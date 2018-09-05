Пожелавший гордуме Ижевска «взросления» депутат станет замминистра строительства Удмуртии

Депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Сурнин, объявивший ранее о своем решении покинуть думу, займет должность заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правительства УР Ярослав Семенов.

«Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поддержал предложенную мной кандидатуру Дмитрия Сурнина на должность заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. В основной круг его обязанностей будут входить вопросы, связанные с ЖКХ, и один из самых актуальных — исполнение распоряжения главы республики по инвентаризации объектов социальной сферы, выявление потребностей в ремонте и реконструкции», — написал Семенов.

«Предложили поработать в исполнительном органе республиканской власти (никогда не был чиновником). Понятно, что диалог длился не один день. Понятно почему — многие вещи просто близки по духу. Но также было изначально понятно, что далеко не всегда из этого вытекают решения о сотрудничестве, как бы кто ни говорил о предрешенности», — прокомментировал свое назначение Сурнин в Facebook.

Напомним, член фракции КПРФ в гордуме Ижевска Дмитрий Сурнин опубликовал свое заявление о сложении полномочий депутата 28 августа. Свое решение он объяснил тем, что у думы отсутствует позиция по ряду важных вопросов, в частности, она не смогла выбрать нового главу Ижевска, при этом Сурнин пожелал ей «взросления».



