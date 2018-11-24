Статуэтка «Алтын Йолдыз» Национальной музыкальной премии: почему у звезды — шесть лучей?

8 декабря в КРК «Пирамида» состоится церемония вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Статуэткой «Алтын Йолдыз» отметят самых достойных представителей татарской эстрады. Эта статуэтка давно считается одной из самых достойных наград эстрадного Олимпа Татарстана. О том, как появился символ Национальной музыкальной премии, какие идеи «зашифрованы» в статуэтке и почему до момента вручения к «Алтын Йолдыз» разрешено прикасаться только в белых шелковых перчатках, рассказала Регина Карманова, старший бренд-менеджер телерадиокомпании «Новый Век».

— Регина, расскажите, пожалуйста, почему главный символ Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» выглядит именно так?

— Дизайн статуэтки «Алтын Йолдыз» был разработан творческой группой ТНВ, ей же принадлежат и авторские права. Было подготовлено четыре проекта главного символа Национальной премии, из них был отобран самый достойный.

Статуэтка «Алтын Йолдыз» символизирует собой росток, поднимающийся из мраморного постамента — цвета родной земли, из которой произрастают народные таланты. Редкий зеленый мрамор для него добывают в Индии. Вершину этого символичного ростка венчает звезда — каждый из ее лучей символизирует составляющие премии: слушателей (ведь именно народная любовь определяет, кто получит премию), саму песню, певца, который своим исполнением смог затронуть души слушателей, автора слов, композитора, а также само «Булгар радиосы», благодаря которому песня доходит до народа. Только все эти «лучи» вместе делают песню по-настоящему народным хитом. Только в случае, если каждая из этих составляющих — талант, на небосклоне татарской эстрады зажигается новая звезда.





Статуэтка «Алтын Йолдыз» символизирует собой росток, поднимающийся из мраморного постамента — цвета родной земли, из которой произрастают народные таланты



— Вы уже начали раскрывать секреты, из чего именно изготавливается статуэтка. Давайте продолжим эту тему.

— Как я уже говорила, постамент «Алтын Йолдыз» выполнен из зеленого индийского мрамора — тяжелого, основательного, символизирующего собой почву для произрастания по-настоящему народных песен. Сам «росток» изготавливается вручную из особого сплава. Каждый «росток» уникален: его отливают по специальному клише, выверенному до миллиметра, каждый год к очередной церемонии награждения Национальной музыкальной премией «Болгар радиосы». Образец был утвержден в год основания Премии — в 2013 г.

Шестиконечная звезда на вершине, покрытая особым сплавом, шлифуется и украшается кристаллом уральского горного хрусталя с количеством граней, характерным для классической бриллиантовой огранки. Он так же многогранен, как таланты наших исполнителей, авторов и аранжировщиков песен, которые ежегодно пополняют золотой фонд татарской эстрады.

— Надо понимать, что статуэтка «Алтын Йолдыз» ценна не только в символическом, но и в прямом смысле?

— Было бы неэтичным сейчас оперировать какими-то денежными эквивалентами, но одно могу подтвердить: ценность статуэтки такова, что обращаться с ней рекомендуется так же, как обращаются с лотами на известных мировых аукционах. Например, каждая из статуэток находится под строгим контролем, хранится в особых условиях, а перемещаем мы их со всеми предосторожностями, дотрагиваемся до поверхности только в белых перчатках. И так — от самого производства до вручения из рук в руки победителю.

Каждая торжественная церемония становится ярким событием и для зрителей



— Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» так же неизменна из года в год?

— А вот тут как раз организаторы каждый год удивляют пришедших полетом фантазии! При всей неизменности главных целей Национальной музыкальной премии, каждая торжественная церемония становится ярким событием и для зрителей, и для самих звезд татарской эстрады. Чтобы убедиться в этом, советую прийти 8 декабря в КРК «Пирамиду» — поверьте, зрелище ожидается грандиозное!

Кроме того, в прошлом году, во время юбилейной, пятой церемонии награждения Премией, у нас зародилась новая традиция, которую мы продолжим и в этот раз: никто не уйдет без звезды! Каждый из зрителей, который придет в «Пирамиду», получит в подарок эксклюзивную брошь — копию звезды, венчающей статуэтку «Алтын Йолдыз».

— До торжественной церемонии вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» в «Пирамиде» остается две недели, но уже сейчас для ее поклонников, я знаю, у вас приготовлен сюрприз…

— Да, специально для тех, кто болеет за своих кумиров и следит за историей Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» мы приготовили конкурс. Касается он как раз статуэтки «Алтын Йолдыз». Вопрос простой: как вы думаете, сколько весит «народная любовь»? Назовите предполагаемый вес статуэтки — и выиграйте! Чей ответ будет наиболее близок к реальной цифре, получит призы от ТНВ. Ответы можно писать в комментариях под постами о конкурсе в наших соцсетях — в группе ТНВ «ВКонтакте» и в аккаунтах в Instagram. Итоги подведем в следующий понедельник, 25 ноября.

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