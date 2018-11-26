Новый спектр услуг: в Челнах открылся офис «БКС Премьер»

Финансовая компания расширяет присутствие в Татарстане

Фото: предоставлено «БКС Премьер»

В Набережных Челнах открылось отделение «БКС Премьер». Новый офис разместился в самом центре автограда, на проспекте Хасана Туфана, и стал третьим подразделением финансовой компании в Татарстане. Сегодня офисы «БКС Премьер» успешно работают в Казани и Альметьевске, предоставляя клиентам возможность персонального финансового планирования.

Третий офис за год



Открытие офиса анонсировали на пресс-конференции, которая прошла в стенах отеля KamaRooms. Рассказать журналистам о причинах расширения присутствия в республике собрались руководитель региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов, региональный управляющий Андрей Ананьев и руководитель филиала в Челнах Елена Александрова.

Челнинский офис стал третьим открытым представительством компании в 2018 году. До этого компания разместила новые филиалы в Калуге и Ульяновске. Это те регионы, которые обладают высокой бизнес-активностью. По словам спикеров, автоград привлекает развитой крупной индустрией.

В новом офисе челнинцам будет доступен полный спектр финансовых продуктов и услуг, включая брокерское обслуживание на российском и международном рынке, доверительное управление, структурные продукты, депозиты, конверсионные операции, персональное финансовое планирование.

Новый закон повысит доверие к инвестициям

«БКС Премьер» — больше, чем банк, и это реализуется на деле», — заявили руководители. Бизнес компании построен на идеологии персонального финансового планирования. Услуга помогает клиентам спланировать свои материальные возможности так, чтобы человек в итоге достиг финансовых целей.

— Отличие инвестиционной компании от классического банка в том, что у первой есть персональный финансовый советник, который поможет клиенту определиться с приемлемым решением, — рассказал Сергей Данилов.

Коммуникации с клиентами в БКС основаны на общении с финансовыми советниками. При встрече консультант изучает клиента, интересуется его целями в жизни.

— Ему важны интересы клиента, его возможности. Основная цель этих встреч — выявить цели, которых необходимо достичь, чтобы в последующем составить под каждую цель план решений, — пояснила Елена Александрова.

Финансовый советник гарантирует полную прозрачность инвестиционного процесса. Еще на берегу он обрисовывает клиенту все возможные риски. Конечно, советник не может ручаться, как поведет себя рынок через несколько лет, но скажет, какие варианты развития событий могут быть.

Знаковым событием для инвестиционной отрасли станет федеральный закон об инвестиционном консультировании, который должен вступить в силу под занавес нынешнего года.

По словам Сергея Данилова, «БКС Премьер» готов ко вступлению в силу данного закона. «Наши финансовые консультанты определяют склонность к риску клиентов путем анкетирования. Дальше человек подписывает эту анкету, а с декабря будет еще заключаться договор об инвестиционном консультировании. После всей процедуры мы начинаем подбирать клиенту портфельные решения», — поделился руководитель региональной сети.

Закон призван убрать недобросовестных игроков с рынка. Как следствие, к инвестиционной отрасли возрастет доверие, а значит и поток клиентов увеличится.

Долгосрочные инвестиции менее рискованны

Концепция работы «БКС Премьер» подразумевает долгосрочное взаимодействие с клиентами, направленное на инвестирование капитала.

— Качественные инвестиции обычно рассчитаны на 3 года и больше. Они меньше подвержены колебанию. Скажем, произошел на рынке кризис 2014 года. За 2 года ситуация выправилась. И если клиент находился в пятилетнем продукте, он может вернуться на те же уровни, на которые входил, — пояснил Сергей Данилов.

В пользу долгосрочных инвестиций говорит и тот факт, что на протяжении нескольких лет в мире кривая доходности депозитов постоянно снижается. Инфляция в России в течение последних лет находится на низком уровне.

— Прибегать к инвестиционным решениям население побуждает и государство, рассказали спикеры. Так, в 2015 году были запущены индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)*. Этот инструмент позволяет клиентам получать с вложенных денег налоговый вычет.

Когда появились индивидуальные счета, туда пошел переток денег с банковских депозитов. БКС находится в числе лидеров по открытым ИИС в стране, — заметил Андрей Ананьев.

Финансовая грамотность людей возросла

Из особенностей работы с населением представители обратили внимание на рост финансовой грамотности людей.

— Я работаю в сети БКС почти 10 лет и с удовольствием наблюдаю эволюцию поведения клиентов, — сказал Сергей Данилов. — В 2009 году их основной поток составляли спекулянты с горящими глазами, которым дай только кнопки понажимать. Они хотели поставить и тут же заработать, — вспомнил спикер.

По словам Данилова, с тех пор все в корне изменилось:

Компания и сама вносит значимый вклад в повышение финансовой грамотности своих клиентов. Так, желающие раз в две недели могут бесплатно посетить бизнес-завтрак «БКС Премьер», где известные финансовые аналитики отвечают на актуальные вопросы и обсуждают экономические новости. Только в 2018 году компания провела больше 50 крупных спикерских мероприятий по всем городам присутствия.

Более подробно об идеологии работы компании и ее услугах вы узнаете по адресу: город Набережные Челны, ул. Хасана Туфана, 29а, тел. +7 (800) 500-70-85.

www.bcspremier.ru

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