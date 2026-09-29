Альфия Галлямова: «Можно на любой странице открыть и погрузиться в историю войны»

«Календарь Победы» вышел в электронном виде

Книга вышла тиражом в 1000 копий. Фото: Радиф Кашапов

Институт истории имени Марджани представил в своих стенах массивный том «Календарь Победы. Татары и татарстанцы в годы Великой Отечественной войны 1941—1945». Книгу тиражом в 1000 экземпляров распространяют по библиотекам, школам, ее выложили на сайте института. Уже появилось предложение перевести ее на татарский, а также создать аналогичные календари по каждому району. У историков готова интерактивная версия, которую можно внедрять в музеи, которые поучаствовали в сборе материалов для издания. Подробнее — в материале «Реального времени».

Памяти Айслу Кабировой

«Календарь Победы» — солидный фолиант почти на 800 страниц. Каждый его разворот посвящен одной дате и событиям в суровые пять лет войны.

Например, мы узнаем, что 30 сентября 1941 года началась битва за Москву. В ней участвовало не менее ста тысяч уроженцев ТАССР. В 1941-м на территории Волоколамского района погибло более 830 татарстанцев. В госпиталях Москвы умерло 853 человека. А в целом при обороне Москвы погибло около 10 тысяч жителей ТАССР.

30 сентября 1943 года одной из первых переправилась через Днепр рота гвардии лейтенанта Мансура Хасаншина. В трех днях боев она отразила 23 атаки. 3 июня 1944 года уроженцу Ростова-на-Дону присвоили звание Героя Советского Союза. В целом за форсирование Днепра это звание получили около 40 татарстанцев.

Ответственный редактор книги Алина Галимзянова напомнила, что темой Великой Отечественной войны долгие годы занималась Айслу Кабирова, ушедшая из жизни в ноябре 2020 года:

— Ее работы приоткрыли завесу над многими неизвестными ранее фактами и создали основу для продолжения дальнейших исследований, — отметила Галимзянова, а научный редактор календаря Альфия Галлямова позже добавила, что идея книги возникла после смерти Кабировой, ее памяти календарь и посвящен.

Книга посвящена памяти Айслу Кабировой. предоставлено институтом истории имени Марджани

— 2020 год, когда ушла Айслу, последний год, когда она день и ночь трудилась, давала интервью, писала книги. В 2020 году ее не стало, — вспоминала Галлямова. — Наступил 2025-й, мы понимаем, что отдел осиротел, понимаем, что тема войны, Великой Отечественной войны на гребне политических страстей, трудно было создать что-то новое, какую-то новую нотацию. И мы решили за счет уникальной формы сделать книгу.

— В календаре представлены тысячи героев: это и прославленные, и малоизвестные, совершившие ратные подвиги и дававшие победу в тылу, — сказала Галимзянова. — Но в то же время в издании говорится и о начале промышленного развития, нефтяной отрасли, зарождении в республике космической отрасли, атомной энергетики. В календаре также отводится место и культурным достижениям татар в годы войны.

Действительно, помимо событий на фронте, в книге рассказывают, например, что 1 октября 1943-го Пе-2 впервые полетел с включенной реактивной установкой. А 2 октября 1942-го в село Алексеевское к родным Николая Самсонова пришло письмо с рассказом об армейской жизни...

При этом героев, конечно, гораздо больше. Как отметил историк Дамир Исхаков, татары потеряли во время войны около 200 тысяч человек: «Это примерно столько же, сколько они потеряли в страшном голодоморе 1921 года. Я был больше чем в пятистах населенных пунктах Татарстана. Когда приезжаешь в деревню и начинаешь спрашивать, выясняется, что половина ушедших на фронт татар не вернулась домой».

Книга богато иллюстрирована. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Наша книга отвечает клиповому стилю комиксов»

Одним из самых сложных этапов подготовки книги, отметила Галимзянова, было составление перечня событий, поскольку на каждый день в те пять лет нужно было найти событие. А потом написать информативную, но короткую статью. С иллюстрациями институту сильно помогли краеведческие музеи: это и фотографии, и копии газет, письма, карты, образцы живописи, медали, даже рисунки солдат.

Часть статей книги начали выкладывать на платформу «Яндекс.Дзен» в аккаунте «Нам жить и помнить», а на сайте института появилась pdf-версия книги. Кроме того, музеи могут разместить у себя интерактивную версию.



— Сейчас модно такое книжное оформление, когда книги не читают целиком, просто перелистывают, — сказала Галлямова. — И наша книга отвечает клиповому стилю комиксов, когда не обязательно читать книгу от корки до корки, можно на любой странице открыть и погрузиться в историю войны.

Галлямова вспоминала, что первой рассказала свою идею Ильмире Ханиповой, которая также стала автором-составителем.

— Так уж случается, что социальная коллективная память имеет недолгую жизнь, 40—80, максимум сто лет. — отметила Ханипова. — Рано или поздно наступает этап забвения. Забвение может быть разным. Может быть такое, в стиле утраты, скажем так, репрессивное, а может быть забвение конструктивное. Имы благодаря таким книгам все-таки будем консервировать нашу историю не только через институты (архивы, библиотеки), не только через музеи, но еще через доступные простому читателю книги.

Автор идея и научный редактор книги — Альфия Галлямова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Условия восприятия войны меняются

Профессор Искандер Гилязов вспомнил, как в молодости он прочитал в газете «Во Франции скончался последний ветеран Первой мировой войны». В это время в его 94-й школе преподавало немало ветеранов Великой Отечественной войны.

— Тогда были одни условия восприятия войны и тех событий, а со временем эти условия меняются. И постепенно, когда историческое событие уходит в прошлое, меняется восприятие обществом этого прошлого, — продолжил историк. — Поэтому общество, а тем более историки несут очень большую ответственность перед исторической памятью: как сохранять эту память, какими способами, какими методами доносить ее до молодого поколения.

Он добавил: «Это работа профессионалов-историков, которые осознают свою ответственность. То есть они могли бы вынести по каждому дню другое событие. Это дело их вкуса, это дело их ответственности, и это очень важно, мне кажется».

Методом сбора материалов, подготовки такой книги следует поделиться, сказал ученый Ильдус Загидуллин, предложив институт составить небольшое методическое пособие для районов, которые могли бы написать такие книги о своих односельчанах — к тому же в этой книге многие жители Татарстана нашли своих родственников.

Национальную идентичность сохраняют, опираясь на историю, продолжил старший научный сотрудник института Ильнур Гарифуллин, указывая, что тема книги очень точно вписывается в современную государственную патриотическую повестку. При этом она рассказывает не только о татарах Татарстана, но и о представителях народа в других республиках: «Меня сразу спросили, есть ли там генерал Даян Мурзин. Конечно, есть!»

Своеобразную точку разговору поставил журналист Рашит Мингазов. Он отметил, что эту солидную книжку, учитывая ее тематику, хорошо бы перевести на татарский.

— Я бы добавил туда, например, такое событие: в 1967 году на Сабантуе были соревнования. И на старт вышли четыре мужика, каждый потерял ногу на войне. И вот они все вместе побежали... — тут уже Мингазов не смог говорить, на глазах у него появились слезы, и он попросил воды.

Книгу в электронном виде можно скачать на сайте института.