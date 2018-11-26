«Как война была внутри Удмуртского отделения КПРФ, так и осталась»

Внутренний конфликт в Удмуртском отделении КПРФ партийная конференция не разрешила, при этом участники отмечают усиление давления из ЦК партии

Коммунисты Удмуртии переизбрали руководящий состав республиканского отделения. Действующий первый секретарь Владимир Бодров сохранил свои позиции. При этом, как рассказывают участники отчетно-выборной конференции, единства внутри республиканского комитета давно нет, а переменам и активизации работы партии в Удмуртии мешают центральное бюро и старые партийные функционеры в республиканском отделении. О чем говорили за закрытыми для посторонних дверями конференции — в материале «Реального времени».

Отчет признали удовлетворительным

24 ноября в Ижевске прошла конференция Удмуртского республиканского отделения КПРФ. Традиционно она имеет закрытый формат. Революционных решений на ней принято не было — первым секретарем вновь был избран Владимир Бодров, однако, как рассказывают источники «Реального времени», мира и единства среди местных коммунистов давно нет, а переменам препятствует центральное бюро партии в Москве.

По словам первого секретаря рескома КПРФ Владимира Бодрова, на конференции его отчет был признан удовлетворительным, произошло обновление состава республиканского отделения и бюро.

— У нас в каждую отчетно-выборную кампанию происходит обновление порядка 32%. Больше стало молодежи и в составе рескома, и в бюро, — рассказал Бодров.

При этом на вопрос, включили ли в какие-то органы партии действующих депутатов Госовета Удмуртии, он ответил, что руководитель фракции никуда не вошел, один из депутатов стал кандидатом в члены рескома. Кроме того, в состав рескома и бюро включили Наталью Кудрявцеву, которая недавно получила освободившийся мандат в Городской думе Ижевска.

Первым секретарем вновь был избран Владимир Бодров, однако мира и единства среди местных коммунистов давно нет. Фото day.org.ru



«Как война была внутри партии, так и осталась»

Между тем, как рассказал на условиях анонимности один из участников конференции, на деле за сухим отчетом стоит продолжающееся среди коммунистов Удмуртии внутреннее противостояние. Оно уже не первый год продолжается между Бодровым, которого поддерживает его предшественник и бывший депутат Госдумы Николай Сапожников, и центральным бюро партии, а также Владимиром Чепкасовым, который руководил фракцией КПРФ в Госсовете Удмуртии в 2012—2017 годах и какое-то время занимал пост второго секретаря рескома, однако эта должность в итоге была упразднена.

Избрание Бодрова происходило на безальтернативной основе. Двух других кандидатов — Владимира Чепкасова и Руслана Валеева — в бюллетени включать отказались, хотя их выдвигали партийные ячейки.

— Как война была внутри партии, так и осталась. Она уже всем надоела, но когда и как ее закончить никто не понимает. Есть претензии к Бодрову, который в последние годы терпит одно поражение за другим, однако и позиции Чепкасова не укрепляются. Он хоть и остается в составе рескома, на руководящие должности пробиться не может. Сохраняется некий статус-кво, нельзя сказать, что кто-то победил или проиграл по итогам конференции. Вообще никаких позитивных перспектив я не вижу, — рассказал участник конференции на условиях анонимности.

Открыто делегаты говорить не желают из опасений санкций со стороны партийного руководства. Другой участник мероприятия отметил, что ключевую роль в цементировании конфликта и отказе от дискуссий играет центральное бюро партии.

— В последние годы республиканское отделение не испытывало такое сильное давление со стороны ЦК КПРФ, как это было сейчас. Все предложения провести альтернативные выборы руководителя были отвергнуты. Оставили только одну кандидатуру. При этом из 91 делегата 33 человека его не поддержали, — отметил собеседник «Реального времени».

Руководитель фракции в Госсовете Алексей Конорюков впервые не вошел в состав рескома. Фото udmgossovet.ru



«Партия фактически вылетела из местной повестки в части протестов против пенсионной реформы»

Один из депутатов Госсовета УР от КПРФ рассказал, что сейчас взаимодействия между партийной организацией и депутатами разного уровня фактически нет. Руководитель фракции в Госсовете Алексей Конорюков впервые не вошел в состав рескома, а другой депутат Павел Чушъялов понижен до кандидата в члены рескома.

— На самом деле центров влияния в республиканском отделении уже не два, а больше. Кого-то очень не устраивает Бодров, при этом теряет позиции и Чепкасов. Из-за всех этих разногласий и нежелания центрального руководства что-то менять в удмуртском отделении партия фактически вылетела из местной повестки в части протестов против пенсионной реформы. Партия в Удмуртии никак не демонстрирует и свою позицию относительно мусорной реформы, эта тема опять сейчас уйдет к несистемной оппозиции.

При этом в кулуарах обсуждались вбросы компромата на Бодрова в телеграм-каналах. С другой стороны заметили участники и определенные изменения в позиции Чепкасова относительно республиканских властей.

Ранее он возглавлял центральный печатный орган коммунистов «Новое время Удмуртия», но после ухудшения отношений с руководством партии, контроль над газетой потерял. Недавно он возглавил сразу два государственных журнала — «Республика» и «Луч» и выпустил довольно-таки комплиментарное интервью с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Оппозиционное издание «Другая Удмуртия», учредителем которого значится Чепкасов, опубликовало статью относительно спора вокруг продажи «Ижевских электрических сетей». В ней анонимный автор делает вывод, что продавать сети нужно, но при этом лучше это делать по более низкой цене, иначе это отразится на тарифах. Некоторые наблюдатели выразили мнение в соцсетях, что эта позиция сходна с интересами властей относительно сделки.

Кроме того, в августе ИП Чепкасов В.Г. выиграл тендер на оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов о деятельности органов государственной власти УР. Сумма контракта — 1,1 млн рублей.

Таким образом, позиции КПРФ в регионе в последнее время слабеют, видные деятели все активнее предпочитают работать с властью, либо дистанцироваться от партруководства. Кстати, ранее депутат Городской думы Ижевска от КПРФ Дмитрий Сурнин, часто критиковавший предыдущее городское руководство, в сентябре отказался от мандата и был назначен заместителем министра строительства УР.

Чепкасов ранее возглавлял центральный печатный орган коммунистов «Новое время Удмуртия», но после ухудшения отношений с руководством партии, контроль над газетой потерял. Фото day.org.ru



История конфликта

Конфликт внутри партии обострился в 2017 году перед выборами главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики. На пост руководителя региона от КПРФ был выдвинут Бодров, однако многие партийные функционеры предлагали Владимира Красильникова, который, не будучи членом партии, является депутатом Госсовета от КПРФ и известным в Удмуртии руководителем успешного сельхозкооператива.

По итогам выборов в Госсовет УР Бодрова обвиняли в недостаточно активной предвыборной кампании и потере поддержки в таком традиционно прокоммунистически настроенном городе, как Глазов. В результате четверо избранных от КПРФ депутатов собрались самостоятельно без участия Бодрова и избрали руководителем фракции Алексея Конорюкова, несмотря на то, что реском поручил формирование фракции рескому. Из-за внутренних разногласий коммунисты потеряли возможность получить пост руководителя одной из постоянных комиссий. Представители «Единой России» попросту не понимали, с кем именно вести переговоры по этому поводу.

На первой сессии Госсовета нового созыва в сентябре 2017 года Бодров также хотел организовать отдельную депутатскую группу КПРФ в своем лице, однако в аппарате Госсовета тогда заявили, что избранные от одной партии депутаты не могут образовывать несколько фракций и групп. В итоге Бодров все же вошел во фракцию КПРФ.