеет тенденции к сокращению, — отметил министр. — Среднее снижение стоимости составляет 30—40%. Как правило, суды к независимой оценке привлекают коммерческие организации, против которых не выдерживают проверки на достоверность выводы государственного оценщика», — признал Хамаев.

Как остановить поток исков? «Теперь если кто-то не согласен с выставленной оценкой, может оспорить решение в согласительной комиссии. Сейчас вступает в действие новый федеральный закон, по которому согласительные комиссии будут при министерстве», — сообщил министр. Он согласился с тем, что не всегда кадастровая оценка бывает объективной, так как расчет делается выборочно, исходя из присвоенных коэффициентов этих объектов по виду использования и целевому назначению.

Строй сам — или отдай государству

Особое внимание глава МЗИО уделил вопросу эффективности использования земли вблизи городов. За последние 10 лет к населенным пунктам республики было присоединено 14 тыс. га выведенных из оборота сельхозземель. «Большая проблема — выпадение из оборота сельхозземель в пригороде Казани. По данным Россельхознадзора, в РТ свыше трех тысяч гектаров неиспользуемых земель. В настоящее время в Лаишевском районе в судебном порядке изымаются земельные участки общей площадью 500 га. Данная работа будет продолжена и по отношению к другим неэффективным собственникам земель», — пригрозил Хамаев. Позднее министр пояснил журналистам, что эти земли были переведены в категорию ИЖС или под бензозаправки, но не застраивались. Среди владельцев неиспользуемых сельхозземель — «Капитал-Траст-Инвест» (1,1 тыс. га), ОАО «Земельная корпорация «Лидер» — около 300 га, «УК «Ак Барс Капитал» (230 га).

Более того, МЗИО ставит задачу начать самостоятельно выявлять незарегистрированные участки. Пока выбраны три пилотных района — Высокогорский, Верхнеуслонский, Алексеевский. «Во исполнение поручения правительства республики на примере двух пригородных муниципальных районов выработан алгоритм инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот. В настоящее время выполняются работы по выявлению незарегистрированных земельных участков и объектов по всей территории республики», — доложил министр. По его словам, за год поисков в Алексеевском районе была выявлена 1000 неучтенных земельных участков, а доходы казны увеличились на 2 млн рублей. «Для такого района только на первом этапе — это хорошо», — оценил министр.

Алексей Песошин также заострил внимание на этой проблеме: «Президент Республики Татарстан указал на необходимость принятия действенных мер по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот». Фото tatarstan.ru

В заключительном слове премьер-министр РТ Алексей Песошин также заострил внимание на этой проблеме: «В своем послании Госсовету РТ президент Республики Татарстан указал на необходимость принятия действенных мер по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, с применением всех доступных механизмов, в том числе повышения ставки земельного налога, возврата в категорию земель сельхозназначения и ее изъятия».

В целом доходы консолидированного бюджета от использования государственной и муниципальной собственности за 10 месяцев 2018 года составили 4,65 млрд рублей, в том числе поступления от управления государственным имуществом — 48 млн, муниципальным имуществом — 4,17 млрд. С 2017 года все торги по реализации государственного имущества Республики Татарстан осуществляются через электронную площадку sale.zakazrf.ru.