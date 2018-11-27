«Уровень Лиги чемпионов оказался на порядок выше, чем в РПЛ»

Чего ждать от российских клубов в решающих матчах еврокубков

Уже сегодня российские клубы начнут свои выступления в решающей стадии осеннего этапа еврокубков. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», проанализировал последние новости от наших команд и пришел к весьма оптимистичным выводам.

Победа или смерть. Матч года для «Спартака»

Для «Спартака» наступает ключевое время. Идеальный момент, когда можно окончательно потушить гигантский пожар, разгорающийся с конца августа. Интриги, группировки, «сливы», все против всех — все это может остаться в прошлом, если «красно-белые» смогут выйти из группы в Лиге Европы. «Спартаку» с ней невероятно повезло — в соперниках такие же проблемные команды.

«Глазго Рейнджерс» в своем чемпионате идет в середине таблицы, и если бы не фигура Стивена Джеррарда на тренерском мостике, это была бы обычная никому не интересная команда. Испанский «Вильярреал» плетется рядом с зоной вылета и никак не может вернуть прежнюю изящную игру. Наконец, «Рапид» — клуб-побратим «Спартака»: после кубковой игры с «Маттерсбургом» главный тренер Горан Джуричин вышел к своим фанатам и показал им средний палец. С учетом того, что «Рапид» сейчас в Австрии борется за выживание (!), Джуричин был отправлен в отставку.

Именно игра с «Рапидом» станет для «красно-белых» решающей. В случае победы «Спартак» почти наверняка станет лидером группы, и тогда на поле «Вильярреала» москвичам хватит и ничьей. За победу над австрийцами говорит практически все: и ужасный старт «Рапида», и нормализация обстановки в самом «Спартаке». «В Тарасовке исключительно прекрасная атмосфера, и кормят вкусно — борщ есть, например. Приглашаю вас на базу», — сказал Олег Кононов болельщикам после матча с «Крыльями Советов».

Именно игра с «Рапидом» станет для «красно-белых» решающей. Фото spartak.com



Его спартаковцы выиграли 3:1, но сама игра по-прежнему оставляет вопросы. Это понимают и сами футболисты, которые в микст-зоне проявляли сдержанную радость. «Мы старались выполнять установку Кононова, но не могу сказать, что у нас это получалось идеально. Сейчас мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой, и открыть новую — с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, выполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это все в прошлом. Нужно начать новую главу, написать ее с нуля. Атмосфера в «Спартаке» действительно сейчас лучше», — заявил «Чемпионату» главный герой матча Софьян Ханни.

СМИ уже не первую неделю говорят о скорой продаже Ханни. Но именно постройка игра вокруг него может стать ключом к победе над «Рапидом». И как следствие — к выходу из группы.

«В Лиге чемпионов уровень на порядок выше, чем в РПЛ». Как «Локо» оказался не готов к турниру

Четыре матча, два гола, 0 очков. Таковы промежуточные итоги игры «Локомотива» в Лиге чемпионов. И если в домашней игре с «Шальке» «железнодорожники» могут пенять на «дикий нефарт», то в остальных еврокубковых матчах «Локо» проиграл по всем статьям. О продолжении выступлений в ЛЧ говорить сейчас приходится едва ли: даже зацепка за 3-е место в группе станет настоящим чудом. Провал в нынешнем евротурнире признают даже лидеры «Локомотива».

«В Лиге чемпионов уровень на порядок выше, чем в чемпионате России и даже в Лиге Европы. За каждую ошибку сразу же идет наказание — опасный момент у твоих ворот или гол. Для многих из нас эта Лига чемпионов стала первой в карьере, и мы просто не знали всех нюансов турнира. Надеюсь, что в следующем году вернемся в ЛЧ, покажем себя с лучшей стороны и выйдем на новый уровень», — заявил «Известиям» Алексей Миранчук.

Однако скрасить плохое выступление никогда не поздно. И у «Локо» есть два матча, чтобы не только набрать 6 очков, но и чудесным образом прорваться на 3-е место, чтобы перейти в Лигу Европы на еврокубковую весну.

Семак утверждает, что никаких глобальных разногласий с Маркизио у него нет. Фото fc-zenit.ru

Чем обернется для «Зенита» конфликт Семака и Маркизио

Из всех российских команд «Зениту» досталась однозначно самая легкая группа. В ней — и хромающий на обе ноги «Бордо», и скромная чешская «Славия», ну а главным конкурентом питерцев стал «Копенгаген». Датчане в квалификации Лиги Европы выбили грозную «Аталанту» и теперь не оставили никаких шансов «Бордо». Как и для «Спартака», решающий тур у «Зенита» должен пройти уже в этот четверг. И встречаться придется как раз с колючей, как крапива, датской командой.

И вроде бы «Зенит» лидирует в группе ЛЕ, да и в чемпионате обыграли «Ростов», но как нельзя некстати случился конфликт между Семаком и Маркизио. Во время игры с южанами Клаудио продемонстрировал главному тренеру «Зенита» недовольство своим неучастием в матче. Общественность отреагировала на ссору моментально. «Маркизио — опытнейший футболист. И чтобы он был недоволен словами главного тренера? Так не бывает! Для этого ему надо быть Тотти. Но в «Зените» он по определению не может играть роль Тотти. Так что я не верю в конфликт. Это невозможно», — сказал комментатор Геннадий Орлов «Спорт-Экспрессу».

Сам же Семак утверждает, что никаких глобальных разногласий с Маркизио у него нет. Но даже если обида остается, наступает время убрать ее куда подальше. В случае поражения от «Копенгагена» выход «Зенита» из «группы жизни» окажется под огромным вопросом.

Последний шанс. «Виктория» едет в Москву «умирать»

Сегодня к экранам телевизоров прильнет вся Чехия: местная «Виктория Пльзень» сыграет матч года. Эта команда набрала всего одно очко, однако победа над ЦСКА перевернет ситуацию с ног на голову. В первом круге эти команды сыграли между собой 2:2, и в случае победы в Москве «Виктория» почти наверняка взберется на 3-е место. ЦСКА же в таком случае останется ни с чем…

«Мы приехали с осознанием того, что только победа может оставить нас в игре. Никаких других ожиданий у нас нет, кроме того, что надо в этой игре исполнить. Баланс в игре между обороной и атакой? Оборона начинается с атаки, нужно играть цельным блоком, компактность должна создавать проблемы сопернику, постараемся ловить ЦСКА на контратаках», — заявил экс-защитник ФК «Москва» Роман Губник. Он покинул столицу 10 лет назад, после чего провел ряд ярких сезонов в «Герте» с Андреем Ворониным. По словам Губника, Москва за это время радикально изменилась. Неизменным остался только холод, к которому футболисты ЦСКА «приспособлены» явно лучше.

После победы над «Реалом» все заговорили о возможном 2-м месте армейцев в группе. Однако два поражения от «Ромы» приземлили фанатов ЦСКА. Очевидно, что игроки вместе с Гончаренко настраиваются на борьбу за третье место. И в ней армейцев вполне устроит и ничья с «Пльзенем».

Команда тем временем находится в фантастической форме. Фото fckrasnodar.ru

Создание трудностей. Сработает ли «русский менталитет» в матче с бедным «Акхисаром»

Уже в этом туре обеспечивать себе место в плей-офф должен «Краснодар». Команда Мурада Мусаева в первом круге сумела обыграть «Севилью», и эта победа, как ожидается, станет ключевой в споре за вторую путевку в плей-офф. Впереди у «Краснодара» — домашний матч с поставщиком очков «Акхисаром». Турки сейчас занимают место в зоне вылета в своем чемпионате, поэтому Лига Европы для них вынужденно стала второстепенной. Параллельно «Севилья» будет играть со «Стандардом». В случае победы в своем матче и хотя бы ничьей «Стандарда», «Краснодар» досрочно выходит в плей-офф.

Команда тем временем находится в фантастической форме. Благодаря победе над «Арсеналом» (3:0), «быки» сохранили за собой 2-е место в чемпионате РПЛ. Но здесь важен даже не результат, а та легкость, с которой команда из Краснодара играла в футбол. Однако даже в таком ситуации Мусаев нашел к чему придраться.

От матча с «Акхисаром» действительно зависит почти все. Ведь в последнем туре «быкам» играть с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан». А матчи там для российских команд — одна сплошная мука. В новейшей истории в Севилье побеждал только ЦСКА — в 2010-м.