Минниханов в Индии встретился с губернатором штатов Андхра-Прадеш и Телангана

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом в рамках своего визита в Индию.

«Штаты Андхра-Прадеш и Телангана динамично развиваются, являются привлекательными для сотрудничества. Для нас интересен ваш опыт работы в сфере фармацевтики и развития высоких технологий», — отметил в ходе встречи президент РТ.



Эккаду Сринивасан Лакшми Нарасимхан, в свою очередь, подчеркнул, что штаты Андхра-Прадеш и Телангана заинтересованы в укреплении сотрудничества с Татарстаном в вопросах развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, взаимодействия в области здравоохранения и IT-технологий, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Минниханов в рамках своего визита в Индию встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра». Стороны обсуждали развитие сотрудничества в сфере производства сельхозтехники.