«Читаю книгу Трампа и Кийосаки «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Почему важно действовать в бизнесе соответствии со стратегией «выиграл-выиграл», какие книги выбирают предприниматели для изучения иностранного языка и как владеть собой, когда накатывает гнев — бизнесмены рассказали «Реальному времени» о литературе, прочитанной на прошедшей неделе.

Иван Савин, генеральный директор ООО «Заряд»:

— Недавно прочитал Фредерика Лалу «Открывая предприятия будущего». Мне ее рекомендовали, потому что она подходит духу моей компании и схожа с моим видением управления. Я считаю, что в компании должна присутствовать общая нацеленность на результат, а форма управления — быть гибкой.

Илья Толстых, основатель компании «Реальный бухгалтер»:

— Самая интересная книга из последних — Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Автор рассказывает об основном принципе — действовать в режиме «выиграл-выиграл», чтобы при каждой сделке, которую я заключаю, выиграл не только я, но и мой партнер или покупатель. Также сейчас читаю книгу Дональда Трампа и Роберта Кийосаки «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты». Основной посыл книги — люди должны сами заботиться о пенсионных накоплениях. Государство не будет им помогать в случае выхода на пенсию.

Владимир Дорофеев, директор «Инфо-оберег»:

— Я прочитал детективы Татьяны Гармаш-Роффе, из последних — «Светлый лик, темный след». Главный герой Алексей Кисанов. Действие романа происходит в России. Также на английском языке читаю «Властелин колец» Толкиена. Стараюсь таким образом поднять свой уровень английского языка, поэтому чтение движется медленно, незнакомые слова выписываю.

Сила Головатый, руководитель ГК «Силовики»:

— Последние прочитанные книги — это, по сути, биографии известных предпринимателей. «И ботаники делают бизнес 1+2» Максима Котина и «Сырок» Бориса Александрова. Интерес к живому изложению реальной истории бизнеса, скорее всего, связан с обилием различных псевдокоучей и недо-бизнес-тренеров, которые весьма далеки как от бизнеса, так и от реальности.

История «Додо-пиццы» Федора Овчинникова интересна самим героем и его маниакальным стремлением делать бизнес открытым. Не просто на словах — с самого старта он публиковал все цифры, описывал в блоге мытарства и радости, прибыли и убытки. И когда понадобились деньги на развитие, в его бизнес вложились не банкиры, а читатели блога. Симпатию вызывает и то, что Федор сторонится всяческих политических и бизнес-сообществ, предпочитая только работать. Книга полезна и начинающим предпринимателям, и тем, кому нужен глоток свежего воздуха — ведь благодаря своим, казалось бы, наивным принципам паренек из Сыктывкара за несколько лет построил компанию с месячным оборотом более миллиарда рублей. Книга изобилует весьма меткими советами, один из которых — «не доверяйте профессионалам».

Вторая книга — «Сырок. История моей жизни и бизнеса» Бориса Александрова. Автор — абсолютный лидер в своем сегменте, эталон целого направления отрасли, бывший заключенный, обладатель практически смертельного заболевания и руководитель компании с миллиардными оборотами. Он написал отличную книжку о себе и своем пути. Автор отвечает на десятки вопросов искренне. Вы словно будете сидеть напротив и слушать этого неординарного человека.

Екатерина Зубкова, СЕО digital-агентства Racurs:

— Свои предпочтения в литературе я могу разделить на несколько направлений. И вне зависимости от общего хайпа или настроения в моем списке всегда присутствуют книги из разделов «управление и эффективность», «современные технологии и инновации» и «лидерство и мотивация». Из последнего я прочла «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Книга помогает владеть собой, когда накатывает раздражение, гнев, апатия, эмоциональная усталость.

В «Эмоциональном интеллекте» дается подробное описание новых понятий, приводятся реальные примеры, в том числе из жизни самого автора. Запомнилась также книга Шерил Сэндбер «Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству». Если вкратце, то это книга о женщине XXI века. Являясь в некоторой части автобиографичной, книга рассказывает о пути Шерил в корпоративном мире, о трудностях и преодолениях, с которыми ей пришлось столкнуться, и о том, как женщине уметь грамотно отстаивать свои позиции не только в офисе, но и в личной жизни.

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