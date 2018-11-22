Александр Славутский: «Казань достойна быть информируемой о театральном процессе»

Фото: Максим Платонов

В Казани завершился первый Качаловский фестиваль, который по скромным подсчетам посетили 4 000 зрителей, и далеко не все желающие смогли попасть в театральные залы на спектакли и бесплатную офф-программу. Таким образом, казанские театралы проголосовали за новый фест и рублем, и ногами, придя на спектакли, показав, что фестиваль драматических театров нужен городу. Об итогах фестиваля и планах на будущие фесты и гастроли рассказал «Реальному времени» директор — художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский.

«К нам едут с удовольствием»

— Александр Яковлевич, оправдал ли ваши ожидания первый Качаловский фестиваль?

— В принципе, я доволен тем, как он прошел. Фестиваль проходил ровно, без срывов. Приятно, что получилась и хорошая афиша, и офф-программа. Гости фестиваля с удовольствием выступали на нашей сцене, пишут об этом на своих страничках в «Фейсбуке», ставят нам лайки.

— Сколько времени ушло на подготовку первого фестиваля?

— Предварительные разговоры мы начали вести еще с весны этого года, кто-то отпадал, кто-то появлялся. Вначале определились с открытием фестиваля и финалом — театром им. Ленсовета и Вахтанговским. Потом к ним прибавились Камерный театр из Воронежа и Небольшой драматический театр из Санкт-Петербурга. Ну и наш спектакль «Бег».

— Кто-то из участников фестиваля выразил желание приехать в Казань на гастроли?

— Все сказали, что с удовольствием приедут к нам, но надо подумать, как это все получится.

В основе первого фестиваля было наше желание показать авторский взгляд на русскую классику, на второй фестиваль нам бы хотелось пригласить молодые театры России



— Когда вы планируете провести второй Качаловский?

— Думаю, что целесообразно проводить фестиваль один раз в два года. Не следует торопиться, мы же не филармония, где по определению должны быть постоянные гастролеры. У филармонии задача привозить и привозить артистов, наша задача — делать спектакли. Будущий год объявлен Годом театра, и у нас большие планы. В апреле к нам приедет театр из Ганновера со спектаклем «На Западном фронте без перемен», в июне на нашей сцене покажет три спектакля Студия театрального искусства Сергея Женовача, они везут в Казань «Три сестры», «Самоубийцу» Эрдмана и спектакль по записным книжкам Чехова. В этой студии работает молодежь, ученики Женовача. В конце июня китайский театр привозит спектакль о своем поэте «Ли-Бай», очень красивая постановка. Конечно, можно к студии Женовача прибавить еще два-три театра и назвать все это фестивалем, но стоит ли? Пока мы думаем. Если делать все это фестивалем, то надо найти спектакль уровня «Дяди Вани» Туминаса, чтобы была мощная финальная точка. Но такие спектакли на дороге не валяются. Поэтому мне кажется, что эти гастроли разумнее провести под эгидой проекта «Наши гости». А в 2020 году уже провести второй Качаловский фестиваль и сделать его реально международным.

«Вахтанговцы хотели бы приехать осенью»

— Концепция фестиваля будет меняться?

— В основе первого фестиваля было наше желание показать авторский взгляд на русскую классику, на второй фестиваль нам бы хотелось пригласить молодые театры России. Студия Женовача, которая летом приезжает, — это молодой театр. Сейчас мы ведем переговоры с «Табакеркой», они могли бы привезти «Матросскую тишину». Сейчас все в процессе обсуждения.

— Самый большой ажиотаж, пожалуй, вызвал приезд Вахтанговского театра. Их гастроли не планируются?

— У директора этого театра Кирилла Крока есть план приехать осенью на гастроли, на их большой сцене в это время будет идти ремонт. И они хотели бы поработать на двух сценах в Казани — у нас и наших коллег. Посмотрим, что получится. Мне кажется, что Казань с ее культурной составляющей заслужила право быть информируемой о том, как движется современный театральный процесс, проследить тенденции развития театрального дела, развития психологического репертуарного театра. Мне хочется, чтобы зрители понимали, что театр — это профессия, что российский репертуарный театр — это то самое ценное, что надо сохранять, остальное придет и уйдет. Этюды, спектакли в подвалах и поездах — все это было, никто не мешает этому быть, пусть будет, но должен оставаться профессиональный театр, который формировался десятилетиями. И никогда он не исчезнет, и никакой кинематограф его не заменит. Его уже хоронили, но не похоронили, он жив.

— Есть статистика, сколько людей посетило фестиваль?

— Около четырех тысяч.

Мне хочется, чтобы зрители понимали, что театр — это профессия, что российский репертуарный театр — это то самое ценное, что надо сохранять, остальное придет и уйдет. Этюды, спектакли в подвалах и поездах — все это было, никто не мешает этому быть, пусть будет, но должен оставаться профессиональный театр, который формировался десятилетиями



«Это премия для успешных земляков»

— Александр Яковлевич, в этом году на вашей родине в Челябинске вам, как я знаю, хотят дать какую-то интересную награду. Расскажите о ней, пожалуйста.

— Эта премия называется «Светлое прошлое», она вручается людям, которые родились в Челябинске и Челябинской области и стали успешными в разных областях. Среди лауреатов Анатолий Карпов, Александр Пороховщиков, Александр Масляков, Святослав Бэлза, Александр Градский, Анатолий Кролл, Лидия Скобликова и многие другие. Церемония награждения проходит в зале Челябинского драматического театра имени Наума Орлова, и лауреаты получают бронзовую статуэтку работы Эрнста Неизвестного — кентавра с цветком в груди. Автор идеи премии и ее ведущий — бард Олег Митяев. Церемония награждения пройдет 20 января будущего года.

— Каковы ближайшие премьеры?

— 24 и 25 ноября состоится премьера «Леса» по пьесе Александра Островского в постановке Игоря Коняева, на нашей сцене уже идет поставленный им спектакль «Укрощение строптивой». Постановка Коняева стоит ближе к мейерхольдовскому осмыслению этой пьесы. Продолжим репетиции шварцевского «Дракона». Есть планы и в отношении малой сцены. Ведем переговоры с Григорием Дитятковским, с Львом Эренбургом, наши актеры очень хотят с ними поработать. За Эренбургом стоит школа Георгия Товстоногова, школа — это главное. Еще одна новость этого сезона — в феврале, к дню рождения Василия Ивановича Качалова, мы откроем наш театральный музей.