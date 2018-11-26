«Кто-то из наших докупит их...». Государство продает «префы» КОМЗа

Колесов-младший создает управляющую компанию радиоэлектронной империи отца, которая оценивается в 10—11 млрд рублей с выручкой под 20 млрд

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана завершило прием заявок для участия в аукционе на приобретение 0,277% привилегированных акций АО «Казанский оптико-механический завод» — это последняя оставшаяся у республики горстка ценных бумаг после завершения приватизации оборонного предприятия семьей Александра Колесова. Аукцион, скорее всего, отменят: ни один из бенефициаров КОМЗа не захотел покупать «мусорные остатки», оцененные в 1,5 млн рублей. «Если у кого-то из «наших» будут свободные деньги, то докупят, но на самом деле префы им не нужны, так как их владельцы не имеют право голоса и могут рассчитывать на дивиденды в 1 рубль», — заявили источники «Реального времени» в руководстве КОМЗа. Тем не менее обязательные аукционы будут объявляться снова и снова, видимо, с понижением цены.

Остатки сладки: 1,47 млн за 0,277% акций КОМЗа

Истекло время для подачи заявок на участие в объявленном аукционе по продаже 3 435 привилегированных акций «Казанского оптико-механического завода», организатором которого выступило Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. На публичные торги был вынесен последний оставшийся в госсобственности 0,277-процентный пакет акций оборонного предприятия, который закреплял за правительством юридическую возможность выдвигать своего кандидата в совет директоров и участвовать в собраниях акционеров общества, хотя и без права голоса. После двух лет наблюдения с момента завершения приватизации казанского завода «олигархом» российской оборонки Колесовым правительство Татарстана решило полностью отойти от его управления.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе МЗИО, решение о продаже госпакета «префов» было утверждено Кабинетом министров РТ в начале этого года и включено в План приватизации-2018. «Больше в госсобственности бумаг КОМЗа не осталось», — отметили в МЗИО. Стартовая цена «остатка» определена в 1,47 млн рублей, шаг аукциона — 43 725 рублей, говорится в конкурсной документации. Как и полагается, претендент обязан внести задаток в размере 20% от начальной цены лота — 349 800 рублей.

Официальные итоги заявительной компании будут подведены 23 ноября, а сам конкурс назначен на 27 ноября. Однако МЗИО вряд ли сможет разыграть торги. По неофициальной информации, для участия в аукционе не подано ни одной заявки от претендентов. Правда, в пресс-службе отказались комментировать этот момент, заявив, что информация о ходе заявительной компании является конфиденциальной.

Стоимость оборонных активов семьи Колесовых теперь оценивается в 10—11 млрд рублей, которые генерируют выручку от выполнения государственного оборонного заказа до 20 млрд рублей. Фото vpk.name



Колесов-младший строит управление

Горстка последних «префов» КОМЗа выставлена в достаточно подходящий момент. Как раз сейчас проходит очередная волна обновления состава акционеров оборонного предприятия.

Согласно данным центра раскрытия информации «Интерфакс», с 20 ноября в состав вошло ОАО «Пензенское ПО электроники и вычислительной техники», чья доля изначально составляла 20,47% акций, а через пару дней уменьшилась до 18,69% акций. Загадочное АО «Высокие технологии», присутствующее в капитале родственных КОМЗу предприятий, снизило в сентябре участие с 24,99% до 5,81%. В октябре полностью вышли из капитала АО ГК «Сфера», владевшая 25,09% акций, и «Инпромактив», которому принадлежало 24,99%. Остались неизменными пакеты акций лишь у ЗАО «Риверпарк» и ЗАО «КАНФинанс» — каждому из них принадлежит 18,69%.

Лабиринт корпоративного перестроения в казанской группе предприятий Николая Колесова связан с интеграцией в нее двух недавно переданных «Ростеху» радиоэлектронных предприятий ОАО «Радиоприбор» — альметьевского «Радиоприбора» и Казанского электротехнического завода. Как утверждают источники, эти частные активы семьи Колесовых войдут под управление создающейся сейчас управляющей компанией «Элекона», которым руководит его сын Александр Колесов.

Стоимость оборонных активов семьи Колесовых теперь оценивается в 10—11 млрд рублей, которые генерируют выручку от выполнения государственного оборонного заказа до 20 млрд рублей. Не секрет, что драйвером роста явились заказы на боевые радиоэлектронные системы, которые стали направляться главой «Концерна Радиоэлектронные технологии» Николаем Колесовым и в его личную радиоэлектронную империю.

Гендиректор КОМЗа Вадим Максимов сообщил «Реальному времени», что в этом году завод досрочно выполнил ГОЗ, сдав технику еще 10 ноября. Так, в российские войска поступили комплексы радиоэлектронной борьбы «Ртуть-М» на базе бронетранспортера МТ-ЛБ и комплекс «Рычаг» для управления вертолетом Ми-8. Кроме того, изготовлены лазерные приборы разведчика ЛПР-3 элементы экипировки «Ратник» — всесуточные приборы разведки 1ПН142 и малогабаритные дневные бинокли 1Н25, и перископы для подводных лодок. По его прогнозу, выручка КОМЗа по итогам 2018 года составит 5,1 млрд рублей. «Это почти вдвое выше уровня 2017 года, но и заметно ниже триумфального 2016 года в 9,3 млрд рублей», — отметил он.

В этом году в российские войска поступили комплексы радиоэлектронной борьбы «Ртуть-М» на базе бронетранспортера МТ-ЛБ и комплекс «Рычаг» для управления вертолетом Ми-8. Фото Ангелины Панченко

Мимо кассы

Но как бы не перестраивалась электронная империя Николая Колесова, последние государственные «префы», похоже, пролетели «мимо» кассы. По неофициальной информации, еще за полтора часа до окончания приема ни одной заявки для участия в аукционе не поступило. Однако в пресс-службе не захотели комментировать ход заявительной компании как таковой, объяснив тем, что «эта информация является конфиденциальной».

Между тем, в окружении Николая Колесова прямо заявили, что вряд ли кто-то за последний час внесет заявку, т. к. эти бумаги вряд ли могут заинтересовать посторонних. «Кому они нужны, кроме нас самих, — уверен один из топ-менеджеров Николая Колесова. — Здесь даже серьезного пакета нет. Это просто ни о чем. Предполагаю, что кто-то из наших акционеров докупит их себе, если будут свободные деньги».

Слабый интерес к префам объясняется еще и тем, что по уставу КОМЗа дивиденды по ним начисляются в минимальном размере, а сами акции, как известно, являются не голосующими. К слову, за щедрый на дивиденды 2017 год на одну обыкновенную акцию КОМЗа было начислено 1720 рубля дивидендов, а на привилегированную конфиденциальной — 1 рубль. Таким образом, еще и год назад казна получила от них, что называется, лишь шерсти клок. Так есть ли смысл тратить 1,5 млн рублей на бесполезные бумаги, рассуждают управленцы.

Несмотря на объявленные торги, КОМЗ не останется без участия представителей государства. Как заявил Вадим Максимов, в акционерном обществе введено право «золотой акции», на основе которого в совет директоров выдвинут замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев.

Вадим Максимов заявил, что в акционерном обществе введено право «золотой акции», на основе которого в совет директоров выдвинут замминистра промышленности и торговли РТ. Фото kanavto.ru

Мажорам префы не нужны

Выходит, что остатки отнюдь не сладки. Почему же мажоритарные акционеры теряют к ним интерес? Ярослав Гераськин, директор по консалтингу «БЭФЛ» отмечает, что до сих пор не слишком редкой является ситуация, когда мажоритарный акционер, обладающий возможностью определять принимаемые общим собранием акционеров решения, выгоды от владения акциями получает не через дивиденды, а иными путями. Это может быть назначение себя и аффилированных лиц на должности с крайне привлекательными условиями работы, преференции от заключения договоров с контрагентами на условиях, выгодных лично мажоритарному акционеру, а также целый ряд иных широко известных способов.

Такой крупный акционер не заинтересован во владении привилегированными акциями и не хочет тратить средства на их приобретение. И поскольку в определенных условиях привилегированные акции могут стать голосующими, то владелец контрольного пакета не заинтересован в их появлении.

Другая причина относительной нераспространенности привилегированных акций заключается в недопонимании собственниками компаний возможностей, которые открывает перед ними этот инструмент. Правда, привилегированные акции — инструмент обоюдоострый. По словам казанского оценщика Николая Баранова, привилегированные акции обладают ценностью лишь при банкротстве предприятия, когда их владельцы становятся кредиторами первой очереди. «Но в случае с КОМЗ это выглядит маловероятным», — отметил он.