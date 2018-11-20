«Если режиссер поставил спектакль, а он интересен только его шести друзьям-критикам, это катастрофа»

Кирилл Крок, директор Вахтанговского театра о соцсетях, клиентской базе и жестком маркетинге

В рамках первого Качаловского фестиваля прошла встреча директоров казанских театров с Кириллом Кроком. Директор Вахтанговского театра, который вечера получил международную премию им. К. Станиславского, считается одним из лучших театральных менеджеров страны. «Реальное время» побывало на этой встрече.

«Фейсбук» вам в помощь

Финальная часть офф-программы Качаловского фестиваля была адресована не зрителям, а руководству казанских театров, тем, кто отвечает за экономическую составляющую театральных проектов. Потому что даже самый талантливый спектакль надо суметь продать, и борьба за зрителя идет постоянно. Этому была посвящена двухчасовая лекция Кирилла Крока, директора Вахтанговского театра.

Стоит отметить, что театр им. Е. Вахтангова в финансовом плане вполне благополучен, средняя зарплата здесь 113 000, а на каждый вложенный государством рубль театр сам зарабатывает два.

Крок начал выступление с того, что сообщил: недавно был создан специальный сайт, где аккумулированы все существующие в стране гранты в области театрального дела — и государственные и те, что учреждены меценатами. Теперь не нужно тратить время на поиски их в интернете, стоит набрать адрес сайта, найти подходящий грант, правильно заполнить заявку и ждать результата. Информация ценная, если учесть, что татарстанские театры, особенно негосударственные, по какой-то причине очень робко работают с грантовой поддержкой.

Один из первых советов Крока касался работы с соцсетями, которые в Вахтанговском театре используют очень активно для продвижения спектаклей. У самого Крока есть страничка в «Фейсбуке» со множеством подписчиков, и он сам ее ведет. По мнению директора Вахтанговского театра, любая новость, выложенная на страничке и не являющаяся официальной, вызывает интерес и собирает много лайков. А это интерес не просто к владельцу странички в ФБ, но и к театру, то есть косвенным образом работает на привлечение зрителя.

По словам Крока, театр им. Е. Вахтангова — это театр для зрителей, театр для людей. Фото vakhtangov.ru



«Каждый вечер открывать занавес»

Крок достаточно категорично высказался против разного рода читок пьес или иных форм работы, которые в некоторых театрах подменяют спектакли: «Наше дело каждый вечер открывать занавес, играть спектакль, а в зале должны быть зрители». По его мнению, спектакли должны быть понятными и интересными: «Если режиссер поставил спектакль, который интересен пяти-шести его друзьям — театральным критикам, то это катастрофа для театра, это поражение».

По словам Крока, театр им. Е. Вахтангова — это театр для зрителей, театр для людей. Он привел слова художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса, который говорит, что «здесь мы заставим зрителя немного поплакать, здесь посмеемся, а потом подведем его к самому главному событию спектакля».

Но не только на спектакли ходит публика в Вахтанговский театр. Здесь, например, в цокольном этаже работает арт-кафе, где проходят творческие встречи с актерами и вахтанговцы показывают свои камерные работы, и эта институция, очень популярная у публики, приносит неплохой доход. Кроме этого, арт-кафе — это еще одна площадка для реализации творческих замыслов актеров театра.

Вахтанговцы первыми из российских театров на постоянной основе ввели у себя экскурсии по театру. Они проходят 2 дня в месяц, билет стоит 500 рублей. Сейчас разработаны три таких тематических экскурсии, и билеты на них раскупаются в очень короткие сроки. Проект, не требуя никаких вложений, так же приносит хотя и небольшую, но прибыль. «В этих экскурсиях есть магия театра», — говорит Крок. И опять-таки — это один из способов заинтересовать публику идущими спектаклями.

По словам Крока, онлайн-просмотр пользуется популярностью от Нью-Йорка до Тель-Авива. Разумеется, и в России тоже

Без маркетолога — никуда

В Вахтанговском театре есть должность маркетолога — как в любой сейчас уважающей себя компании. В театре активно работают с клиентской базой, отслеживают, кто заходил на сайт театра, купил или не купил билет на спектакль. Имея IP-адреса этих потенциальных зрителей, театр заключает рекламу по тегам с «Яндексом», «Гуглом» и другими ресурсами, и баннер театра, с которого одним кликом можно перейти на сайт театра и купить билет, появляется на гаджете потенциального зрителя. По статистике. 10—15 процентов людей затем заходят на сайт театра, где одним кликом можно купить билет.

Кстати, ценовая политика в театре вполне лояльна. Самый дешевый билет стоит 200 рублей, можно купить входной билет за 100 рублей и поискать себе место на балконе. Самый дорогой билет стоит 7 тысяч рублей, таких билетов продают всего сорок, и это VIP-зона партера.

Театр, если потенциальные зрители не возражают, собирает их e-mail, сейчас в клиентской базе Вахтанговского их около ста тысяч. По ним деликатно, не более двух раз в месяц, идет новостная рассылка. Как правило, рассылка идет первые дня недели, потому что по статистике большинство людей заходит в интернет именно в рабочие дни.

Сайт Вахтанговского театра удобен и функционален и тоже приносит деньги. Здесь, например, можно купить возможность онлайн- просмотр идущего спектакля. Заплатив четыреста рублей, получаешь пин-код, который действует в течение суток, это связано с удобством зрителей, живущих в других часовых поясах. По словам Крока, онлайн-просмотр пользуется популярностью от Нью-Йорка до Тель-Авива. Разумеется, и в России тоже.

Лекция Кирилла Крока стала итоговой на офф-программе Качаловского фестиваля

Еще одна статья дохода — издание книг. Это книги о Вахтанговском театре, об актерах и режиссерах, презентации их проходят торжественно, с приглашением театральной общественности. Купить книги, изданные в Вахтанговском, можно в книжной лавке театра. В театре ежемесячно издается газета «Вахтанговец», которая пользуется популярностью у зрителей, многие ее даже коллекционируют. Печатные издания — это тоже популяризация театра.

У Вахтанговского много информационных партнеров, в этих изданиях, как правило, размещается реклама. На нее театр тратит до 400 тысяч в месяц.

Лекция Кирилла Крока стала итоговой на офф-программе Качаловского фестиваля. Присутствующая на ней министр культуры Ирада Аюпова, поблагодарив директора и художественного руководителя Качаловского театра за проведенный фестиваль, отметила, что никакие эксперименты и коллаборации не заменят основной функции театра. А его функция — это постановка профессиональных спектаклей. С ней безусловно согласился и Кирилл Крок, и присутствующий на встрече Александр Славутский.