Победительница «Татар кызы — 2018»: «Мы выступали вживую»

Диляра Гильмутдинова рассказала, что конкурс проходил вовсе не под «фанеру»

«Реальное время» пообщалось с победительницей конкурса «Татар кызы — 2018» Дилярой Гильмутдиновой. Она рассказала о том, почему уехала из Нижнекамска в Удмуртию, о дружбе татар и удмуртов и о «фанере» на «Татар кызы».

«Больше всего мне нравятся татарские песни»

— Расскажите о себе. Сколько вам лет? Откуда вы родом?

— Мне 23 года. Я из города Нижнекамск. На данный момент живу в Ижевске, учусь в Ижевской медицинской академии на шестом курсе лечебного факультета.

— Почему из Нижнекамска решили уехать? И почему именно в Ижевск, а не в Казань, например? Там же тоже есть медицинский вуз.

— Я рассматривала много вариантов. Я подавала документы и в Казань, и в Ижевск, и в Екатеринбург, и в Самару. На бюджетное отделение я прошла везде, кроме Казани. И я выбрала Ижевск, потому что там тоже очень сильная, очень известная медакадемия.

— Когда закончите обучение, планируете вернуться в Татарстан или остаться в Ижевске?

— В принципе, сейчас как таковых проблем с трудоустройством нет. Медиков везде не хватает. Я думаю, что в Ижевске тоже есть места, если я захочу остаться терапевтом. На данный момент я еще не решила, какую узкую специальность выбрать. Я, конечно, рассматриваю отоларингологию, чтобы потом сузиться до фониатра. Но пока это только планы.

— А фониатр чем занимается?

— Смотрит голосовые связки, лечит певцов, учителей, то есть тех, у кого профессия связана с голосом.

— Насколько я понимаю, вы тоже поете.

— Да, я пою. Я закончила музыкально-хоровую школу «Мечта» в Нижнекамске. Но сейчас в Ижевске профессионально музыкой я не занимаюсь, потому что очень много времени уходит на учебу.

— А какие песни любимые?

— Больше всего мне нравятся татарские песни. Сейчас очень много молодых исполнителей и молодых композиторов из Татарстана. Например, Эльмир Низамов, Эльмира Калимуллина, Рузиль Гатин, Гульнара Гатина. Мне больше нравится классическое, академическое исполнение.

Я закончила музыкально-хоровую школу «Мечта» в Нижнекамске. Но сейчас в Ижевске профессионально музыкой я не занимаюсь, потому что очень много времени уходит на учебу. Фото Максима Платонова



«Мы все считаемся победительницами»

— Как возникла идея участвовать в конкурсе «Татар кызы»?

— В Удмуртии он проводится уже несколько лет. Я знала об этом конкурсе, студенты нашей Академии участвуют очень часто. Я несколько лет хотела поучаствовать, и вот наконец-то собралась и решилась. У нас подготовка длится четыре месяца.

— Какие этапы пришлось пройти до того, как пройти в финал, приехать в Казань?

— Сначала у нас был региональный этап. На региональном этапе тоже были мастер-классы по фотопозированию, по дефиле, был кулинарный этап. На этапе рукоделия мы делали элементы татарского костюма — калфак и изю (изү, — прим. ред.). Потом у нас был интеллектуальный конкурс: мы писали сочинение и отвечали на вопросы теста. И был сам финал. Для него мы готовили танцы, и у каждой из нас был свой творческий номер.

Я победила на региональном этапе и как победительница поехала на полуфинал в Казань. Полуфинал был летом, в начале августа. Там у нас тоже был интеллектуальный конкурс. Вопросы были самые различные — по татарской истории, музыке, культуре. Писали сочинение, отгадывали загадки — очень интересный был интеллектуальный этап. Еще у нас был кулинарный этап — мы резали лапшу. На рукодельном этапе мы украшали калфак и делали помазок из гусиных перьев. Вот такие конкурсы были на полуфинале, и из 29 девочек нас осталось 14, мы прошли в финал. Мы все считаемся победительницами, нам всем дали номинации.

— Творческий номер у вас, наверное, тоже был музыкальный?

— Да, я пела песню Эльмира Низамова из оперы «Черная палата», ария Наргизы.

Я победила на региональном этапе и как победительница поехала на полуфинал в Казань. Фото vk.com



«Мы говорили вживую в микрофон»

— В финале было много номеров. Я так понимаю, что это скорее было даже не соревнование, а концерт. У нас некоторые СМИ писали, что массовые песни и декламации заранее записывались, и на сцене крутили «фанеру». С чем это было связано?

— Нет, мы говорили сами. У нас был конкурс, где каждая рассказывала про свой регион. Мы это все говорили вживую в микрофон. Потом мы представляли образ татарской девушки, у нас у каждой были отрывки из стихотворений, песен. Их мы зачитывали сами.

— Если не ошибаюсь, «фанера», о которой идет речь, была на одном из последних номеров с танцами.

— Да. Дело в том, что у нас был театрализованный номер. Сначала мы танцевали, а потом по очереди говорили по предложению. Вот там была запись. Иначе было бы неудобно — каждой нужно петличку и надеть, и включить, а петличек 14, это все может затянуться. Мне кажется, было бы технически сложно нас выровнять. Плюс был танец, у нас сбивалось бы дыхание.

— Как вам в целом живется в Удмуртии? Есть ли какие-то отличия от Татарстана? Может быть есть татарские кружки, диаспоры?

— В Удмуртии очень много татар — и в Ижевске, и в Можге. Есть даже татарская деревня, которая знаменита уже несколько веков. В Ижевске есть молодежная организация «Иман», автономия татар. Проводятся Сабантуй, концерты дружбы народов, где татары тоже принимают участие. На многих городских мероприятиях участвовал и «Иман», и я сама. С удмуртами мы живем очень дружно.