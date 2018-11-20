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Индийская фармацевтическая компания планирует открыть производство в Татарстане

10:51, 20.11.2018
Индийская фармацевтическая компания планирует открыть производство в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Одна из крупнейших индийских фармацевтических компаний Хетеро Лабс (Hetero Labs Ltd.) планирует организовать производство в Татарстане. Об этом сообщил на Татарстанско-индийском биофармацевтическом форуме в Казани представитель Фармацевтического совета по продвижению индийской фармацевтики Рави Бхаскар.

Он подчеркнул, что Индия доказала свою способность производить недорогие качественные лекарственные препараты.

Заместитель мэра Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев в своем выступлении предложил построить предприятие в автограде и создать индустриальный фармацевтический парк.

В качестве другого варианта размещения производства Хетеро Лабс называется Зеленодольск, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в Татарстане приступили к реализации проекта «ФармМедПолис РТ», нацеленного на привлечение в республику новых резидентов фармацевтической промышленности.

ОбществоМедицина Татарстан
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