Видео недели: детская площадка на час, «чеченский Шварценеггер» и депутатские забавы

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Прощание с Сакиной Шаймиевой

На уходящей неделе на 80-м году ушла из жизни Сакина-ханум Шаймиева, супруга первого президента РТ. В пятницу в казанской мечети «Марджани» прошло прощание с Сакиной-ханум.

Учительница довела ученицу до слез из-за дырки на кофте



В сахалинском городе Холмске учительница русского языка и литературы довела ученицу до слез, назвав ее приемной из-за дырки на кофте. После того как видео попало в Сеть, прокуратура начала проверку. Педагог, в свою очередь, извинилась и уволилась.

Креатив от полицейских из Якутии



В минувшие выходные сотрудники органов внутренних дел отмечали свой профессиональный праздник. В честь этой даты полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) сняли очень странный шуточный ролик.

«Чеченский Шварценеггер»



Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев сделал 4105 отжиманий за 146 минут. Свой рекорд он посвятил главе ЧР Рамзану Кадырову. Кстати, за отжимания Кадыров подарил мальчику «Мерседес».

Временная детская площадка



В Кузбассе чиновники привезли во двор детскую площадку, сняли на камеру, затем собрали и увезли. Об этом сообщил член регионального штаба ОНФ Максим Учватов.

Депутатское ухо



На этой неделе в соцсетях начал набирать популярность ролик, на котором депутат Госдумы засунул палец в ухо коллеги во время обсуждения изменений в Бюджетном кодексе страны.

Учительница избила школьника

В Хабаровском крае учительница начальных классов избила школьника, который мешал ей вести урок. Сообщается, что по данному факту ведется проверка.

Девушка с лисой



Очевидцы засняли девушку, которая путешествовала по московской подземке с лисой на плече.

A video to start your weekend: a young woman in #Moscow, #Russia, travelling on the underground with her pet fox pic.twitter.com/9wvWqlxCoH

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 16 ноября 2018 г.

«В советское время был бы расстрел»

На этой неделе на всю страну умудрился прославиться еще один учитель — из поселка Таежный Богучанского района Красноярского. Преподавательница отчитала десятиклассников за то, что один из них написал на доске фразу «Путин — вор». Педагог заявила, что президенту нанесли «глубочайшее оскорбление», за которое «в советское время был бы расстрел».

Парни притворились автобусом



Жители Владивостока прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов.